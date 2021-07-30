當國人看到台灣代表隊進入東京奧運會場時，舉著五環旗（是全世界和難民隊同樣沒有國旗的唯二代表隊），拿著Chinese Taipei的牌子（不是國家的名字），很沒尊嚴的在世人面前出現時，竟然聽到日本NHK主播喊出”Taiwanです”，向世人宣告這是台灣隊啦！會場響起一片掌聲，而全世界的台灣人心頭一震，歡呼不止。我想所有台灣人的心情百感交集、五味雜陳、感慨萬千的不禁要問：「台灣的選手代表隊，隊名用台灣有什麼不好呢？」為什麼不願意用台灣作為隊名，而要用一個「Chinese Taipei」不倫不類的名稱，來代表台灣呢？

兩年前陳永興醫師發起爭取東奧正名台灣的運動，當時先在民報刊登一系列文章，並公開舉辦徵求台灣代表隊隊旗和隊歌的活動。後來紀政女士、張燦鍙先生、楊忠和先生、朱孟庠女士、劉敬文先生……等等，還有很多認同台灣本土的社團和朋友，大家共同發起了東奧正名台灣的公投連署，得到眾多國人支持，跨過了門檻，正式成立了有史以來最具重大意義，為台灣參與國際活動正名台灣的公投案。經過了很多人的努力引起了熱烈的迴響，但是也引起中華奧委會的反撲和蔡英文總統的反對，以至於公投案最後功敗垂成。過程中，中華奧委會許多荒謬不合理的說法，雖然被我們反駁和打臉，但是執政黨不想為台灣正名才是公投案不過的主要關鍵。陳永興醫師對此有深入的分析和評論，也請關心台灣正名的朋友們聽聽看，當時（2018年）為了東奧正名公投，在華視的辯論會中，陳永興醫師支持正名台灣的發言：

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