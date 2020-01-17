國民黨輸了這次大選，引起黨內和親藍媒體評論者的改革呼聲。1月15日TVBS政論節目中，新科立委鄭麗文呼籲國民黨和民進黨改變列寧式政黨結構。她似乎察覺到，是列寧式政黨結構，讓兩個大黨在初選中不能推出最佳候選人。這是一個跨越藍綠僵化思考模式，邁向健康理性問政的好現象。另外東森電視台的政論節目中，揭露了國民黨這一次的敗選檢討，鉅細靡遺毫不保留地批評候選人乃至黨工種種荒誕的言行。這是前所未有的現象。我認為這也是一個很大的進步。

此外以前曾經有人提議，把『中國國民黨』改為『台灣國民黨』。雖然是為大局著想的深謀遠慮，但很難突破舊國民黨的意識型態。最近聽到的提議是主張乾脆改為『國民黨』就好了。這或許能夠避免內部意識型態的矛盾，又能突破『中國黨』的刻板印象，獲得更多選民的認同。這一次民進黨都敢改穿藍色制服，並且把一個『英』字設計成很像一個『共』字。這些做法是行銷廣告學CIS（企業識別系統）滲透消費者意識於無形的招數。

民進黨是不是有這個企圖我不知道，但搞不好連老共看了都覺得很眼熟很認同也說不定。中國因為在香港、西藏、新疆的暴行，以及環境汙染、貪污腐敗、經濟危機、美國打壓等等問題，使得中國品牌形象崩壞。如果中國國民黨還死抱著中國神主牌不放，可以料想在將來和民進黨的競爭中，會處於非常不利的地位。說嚴重一點，搞不好會永無翻身的機會。所以國民黨應該認真考慮這個提議。

背棄普世價值必遭淘汰

然而最重要的還是實質問題。國民黨從政黨員應該「洗面革心」。拋棄過去黨國時代的舊思惟和行為模式。過去壟斷一切的優勢，已經漸漸消失無形，而且形勢反轉。再不痛下決心，改弦更張，爭取台灣人民的認同，搞不好會被台灣人民淘汰。冷靜下來想一想，還台灣人做主人的權力，又有甚麼不合理的呢？大家自由、民主、平等、快樂地生活在台灣這個寶島，不是政治最正確的理想嗎？

我相信兩黨政治互相監督，輪流執政防止腐敗的原理。但國家主權、自由、民主、平等的普世價值，也應該是兩黨的共同價值。在這個共同價值之下，人民選賢與能，就不會產生現在價值混亂，以及被敵人分化的現象。不尊重這個普世價值的政客或政黨，那就由人民用選票加以淘汰。如果國民黨可以如上所述進行改革，我也會樂於投票給她。如果國民黨不行的話，那麼由其他小黨整合發展出一個足以和民進黨競爭的大黨，只要符合這些價值，也是理所必然的吧。我相信這才是台灣民主的良好發展，也是台灣人的幸福。