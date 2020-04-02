武漢肺炎疫情嚴重衝擊經濟發展，行政院今(2)天召開臨時院會，拍板紓困2.0方案，行政院長蘇貞昌率領部長們親上火線召開記者會說明，蘇揆記者會中指示，政委龔明鑫要當「經濟陳時中」，每天向國人報告進度。蘇貞昌強調，防疫要做好，紓困也要做到好，振興也要做到好，關關難過關關過，希望台灣度過難關。

行政院2日召開臨時院會，會後由院長蘇貞昌2日親自主持說明「紓困2.0」內容。主計處報告特別預算規畫。蘇貞昌表示，全世界高達190個國家，每天5、6萬人確診人數增加，全世界已經4萬多人過世，幸好台灣守住第一關。

蘇揆說，當疫情不明時政府超前部屬，現在疫情還在對抗，希望達到怎麼樣圍堵減災，受疫情影響的各產業各國人怎麼紓困振興，都很重要，政府同步會追加預算讓人民走出困境。

蘇貞昌指出，過去三個多月來，疫情指揮中心陳時中做的很好，每天報告，讓國人同胞可以看到最快速最透明最權威最誠實的報告，做的很好，至於紓困怎麼做，牽涉面更廣，紓困部分也有紓困陳時中，就是政委龔明鑫，每天出來跟國人同胞報告紓困怎麼做，不但防疫要做好，紓困也要做到好，振興也要做到好，關關難過關關過，希望台灣能平安。

行政院政委龔明鑫表示，現在疫情非常嚴重，第一期特別預算全世界的疫情非常少，現在疫情非常嚴重，歐美國家受傷嚴重，必須要有更前瞻的思維。

龔明鑫指出，世界提出了大規模紓困方案，佔GDP二位數，我國1兆500億元約佔GDP5.6%。其中，整體特別預算約2100億元，經濟部佔37%、勞動部24%、交通部18%，除了2100億元特別預算外，其他部會所提以緩濟急預算是1400億元。

他還提到，美國預估4700萬人失業，這個非常嚴重，台灣必須超前部署，經濟部服務業及製造業66萬人，超前部署直接補貼。

在貸款協助部份，原規畫3500億元，再加碼至3500億元，合計7000億元，包括央行、郵政儲金及銀行等辦理企業融資協助。

交通部方面再加碼275億元，針對觀光陸運海運空運來辦理；農委會加碼20億元來協助農民困難；勞動部方面也加碼編列300億元支持自營工作者，也開辦500億元勞工紓困貸款。