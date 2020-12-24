25名美國聯邦參議員與多名聯邦眾議員星期三（12月23日）在參、眾兩院同步提出內容一致的決議案，呼籲美國啟動與台灣的自由貿易談判以加強美台貿易關係，並抗衡中國共產黨對台灣的敵意和在該地區咄咄逼人的作為。

美國聯邦參議院四分之一成員連署支持美台洽簽自貿協定的提案，是繼10月間50名參議員致函美國貿易代表萊特希澤，呼籲他與台灣啟動雙邊貿易協定談判卻沒有得到回應後，議員們以具體立法行動推動此一議題的進一步表態。

參議院版決議案由賓州共和黨聯邦參議員圖米（Pat Toomey, R-PA）提出，共同提案人有軍委會主席英霍夫、國土安全委員會主席約翰遜等多個委員會主席，並得到包括魯比奧、克魯茲、科頓、科寧等共和黨重量級議員在內的24名同黨參議員連署。眾議院版則是由圖米的賓州同僚，共和黨聯邦眾議員雷申塔勒（Guy Reschenthaler, R-PA）提出，台灣連線兩位共和黨共同主席夏伯特及巴拉特為共同提案人。

圖米在一個聲明中說，「建立一個更緊密的美台貿易關係對兩國都是雙贏，美國勞工和製造商將有更多顧客，美國顧客也會有更多管道取得廉價商品，雙方的經濟將增長得更快，美國也會增強與主要地區盟友的關係，並增加我們與印太地區的經濟往來。參議院應該通過這個決議案，即將上任的拜登政府應該將與台灣的貿易協定列為優先事項。」

眾議員雷申塔勒也發布聲明表示，這個立法是建立美台更堅實外交夥伴關係的重要一步，通過增加印太地區的市場准入來擴大經濟增長並創造就業，同時也抗衡中國共產黨對台灣的敵意。

「作為一名國會台灣連線的成員，我很驕傲能提出這個重要立法，它以降低貿易壁壘來支持擴大美台之間的經濟關係。」雷申塔勒說，「作為美國及賓州重要貿易夥伴，與台灣的自由貿易協定將強化雙方在印太地區的經濟、外交及安全夥伴關係，同時也抗衡中國共產黨在該地區的咄咄逼人行為。」

雷申塔勒說，自2019年訪台後，他實地見到台灣的共同經濟價值和對民主的承諾，美國「已經過了利用這個機會深化與台灣貿易關係的時候。」他感謝參議員圖米、眾議員巴拉特和眾議員夏伯特與他一起加強這個持久的伙伴關係。

台灣連線共同主席巴拉特（Mario Diaz-Balart, R-FL）說，台灣是美國的重要朋友及民主夥伴，他支持以深化經濟關係來進一步加強這個關係。「當中華人民共和國持續霸凌並威脅它的鄰居時，台灣卻依然蓬勃發展成為一個經濟中心，以及一系列重要議題的負責任的伙伴，包括公共衛生、民主推進和貿易。致力於和台灣簽署自由貿易協定將加強這個重要關係，也讓台灣能更好地應對來自中華人民共和國密集的威脅與敵意。」

另一名共同主席夏伯特（Steve Chabot, R-OH）說，「台灣是我們排名在前的貿易夥伴，鞏固雙方經濟夥伴關係將為我們兩國帶來經濟與戰略益處。這個秋天早些時候，蔡總統採取大膽行動解決對美國農產品進口的長期壁壘。重要的是美國貿易代表把握此一善意姿態以免機會流失」

眾議員雷申塔勒也在他的官方聲明中提到台灣駐美代表蕭美琴，對參議員圖米和他提出決議案的感謝。

蕭美琴說，「當台灣和美國都在採取一切努力確保供應鏈安全，也讓彼此的貿易關係更加堅韌以便能在新冠疫情後恢復經濟增長之際，一個雙邊貿易協定是能夠達到這些目標的合理及必要作為。」她說，台灣已經準備好展開朝向一個高標準貿易協定的談判，也希望與美國國會和行政當局共同合作深化台美貿易和經濟關係。

參眾兩院內容一致的決議案提出支持美台簽署自貿協定的背景和理由，包括美國基於《台灣關係法》及「六項保證」的承諾，一貫支持台灣與中華人民共和國之間的和平關係；中華人民共和國對台灣表現出敵意，並積極展現其軍事能力，使用經濟脅迫手段使台灣對其經濟依賴，更尋求將台灣孤立於全世界之外；美國的政策是要推進自由開放印太地區，而實現這個目標的做法必須包括與地區理念相近國家共同合作促進貿易自由化。

決議案也提到，美國目前是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第10大商品貿易夥伴，雙邊貿易總額自2010年的620億美元增加到2019年的860億美元，通過貿易談判與台灣做更緊密的交往，將鼓勵台灣市場准入更加開放，對美國、台灣及印太地區的安全與經濟增長都有益處。

基於這些理由，決議案說，美國參議院（眾議院）意見認為，「美國應該啟動與台灣簽訂自由貿易協定的談判」。