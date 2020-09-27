藝術風格多變的程逸仁，在工作室裡擺放了各種型態與風格的作品，讓人彷彿置身在多位創作者的聯合藝術展。時時都有新點子的他，汲取從藝30多年的經驗與靈感，開闢出獨有的創作天地。

程逸仁手執陶壺沖泡茶葉，精巧的壺身於掌中流轉著，接著將茶湯斟於顯現迷人釉色的陶杯。小小茶席隱括了他30多年的藝術人生，沉浸茶香之餘，也能端詳才子豐沛的靈感脈絡。

巧手運用素材 風格變化萬千

自小喜愛畫圖的程逸仁，專科時期在老師陳煥堂的指導中，培養出對陶藝品的製作技巧與欣賞美感。不過，藝術的範疇永無止盡，單單陶藝無法滿足程逸仁對於美的追求。靠著自學，他將觸角延伸至漆器、金工等領域，「我覺得美學的架構皆可通用，即便修圖或攝影，都能從中學到技巧。」

攤開程逸仁的創作歷程，佛窟系列是初試啼聲的成名作，後續作品則以陶土為媒介，模擬青銅、鐵器等材質的模樣，透過雙手巧妙運用素材。他露出慧詰眼神打趣地說，「我滿容易膩的，所以每個時期都會變化，如果有人是因為佛窟系列而喜歡我，那肯定被我圈粉很久了！」



佛窟系列是程逸仁早期的成名作，展現他與生俱來的美學天賦。圖／林冠良

創新求變玩陶藝 走出美學新路徑

因為掌握了陶藝的發展脈絡，讓程逸仁在創作探索的過程，可以跳脫既定框架。例如他將陶壺與漆彩結合，再運用獨樹一格的色彩美學，迎來另一波創作高峰。除了漆陶，程逸仁也運用巧思，將木質窗花的繁複結構轉移至陶瓶表面，為素雅陶坯妝點出喧騰樣貌，「我喜歡求新求變，只要有機會發展出新的效果，都會去嘗試。」

「陶可以模擬成許多材質，像是我近期迷上了機器人，就將泥條分成塊狀，像組模型一樣慢慢拼接，創作出各種姿態。」從莊嚴佛窟到前衛機器人，對多變性的渴望是程逸仁的創作能量之一。



結合陶藝與工筆畫技巧，增添拉坏作品的生動氣息。圖／林冠良

實驗藝術家 自生活找靈感

程逸仁位在楊梅山丘上的工作室，自然環境佳且日照充足，從庭院角落竄出頭的植物，成為他創作中的最佳綠葉。「創作不須高深，生活周遭皆能運用。」秉持這種理念，程逸仁將葉子、蕨類的脈紋拓印在陶瓶上，另闢了一系列富有生態意境的創作。

「我常想到什麼就做。」在程逸仁身上看見藝術家的浪漫性格。他認為生活上的各種事，都可能觸發靈感的開關，而只要有想嘗試的東西，他也會一股腦地投入。例如近期的陶藝機器人系列創作，他設計了各種光明、積極的動作姿態，包括結合時事的防疫機器人、充滿玩心的潛水艇機器人等。談到開啟這系列創作的原因，他伴著充滿玩心的笑容說，「我們處在動盪的時期，更該充滿正向力，不是嗎？」



前排的機器人系列與後方的陶杯創作對比，呈現出程逸仁變化多端的風格。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：63