近年來，提及中國海外民運，別說旁人的冷眼與批評，就是民運界自己，也是自慚形穢、底氣不足。但當我們走進墨爾本民運圈，走進新西蘭民運圈，卻感受到了不一樣的氛圍，不一樣的氣象。那幾天我們與墨爾本民運界老朋友交流、座談與採訪，感受到了一種罕見的民運生機。跟歐美和其他地方的民運不同的是，當流亡或留滯海外的大陸人，一旦拿到國外居留，自己事業有成時，就往「祖國」跑，腳踏兩隻船，坐享國外自由富足的生活，同時又以歸國華僑身分，驕其鄉里，根本就不願再沾民運的邊。我們接觸到澳洲紐西蘭的民運人士卻相反，他們在異國勤奮努力，開創事業，打下了經濟基礎，卻不忘初心，依然為母國的民主事業勵志努力，他們有回不了的故鄉，但是卻真正心懷故里，關心國是。

不可或缺的中國民運

對於中國民運的自信，高健（老民陣成員、中國民運海外聯席會議墨爾本負責人）有這麽一段話：「當西方國家的一些政治家害怕中共、靠攏中共時，中國民運依然不忘初心，始終如一對中共說『不』，我們會堅守這塊陣地。」這就是墨爾本民運的共同心聲。面對整個世界為了眼前利益，陷入了唯「經濟」主義，一些國家紛紛採取向獨裁的中共政府妥協、投降與綏靖，中國民運追求社會公平與公正的制度始終如一，追求自由民主人權價值觀不會改變。

一個健康的政府，必須有制約，有制衡。無論是西方式的民主體制，還是所謂的「中國式體制」，對政府的制約與制衡，都是現代文明社會的標誌。民主國家對政府的制約與制衡，是通過議會、反對黨、媒體與民間社團組織等得以落實與實現。中國的現有體制，缺少這樣的制衡機制，中國民運便成為不可或缺的政治力量，這就需要更多的中國民眾加入與參與。

與梁友燦（民主中國陣線總部召集人）的徹夜長談，與高健、張偉強（中國民運墨爾本聯盟秘書長）等數次地促膝談心，及與民運新秀蔣罔正的交流，讓我們感受到，這是一支不尋常的民運隊伍。墨爾本的民運朋友，一如既往地堅守這樣的認知與自信。

中國民運的「十六字訣」

這些年，與民運朋友聚會時，每每都會提到民陣的「十六字訣」。1993年，民運華盛頓會議——民陣民聯原本要合併，結果卻釀成了民運的大分裂，全球民運步入了低潮時期。高健說：中國民運不能這樣消沈下去，我想到了老萬的「十六字訣」，「旗幟不倒，隊伍不散，聲音不減，壓力不斷。」萬潤南是民主中國陣線組織的創建人之一，也是中國改革開放初期開創中國民營企業的先驅者之一。當海外民運步入低谷時，老萬為民陣提出了組織運作的原則與策略。

「十六字訣」喊喊容易，至於如何貫徹，還是大有學問的。比如說「隊伍不散」，海外民運的現況，就是「山頭」林立，組織眾多，力量渙散，當年華盛頓會議發生了組織裂變，演變成民陣、民聯、民聯陣、民主黨、自民黨、社民黨、工黨等等，名目繁多的組織紛紛出現。在墨爾本也一樣，此時的民運還稱得上是「隊伍不散」嗎？事實上已經散得差不多了。

墨爾本民運是怎麽改變的呢？《易經》中說：二人同心，其力斷金。老民聯的楊小鷗說：我們不能忘了高健，他的做法不是簡單的平山頭，而是化零為整，聚山頭建聯盟。他一一的拜山頭，說服了眾「領袖」們，在眾山頭的基礎上，建立了中國民運墨爾本聯盟。把渙散的人心與力量再次聚合起來，真正落實與確保了「隊伍不散」。

楊小鷗還提到一位澳洲民運的功臣——英年早逝的經濟學家楊小凱，他當初為剛形成的民運組織出謀獻計，盡心盡力。墨爾本民運組織的原則是：保持與尊重民陣民聯各大組織的從屬關係，但以地方為主，唯下不唯上，不介入各組織的人事糾紛。至目前為止，墨爾本民運架構齊全，人心向一，具有很強的行動能力。

維護中國民運的旗幟

如何維護中國民運的旗幟？確保「旗幟不倒」？倘若只是喊喊，經年不變，八股式陳詞濫調，沒有新意，缺乏引力，民眾早已聽煩膩了，別說感動不了人們，這種只喊不做，只嚷不動的招牌式民運，就連我們自己也沒有底氣。而「旗幟不倒」，指的是在民眾心目中是一支有戰鬥力的民運隊伍。

高健介紹說：墨爾本民運有幾個基本點：一是每個人解決自己的經濟問題，首先要養活自己，不發難民財。二是堅守民運的信念，有錢出錢，有力出力，勇於衝在第一線。蔣罔正說，高健要求新加入民運的年輕人，保證做到的最起碼一點是：每年的六四那一天，與我們一起，站在中國使領館門前參加示威抗議活動。三是團結一致，肝膽相照，有意見當面說，不搞爭權奪利那一套。

民運組織不是口號黨，而是行動黨。中國民運是幹出來的，不是喊出來的。墨爾本的民運，通過了一次次的行動來證明和體現自己，經常組織各種示威抗議活動，與其它民族之間的合作，通過形成制度來加以落實，保證了中國民運的旗幟高高飄揚。

結成統一戰線給中共制造壓力

說到「聲音不減，壓力不斷」，不是空喊口號，空飆嗓子，而是要有針對性地聚眾「鬧事」，並與各種媒體配合，進行廣泛的宣傳，達到一定的社會影響力。

高健介紹道：我們與法輪功、西藏、維吾爾、南蒙古等各民族間的合作，也與越、緬、寮等國的民運組織合作，聲援台灣維護主權與獨立的運動，建立廣泛的統一戰線。還比如，配合香港的「反送中」運動，我們組織活動，與香港學生站在一起，參加與聲援他們的示威抗議活動。

余世新說：我是墨爾本漢藏民間交流促進會會長，我們一直與獨立中文筆會、西藏流亡政府等合作，得到了筆會齊家貞大姐的支持，她是墨爾本民主運動的一面旗幟。前些年齊家貞、阿木與我，一起訪問了達蘭薩拉，藏人受苦受難的故事深深教育了我們，我們決心將余生奉獻給漢藏友好的事業，為此我們還設立了「漢藏民間交流促進獎」，今年頒發了第八屆「促進獎」。

這樣的藏漢民間交流活動，通過制度化落實到了合作與促進的實處，值得各地推廣。

去年，值中共建立獨裁暴政七十周年之際，墨爾本民主運動聯盟在中領館門前，舉行了為中共送葬的示威活動，抵制中共對澳洲的滲透，並幫助不明中共獨裁暴政真相的愛國華人了解實情。墨爾本民主運動聯盟認為，中共不等於中國，愛國不等於愛共產黨，共產黨是獨裁暴政，中華民國才是中華正統。

2020年3月9日，是維多利亞州的勞動節，是一個公共假日。在墨爾本城中心的聯邦廣場階梯處，墨爾本民運將舉辦《2020黨國暴政圖片展》，展板數量22塊，圖片內容以「六四」實錄、「反送中」、「防疫抗暴執法」等為主題，進行社會宣傳。

這樣的聲音，這樣的行動，有聲有勢，旗幟鮮明，真正體現了出「聲音不減，壓力不斷」的硬核精神。

武漢肺炎是天災還是人禍？

我們提出問題：眼下武漢與中國爆發的新冠病毒，是天災還是人禍？你們是如何看待與認識的？及武漢肺炎與香港「反送中」運動又會產生什麽關聯？

梁友燦表示：這是中共的制度問題，李文亮醫生是最早向外界披露冠狀病毒疫情的醫生之一。2019年12月30日，他在微信群組中發出疫情警訊，如果此時能夠引起中共政府的重視，及時採取防疫與救治措施，可以爭取到許多時間，不至於造成疫情的廣泛蔓延，造成這麽多人的死亡。這是中共獨裁制度造成的，是標準的人禍。

張偉強說道：這次的武漢肺炎，不會動搖習近平的執政體制。中國每一次發生問題，最終無非是老一套，在黨的英明領導下，取得了偉大勝利。縱觀共產黨的歷史，從建國到現在，每一次都一樣，都是在黨的領導下取得「勝利」。宣傳機器掌握在共產黨手裏，國內聽到的聲音與海外聽到的不一樣。國內是統一的聲音，媒體是為共產黨服務的機器，為他們歌功頌德，否則宣傳部長、廣播電台台長等就得下台。最後無非是尋找替死鬼，將責任推向地方政府，中央與此劃清責任界限，這再一次地證明了中共獨裁制度的可惡。香港的這次護士罷工是因武漢肺炎引起的，林鄭月娥留出一個關口不封，據說是為老共準備的逃生門，現在逃命也要開後門，這種不正之風已達到了如此無恥的地步。

黑天鵝與灰犀牛

高健說道：我與偉強觀點不同。就連習近平也認為，2019-2020年會出現黑天鵝與灰犀牛事件，我認為香港的「反送中」運動就是黑天鵝，台灣大選的結果就是灰犀牛，這次的武漢肺炎也是黑天鵝。武漢肺炎對共產黨打擊很大，所有的服務業與制造業都停頓下來，接下來就是中小企業的倒閉潮來臨。我們對中國的百姓是哀其不幸，怒其不爭，只有他們感到疼了，才會覺醒，死了這麽多人，沒有工作了，沒有錢了，這時覺醒與反抗才會成熟。我相信這一次對共產黨來說，雖說不是致命一擊，但也已相距不遠了。

余世新說道：武漢肺炎爆發，成為全世界的關注點，香港的「反送中」運動被暫時忽略，但是，一旦武漢疫情過去後，我相信香港的運動還會繼續。如果武漢肺炎能在短時間內過去，共產黨倒是沒那麽容易垮台，這一點我同意偉強的觀點。在國內，在武漢，盡管遭遇了這樣的災難，但是百姓還是不會喊出「推翻共產黨」，如果中國百姓醒過來了，要群起運動，這時中國才會有希望！

印鈔機三班倒加工印鈔

蔣罔正表示：2003年的「SARS」爆發，共產黨加印了4萬億人民幣，來解決這個危機。這一次的武漢肺炎，習近平至少要加印18-20萬億人民幣，才能渡過這次困局與難關，中國現在的印鈔廠是24小時三班倒。假如此時中共政府出問題，我認為共產黨只是百足之蟲，死而不僵。等到危機一過去，共產黨馬上會死灰覆燃。若中共要倒台，我認為，亡共在共，滅共在金融。川普這次與中共打的貿易戰，打的是共產黨的外匯儲備、美國國債和黃金儲備。中共要從內部瓦解，還需要土地財政的破滅，養老金體系的崩潰，及地方債務的爆發。這次的武漢肺炎，會導致18-20萬億人民幣流入市場，但不會流入基層老百姓手中，結果會加大中國的貧富懸殊，屆時物價再一上揚，我相信更會推動國內三個問題的爆發，即土地財政、地方債務和養老金體系。武漢肺炎的爆發，會加速推動共產黨滅亡，至少加速提前5年滅亡。

梁友燦表示：共產黨是依靠偏執意識形態建立的政權，它們過去的一些政策都比較極端，是違反人性、反傳統、不人道的政策，這樣的政策遲早會結束，我們應該有信心，共產黨統治的結束，只是時間的長短而已，是必然的，我們大家應該積極努力，爭取這一天早日到來。

墨爾本的中國民運，是一支不同凡響的民運隊伍，正如他們共同的心聲：收獲不必在我，耕耘我在其中。

中國民運，以反對與推翻中共極權統治為目標，以建立中國憲政民主制度為使命，是當今中國社會不可或缺的一支政治力量，與中共統治者永遠對峙，不達目標，誓不罷休！

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