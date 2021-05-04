英國《經濟學人》說：台灣最危險，但是文章隱含的卻是：當台灣屬於全世界的時候，也是台灣最安全的時候。圖／擷自The Economist網站

英國《經濟學人》說：「台灣最危險」，但是文章中隱含的含義卻是：當台灣屬於全世界的時候，也是台灣最安全的時候，當下，美日兩國為了自己安全，力挺台灣，國際很多國家為了向台灣購買晶片，必須轉向防止台灣被老共併吞，可見世界正在擁抱台灣，孤立中國，所以台灣看似危險，其實安全，另一個指標是金馬列島。

金馬列島是法定中華民國合法領土，也被視為住民意識最趨向被統併地區，如果「兩個中國」經過談判願意合併，那麼金馬是最可能實現地區，中台兩國開啓小三通後，五星旗也公然進入市區懸掛，金馬民眾不以為意，老共也以收回金馬作併吞台灣試金石，可以嗅到金馬被併吞氛圍，散發出一股濃濃被統味道，但是這種局面正在改變。

疫情爆發一年多，金廈小三通也不得不停止，中台也形同脫勾，最近老共國台辦一再催促：敢快恢復小三通，企圖在國際上營造中台人民交往融合假象，二來，不溝通就等於斷絕紅色滲透台灣管道，證明老共催促恢復小三通，政治目的大於經濟，但是，出檯民調顯示金馬住民並不領情，超過八成受訪者認為疫情仍然嚴峻，不是重啟小三通時刻，民調結果立即打臉金馬地區藍營政客，更顯示台灣不屬於中國。

國際傳媒被迫跳出中國

前日，中共駐瑞典戰狼大使桂從友批判瑞典記者悠野說：「不在中國看中國，卻躲在台灣批判中國人權，自認自己是中國專家，完全不夠格」，桂大使這句話的意思，剛好證明台灣不屬於中國，西方國家派遣中國記者，長期在監控壓力之下工作，甚至得罪老共被驅逐，證明理解中國不一定要住中國，所謂當局則迷，很多記者被迫跳出中國，才真的看清中國真實面貌，反過來看，在中國住越久，被謊言掩蓋，才真的不懂中國。

本來，中共用大內宣長期洗腦中國人，認知台灣屬於中國，現在顯得相當混亂，因為台灣實際上離開了中國，台積電就是證明。

前幾天，台積電宣佈要在南京擴充產能製造28奈米晶片，中國專家立即發言反對，認為對中國發展本國晶片不利，可是也有更多小粉紅支持台積電在中國生產，痛罵反對者才是真正反台積電，搞台獨。

中國內部認知錯亂，主因是太急迫想併吞台灣，過去毛澤東認為：就算拖一百年，也可以等待的統一大業，被習近平弄到欲速則不達，呼應了中國俗話：「強摘果子不會甜」，吃緊只會摔破碗。

老共以大外宣和外交綁架，強迫邦交國承認台灣屬於中國，沒想到，一場武漢瘟疫使台灣逃離這種捆綁，習近平越顯出侵略野心，國際上抵抗力道也越增強，更證明：台灣不屬於中國。

台灣不屬於中國，應該說「不屬於兩個中國」，這是國際法認知，統派媒體擔心台灣飛了，開始搞認知作戰，宣傳應該把「統一公投」入憲，試問，台灣既然不是中國的，中華民國修憲工程應該只限金馬地區，不關台灣的事才對。