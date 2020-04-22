中國是否會再「鎖國」還得觀察，但自武漢肺炎以後，中國對內對外的表現和以前大不相同，回不去了，中國人不安的情緒風暴漸漸形成。圖／取自中國政府網

武漢肺炎後的世界局勢演變，已然形成中國挑戰美國軍經地位的不歸路。統治世界的合縱連橫，正式搬上世界舞台。現在，北韓金正恩的病危說，加劇東北亞變數，一旦北韓有變，中國邊疆已無緩衝地帶。

美國其實在武漢肺炎以前，已經察覺中國的挑戰和謀略，知道中國覬覦美國的「美元」國際地位，開始對中國設防。美中貿易戰是開端，武漢肺炎則是加快美中爭霸速度，走入極端。中國的所謂「大國崛起」，真正的打算是要以「中國特色的社會主義」特色，取代「美元」的地位，瓦解美國及其所代表的「資本主義民主」。

一次世界大戰後的經濟大蕭條，導致「金本位」領導世界經濟崩解，英國跌落神壇，給予「美元」引領風騷的機會。而中國自上世紀80年代鄧小平帶領的改革開放以後，走出一條軍經崛起之路，到了習近平時代，自以為羽翼已豐，世界霸主地位，從金本位的英國到美鈔的世界警察美國，現在該是換人做做看的時候了。所以中國以「一帶一路」和「孔子學院」帶出爭霸世界的新局勢。

只是，美國的覺醒雖然慢了點，但並不遲。美國藉著美中貿易開始做削弱中國的經濟布局，逐步勒緊中國的生命線。不過，一個軍經崛起，政治制度完全不同的中國，可想而知絕不可能束手就縛。

所以，美中貿易戰的開打，不論之後會如何演變到全面的競爭，最後美中會有輸贏，但還不至於走向生死之鬥的結局。

但武漢肺炎開啟了「死亡戰爭」，也給予中國有機會真正削弱美國的機會。因此，中國藉著武漢肺炎的機會雙管齊下，一方面以華為五G的商業誘因爭取歐洲發達國家的認同，給予德、義等擺脫美元的強勢，建立多頭領導的未來可能性期許。二是以「中國特色社會主義」的成就，誘導曾經是資本主義殖民地的非洲國家加入社會主義的陣容。美國則從武漢肺炎，看到「美元」和「華爾街」的危機，美中的爭霸已經沒有回頭路。所以，美國展示兩條強硬態度，一是強力護衛台灣，武力圍堵中國。二是以武漢肺炎的索賠，凝聚資本民主國家的共識，削弱中國的實力。

加強與資本主義國家的對抗

以現在進行式的軍經情勢比較，中國還差美國一截。所以，有跡象顯示，中國正在利用社會主義的集權本質，在政治和經濟上展開對資本主義的佈署。對外以口罩外交展現大國風範，爭取認同；對內則控制人民的資產和自由，以聚集更多國家資本對抗美國，是中國下一階段的現在進行式。

所以，這個階段傳出中國對人民加強控制，中國政府將收回「因私護照」的傳聞，引發中國旅居外國的華僑、學生或商業人士有回國後能不能再自由出國的憂慮，護照的功效問題的疑慮，隱約露出「局部鎖國」的徵兆。這個徵兆，已經明示中國將走回毛澤東思想的對外鬥爭老路。

爆發武漢肺炎後，中國對外的強硬態度達到高峰。中國自習近平上台，逐步顛覆鄧小平的「和平崛起」路線，走上「中國特色社會主義」路線和資本民主主義的對決。不過，在爆發武漢肺炎以前，中國還半遮面的以「一帶一路」的發展經濟，以及假借「孔子學院」學習中文，卻是灌輸中國社會主義制度和思想，作為掩蓋中國要消滅民主國家資本經濟和制度野心的據點。型態上，武漢肺炎以前，這是中國的主動攻勢，美國雖然開啟貿易戰，但沒撕破臉。但自武漢肺炎以後，以美國為首的民主國家，終於看到中國對民主制度無法妥協的態度，民主國家的危機感，迫使中國稱霸世界，消滅民主制度的野心提早曝光。中國的對外策略也不得不加緊腳步，除了毫不掩飾的對外叫囂自我壯膽，還強力灌輸中國特殊社會主義優越性，展開對民主國家的政治制度性鬥爭。

為了達成改變民主制度的鬥爭，中國內部加緊腳步「國進民退」的社會經濟腳步，並且緊縮並控制中國人民的自由，以強化整體力量加乘效果，凝聚鬥爭民主國家的力量。

由於鬥爭民主國家已經是不歸路，「中國特色社會主義」的政治管控浮出檯面，除了引發中國旅外人士對「因私護照」有可能被箝制的恐慌。還有「廢除人民幣紙幣」的傳聞，加劇中國人民的不安。中國人民感受到以後恐怕無法自由進出國門，以及私人財富被國家控制的疑慮越來越強而寢食難安，有能力的中國人則到處打探消息，中國政府已陷入內外交困的窘境。

中國是否會再「鎖國」還得觀察，但自武漢肺炎以後，中國對內對外的表現和以前大不相同，回不去了，中國人不安的情緒風暴漸漸形成。

現在的情勢更加嚴峻，中國在東北亞原本藉著北韓而有緩衝國界，一旦北韓有變，失去金正恩的北韓是否走向資本主義的道路，勢必成為中國的隱憂。就算中國強勢介入北韓變局，也假設美國等民主國家和南韓沒有動作，沒有了金正恩的北韓，繼續走貧困的鎖國日子的可能性也不大，變數難料。

中國的霸權思想已經被民主國家看破，中國共產黨為了繼續掌權，只好走回毛澤東時期的鎖國和以階級鬥爭為手段抗衡民主國家的壓力。現在又加上北韓的變數，中國再次被孤立恐怕將成真。