為什麼真實地説出這COVID-19 病毒的起源地：「武漢肺炎」，而且只用地名，這算是「歧視」嗎？那麼過去侵害人類的病毒或疾病一直都加上其源頭的國名，例如有：「德國麻疹」、「日本腦炎」、「西班牙流感」、甚至歧視整個洲的「非洲豬瘟」等等，請問：這些不是「歧視」，那麼什麼才是「歧視」呢？

這次的COVID-19病毒，其變種如: 英國-B.1.1.7（Alpha）、南非-B.1.351（Beta）、巴西-P.1（Gamma）、印度- B.1.617.2（Delta）......等，這病毒的這些變種都加上其來源的國名，那麼造成世界大浩劫的這個病毒源頭來自中國，為什麼不能叫「中國病毒」呢？因此，WHO的根據與公平在那裡呢？這也難怪WHO被認為是被財大氣粗且鴨霸的中國所收買及掌控著的機構！

疫苗是「戰略」及「安全」物質

目前在市面上這些COVID-19 的疫苗，都是由世界各國及世衞組織以緊急授權使用（EUA），即沒有經過正常臨床試驗及後續副作用及安全性的追蹤，通常一個新藥或新疫苗至少要七年以上（一般是十年以上）才得以上市，大部分尤其是有效及安全性較佳的疫苗都在缺貨，所以它們已經不是一般的商業交易，就像也是缺貨的「晶片」，現在是國際「戰略」及「安全」上的物質，且是非常重要的生命疫苗，及各國在展現生醫科技的實力：目前已經證明了「中國疫苗」的安全性與有效性是最差的！這些疫苗也已經成為美、英、德、中、蘇……以此作為國際外交角力的籌碼！

以下是目前世界使用最多的三種疫苗：

（1）Moderna：是以研究mRNA為主的美國小公司，其研發、生產製造經費，幾乎由美國川普政府時所資助的（共有一百多億美元），因此它初期的疫苗產品產量幾乎是由美國政府或人民的需求為優先！而輝瑞公司雖然自身財力充足，但在疫苗生產前就已經得到美國政府花19.5億美元買了一億劑的訂單（約2020年7月時），以利加速製造生產，爾後及最近又訂購了5億劑。美國政府花了共約180億美元資助醫藥公司，這是「人命關天」的重大議題，因此即使是反對黨—民主黨也沒有指責什麼圖利炒股啊！

（2）輝瑞-BNT：而BNT本來也是一個以研究mRNA為主的德國小公司，輝瑞公司早在2020年4月就決定與BNT合作，並給予研究經費補助，及從事開發製造生產及付權利金，其銷售則除了歐洲及中國地區之外的市場。而中國上海的復星集團公司，也是在2020年四月與德國BNT公司也達成了協議即：復星給付BNT前金並買入5100萬美元的BNT股票，BNT並可取得在中國進一步開發與銷售權利金最多8400萬美元，而復星則取得了「大中華地區」的獨家代理權包括港澳甚至也將台灣納入，這也是在2021年初台灣與BNT幾乎達成協議，但卻被中國政府暗中干涉而最後功虧一潰的黑手！所以，我們不淸楚為什麼郭董、台積電、慈濟偏偏要向BNT購買呢？爾後，2020年9月獲得了德國政府3億9千5百萬歐元的研究及製造經費，因此有了財源也開始製造生產！

（3）AZ疫苗：是由英國的牛津大學及AstraZeneca藥品公司共同以傳統的腺病毒技術所研發及製造的，是最早被緊急授權使用（EAU），但由於放棄其專利權益，希望能普及世人，因此價格最低，只要3〜5美元一劑，雖然其功效稍低約80%，但目前是全世界最多國家使用的疫苗！



世界使用最多的三種疫苗：Moderna、輝瑞BNT、AZ。示意圖／擷自網路，民報合成

台灣國際處境困頓悲哀

台灣政府與任何廠商採購疫苗的契約及交貨時間，只能在神祕兮兮及保密到底中進行及交貨，我不禁要哀嘆地問：全世界有哪一個國家或地區有錢給人賺，還得像台灣政府如此的低微卑屈呢？這就是台灣在國際處境的困頓與悲哀，那麼究竟是誰會從中作梗呢？又有誰會希望台灣政府買不到疫苗呢？更希望「以疫亂台」甚至「以疫促統」呢？大家心知肚明吧！這不是「藍綠對抗」也不是「意識形態」，這根本是「是非曲直」更是「台灣要生存而不被中國（共）併吞」的關鍵問題吧！況且中國（共）除了以一千多顆飛彈對準「台灣」，且幾乎天天用軍艦戰機武嚇威脅「台灣」，為什麼「同島一命」的台灣人民還有人指望與「中國」統一，甚至説出「兩岸一家親」呢？

更令人驚嘆的是，在「台灣」甚至有揚名於國外而所謂的「AZ」特戰隊，其成員包括連戰、丁守中、黃昭順、賴士葆、張榮味，及未入成員的前立委張顯耀，他們自己用特權，暗中都打了AZ疫苗，但先前卻催促政府迅速進口「中國疫苗」，丁甚至揚言要帶頭打「中國疫苗」！而最後那一位姓張的，當日本宣佈將贈送台灣124萬劑AZ疫苗時 （爾後，美國也宣布贈送250萬劑的莫德納疫苗給台灣，及最近日本再追贈97萬AZ疫苗），他竟然還厚顏無恥地駡「台灣」是「疫苗乞丐」，請問：全世界有那一個國家或地區的人民會對自己的政府或人民，存有如此「死道友，甭死貧道」的厚黑心態呢？

而極盡諷刺及更悲哀的是：這些AZ特戰隊員及國、新兩黨的檯面上人物如許歴農、趙少康、邱毅、吳斯懷等……，回憶當年他們在堅決反共的兩蔣領導之下，誓言要「消滅共匪，反攻大陸」，如今卻媚共舔共，甚至與中共裡應外合，以疫情疫苗，企圖製造台灣社會的恐慌、混亂，甚至欲摧毀台灣防疫系統及自製疫苗的能力！他們居心及動機何在呢？雖然他們成長在台灣的土地上，一樣喝台灣水、吃台灣米，為什麼他們的內心卻存在著對這塊土地及人民的漠視或怨恨呢？難道只為了他們自己心中祖國那「中國利益」及偉大「中國夢」的私利私心嗎？他們究竟還有人性及一絲絲的良心嗎？

培養研發與製造疫苗能力

因此，台灣絕對必須要培養自己研發與製造疫苗的能力，當然自製疫苗必須要安全、有效及謹慎地推出！我們樂見現在國產的高端疫苗，已經通過了EUA並將於8月23日開始施打，但希望政府及審查委員必須嚴謹監督及審核疫苗的安全及有效性！而這惡霸鄰居—中國（共）時時用軍艦戰機武嚇甚至會用病毒威脅攻擊台灣，看看現在香港的命運還不夠清楚嗎？中國（共）不是已經承諾一國兩制五十年不變嗎？但如今才不到廿五年就已經是一國一制了，香港的《國安法》於今年7月1日正式啓用，還有蘋果日報及言論自由已經被徹底毀掉了！因此中國（共）隨時隨地都可以用無聲無息的生化「病毒」超限戰，以留島不留人併吞「台灣」（中國的軍事將領已經清楚地講過！），並以「台灣」作為其掌控南海、台海及西太平洋的軍事基地，進行其偉大的「中國夢」：即「中國一定強」及「中華民族的偉大復興」，遂行其軍事擴張的野心，但這種「中國病毒」是不分藍綠的，因此若沒有自製的疫苗，屆時台灣的人民只能乾等死嗎？如果「偉大的中國夢」是必須要藉由「財大氣粗」及「霸凌掠奪」甚至用「致命的病毒」等這些粗暴惡劣的手段去促成，那麼這世界上有誰會看得起「中國」呢？只會讓世人更加瞧不起啊！

位於波羅的海三小國之一的立陶宛（Lithuania）政府（與台灣沒有正式外交關係，人口約台灣的十分之一），在今年6月22日突然宣布將贈送台灣二萬疫苗，內心真是無比的感動，他們之所以送台灣疫苗，絕非是乞求而來，而是因為台灣在去年病毒大流行時，曾經贈送過《台灣口罩》給他們，加上立陶宛和台灣，在歷史上不斷受外來政權的統治與壓迫，並且不斷地爭取自由民主，這共同的心靈感應，才會有此次「雪中送炭」之舉！「台灣」外交部更於7月20日宣布與「立陶宛」將在10月間互設辦事處，並以「台灣」之名，卻讓「中國」惱羞成怒，於8月10日突然宣布召回其在立陶宛的大使，並也要求立陶宛召回其在中國的大使，但立陶宛外交部仍然堅定表示他們有主權決定自己與誰的經貿文化關係。



衛福部臉書貼出感謝立陶宛政府提供2萬劑AstraZeneca COVID-19疫苗於7月31日上午抵臺。圖／擷自衛福部臉書

而立陶宛國家的處境與遭遇，將帶給「台灣」最好的借鏡與啓示：立陶宛長期面對的強權是其鄰近的蘇聯，其軍事科技都比中國強大！雖然蘇聯的大量坦克已經集結在邊界準備以武力鎮壓，但在1991年2月9日，立陶宛仍然勇敢地展現了「自己的國家自己救」，手牽手團結一心保衞家園，繼續進行脫離蘇聯要獨立的公投，結果有93.24 %贊成獨立；自救而後人救，美國、歐洲及世界各主要民主國家等……馬上表態支持！結果蘇聯的坦克只有撤退也承認了！

在7月16日，又有中歐的斯洛伐克（Slovakia）：一個與台灣無正式邦交及人口僅約台灣四分之一的歐陸小國透過歐盟，居然表示將要捐贈1萬劑武漢肺炎的疫苗給予台灣！這些國際友人所捐贈的疫苗皆珍貴無比，更證明了「德不孤，必有鄰」，因此我們更不能辜負這善心美意，也期盼國人能讓施打在自己與親友身上的這些疫苗，不但成為防止「中國病毒」侵擾的疫苗，也能成為抵抗中國（共）分化與政治病毒的疫苗。

國際「反中抗共」氛圍升高

國際局勢正在大轉變中，從2016年以來的美中貿易戰，及2019年底至今的「中國病毒」已經造成了世界的大浩劫，更使全球經濟發展停滯及失業率攀升，目前為止造成死亡人數達438萬多人（實際人數應該更多），已經超過了兩次世界大戰死亡人數的總和，若中國施放這「人造」病毒確認屬實，再加上其軍事、經濟大肆擴張、及對香港、新疆、圖博的人權壓迫及種族滅絕，且幾乎天天用軍艦戰機武嚇威脅台灣，若有這天賜的良機，如美、日、歐盟以軍事經濟聯合「反中抗共」，並且將「台灣」（因半導體、戰略位置） 加入其戰略夥伴，那麼「台灣」準備好了嗎？況且中國是根本不在乎「台灣」的任何狀況，它只要有能力就武統「台灣」，也絕對是留島不留人啊！

在這攸關「健康安全、生死存亡」，並使「台灣」形成「生命共同體」的這絕佳契機，也是蔡總統及民進黨政府更應藉此國際「反中抗共」情勢及台灣民意順勢而為，真實誠心地為了世世代代的台灣人民，及「健康安全」的未來，必須加強脱離一個「中國」的迷惘、陷阱及依賴，並在經濟產業上加強與美、日、澳、印、歐盟的合作關係，加速經濟「國際化」，甚至加入以美國為首的新印太民主軍事聯盟，以降低經濟依賴中國，及遏止中國的武力攻擊或併吞，並積極推動「國家正常化」即「正名制憲」，在「台灣」這塊大家共同安身的家園和生長立命的土地，建立互敬互信及族群多元融合的新「台灣文化」，我們也期盼在台灣還尚存著「中國夢」美夢幻想，及擁抱「中國利益」的台灣人民及各政黨的政客們，是不是理應從這「毒噩夢」裡覺醒吧？讓在「台灣」安身立命的所有國民，不管你先來後到，大家同舟共濟來打造，並實踐我們心中的「台灣夢」：即一個永遠「健康安全、自由民主、公平正義、獨立自主、尊嚴幸福」的美麗國家，宛如「東方的瑞士」，否則，錯失這次歷史性的關鍵良機，再待何時呢？