Do you know where Taiwan is going to? Do you like the ROC that pretends to be your country? Why must we wait so long before we’ll see Taiwan becoming a Nation?

世界看台灣是個國家,大部份台灣人看台灣亦如是。不過,可別忘了,這個國家「現在」叫作「中華民國」,何以我們等待如此之久,這個國家仍然表裡不一,內外不同?

台灣的政府機關都冠以「中華民國」,這四個贅字無所不在,像個鬼魅,附在台灣身上已七十年之久。「中華民國」曾經是中國人的國家,現在是台灣人的國家嗎?除了統派、英派,全世界的人都知道:「中華民國」不是台灣人的國家!

「中華民國」早該成為過去式,讓台灣國變成現在進行式。然而,建國阻力重重,台灣人普遍患有恐共症,如果跟一般人談建國,通常他們都會給你一個標準答案:現在時機不宜,台灣獨立建國,阿共會打過來,等吧!

台灣人ㄉㄢ台灣國誕生,實在太久了!以往海內外的建國志士,為這塊土地拋頭顱灑熱血,壯志未酬,即已撒手西歸,倖存的獨派先賢,如今個個垂垂老矣,苦苦等了一輩子,車輪旗依舊飄揚在台北的天空下,都還沒有見到台灣國旗在總統府冉冉升起,真是望穿秋水,滿腹辛酸。

台灣未來只有兩種出路

時間在我們等待中流逝,台灣的未來只有兩種結果:覺醒的台灣年輕行動派,等到機會建國,讓台灣以國家名義,走向世界。中共等到機會「武統」,把台灣納入中國版圖。試問台灣人,你是在等待哪一種結果?你是要走向開闊的世界,還是要關進中國的牢籠?

過去,由於中共打壓,台灣在國際上處境艱難,陷於孤立。世事多變,禍福相依,武漢肺炎推升了台灣的國際知名度,提高了台灣的國際地位,《經濟學人》把台灣列為地球最危險之地(The most dangerous place on earth),進一步凸顯了台灣在地緣政治以及在全球產業的重要性,這個「國家」一時成了全球矚目的焦點,台澎不是彈丸之地,而是兵家必爭之地。雷根號駛進了台灣海峽,美國參議員公然訪台,國務卿布林肯稱台灣是國家,台日交流協會升上日本國旗,前首相安倍晉三捐贈疫苗時表示,台灣「那個國家是日本真正的朋友」。

在冷戰時代,蔣介石一再宣稱他的政府是中國唯一合法的政府,台灣只是中華民國的一個「省」,美國駐台外交官私下談到中華民國政府時,常以「蔣政權Chiang’s Regime」或「蔣朝Chiang’s Dynasty」稱之。蔣介石落難來台,據地為王,台灣的內政外交,全憑蔣介石、宋美齡說了算,美國外交官說的是實情,蔣承認他的「國」已亡,但他的「黨」仍在。

1979年美中建交,卡特政府依照國內法制定台灣關係法(TRA),把中華民國政府界定為台灣治理當局(the Governing Authorities on Taiwan)。可以這麼說,1949 年以後,美國雖然扶持蔣政權,但認為「中華民國」實質上已經滅亡,在台灣的中華民國政府僅是美國授權的治理當局而已,台灣沒有國格,猶如美國保護下的一個州。歷任總統對台灣的立場模糊,態度曖昧,有時候還打壓台灣,討好中共。柯林頓不支持台灣以國家名義加入國際組織,希拉蕊甚至說,必要時,把台灣賣了。小布希政府的黑人國務卿萊斯還罵阿扁是「麻煩製造者」,軟腳蝦黑巴馬怕得罪習近平,不敢賣武器給台灣。直到川普上台,美國的態度才明朗化,2016年當選後,他主動打電話給中華民國總統蔡英文,稱呼她是台灣總統。川普是說到做到的硬漢,力挺台灣,在他眼裡,台灣本來就是國家。



《經濟學人》把台灣列為地球最危險之地凸顯了台灣在地緣政治以及在全球產業的重要性,台澎不是彈丸之地,而是兵家必爭之地。圖為美國第七艦隊核心隆納·雷根號航空母艦。擷自維基百科,公有領域

歐美日領袖稱台灣為國家

如今歐美日政治人物,已不吃「中國人那一套」,直呼台灣是個國家,讓中共相當惱火,但也莫可奈何。當然,被稱為國家並不表示,台灣已成為國家,畢竟建國程序必須由台灣人自己去完成,他們不能越俎代庖。但暗示意味強烈,等於在告訴台灣人:只要你們廢了支那民國,建立台灣國,那麼我們就承認!

當我們放眼國際,台灣國似乎近在咫尺,雀躍不已。驀然回首,台灣國猶在天際,迷惘困惑。誰擋住了我們的去路?誰阻止了我們的夢想?是因為我們缺乏勇氣?還是由於我們恐懼?

統派一向「我愛中華」,反對台灣建國,無庸置疑!那麼民進黨呢?作為中華民國體制的捍衛者,蔡英文阻擾「正名制憲」,反對以台灣名義參加東京奧運,她連華航改名為「台灣航空」都做不到,頭殼壞掉的人才會去期待蔡英文為台灣人建國。現在的民進黨跟國民黨「同款」,享受權力滋味,吃香喝辣,早已失去建國的理想,當一個政黨習於體制內的遊戲規則,改變體制,反而無法適應。因而,他們會找各種藉口維護舊體制。建國嘛,那是下一代的事!

武漢肺炎後的國際社會,已為台灣建國舖好了路,然而台灣內部卻無法與國際同步。疫情下,台灣淪為各方爭奪疫苗利益的戰場,藍色政客和媒體人像一群瘋狗,趁機作亂,打擊政府威信,中共更利用這群代理人進行統戰,推銷其品質大有問題的疫苗。台灣社會淹沒在污濁的政治口水中,「正名制憲」的呼聲,幾乎消聲匿跡,難道因為瘟疫我們就停止建國的腳步?

台灣建國之路仍崎嶇不平,外有中共,內有其同路人。國民兩黨同一個調,只要維持中華民國現狀,中共就不會攻台。蔡總統上台以來,一再向北京保證,她不會冒進,改變現狀,為何中共老是派軍機擾台?只要有實力,有機可趁,中共就發動奇襲奪島,管妳要不要維持現狀?台灣具有難以取代的戰略價值,台灣的電子產業是全球供應鏈不可或缺的一環,拿下台灣,習自認超越老毛,完成「統一」大業,打敗美國,稱霸世界。

台灣獨立建國,中共就不惜代價血洗台灣,留島不留人,那是不學無術的五毛戰狼如李毅之流,嚇唬台灣人的瘋話。「攻心為上,攻城次之」、「上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城」、「不盡知用兵之害者,則不能盡知用兵之利也」,孫子不是這樣說過嗎?任何統帥,誰不想不戰而屈人之兵?即使發動戰爭,也要設想戰敗的後果,而不是先幻想勝利的成果。打爛台灣,殺光台灣人,滔天大罪,中共必將慘遭「天下圍功」,導致政權崩潰。習近平雖然只有小學學歷,他可不是殺雞取卵的笨蛋,不可能不了解孫子兵法的道理。

台灣一方面要防備,另一方面要準備。在戰略、戰術上,台灣都不能輕視中共這個強敵。「台灣很安全」「台灣,安啦」,這種過於「靠勢」的論調,我難以苟同。說「敵人不會打、不敢打」,那僅是一廂情願,未經驗證的假設,怎能當結論呢?誠如孫子兵法所言,「故用兵之法,無恃其不來,恃吾有以待也。無恃其不攻,恃吾有所不可攻也。」台灣必須時時保持戒備,不斷強化防衛能力,以防中共因政權不保,挺而走險,發動台海戰爭。如果戰爭真的發生,那麼,台灣要如何與美日聯合作戰,保衛台灣?這是攸關台灣生存至為重要的課題!

中國內部宛如即將爆炸的壓力鍋

中共不亡,對台灣永遠是威脅,何時垮台?不得而知。在冷戰年代,幾乎沒有一位西方學者料到蘇聯會解體,1989年柏林圍牆倒塌,引發骨牌效應,東歐各國紛紛推翻共產政權,二年後蘇聯帝國解體了。中共看似政權穩固,其實內部像一個即將爆炸的壓力鍋,也有可能步蘇聯的後塵,因偶發事件,導致紅色帝國瓦解。屆時,台灣人準備好了建國嗎?但是,台灣人有規劃台灣國的藍圖嗎?有制定新憲法嗎?採用總統制還是內閣制?立法院要不要分成參眾兩院?新國旗、新國歌在哪裡?中正路、中山路要改名為什麼路?

面對虎視眈眈的中共,台灣人若毫無防備之心,只顧眼前的利益,下場很可能跟香港人一樣。人民若無心建國,政客只想在體制內爭權奪利,日復一日,年復一年,到頭來,台灣國只不過是一場夢幻罷了!

台灣的國際地位在瘟疫中向上提升,既然世界普遍認為台灣是國家,歐美日均有意承認台灣為國家。那麼,保台就是這一代台灣人責無旁貸的任務,建國則是上天賜給我們的機會,別因為瘟疫就迷失方向、喪失熱情,台灣人該不憂不懼,勇敢的發出聲音,向世界表達心願,達成長久以來建國的夢想。