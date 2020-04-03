「我擔任立委三年，共服務三千多個案件，都有紀錄，每個案件都“天大地大”。」

陳永興說：「我在教育改革上做很多事情，擔任教育委員會召集人力推通過“開放教科書”解開黨國思想控制；我將花師與東華大學合併，這是台灣第一個提出大學合併成功案例；過去校長可一直做到退休。但現在都有任期制。這就是要讓教育活化；再來如修改教育法，尤其，「特殊教育」針對身心障礙、精神障礙、智能不足的囝仔給其支持與關住，將教育基本法改做如需“特殊教育”囝仔三歲政府就要照顧。」

此外，他舉其將教育部長吳京帶來花蓮實地調查並解散惡質校董掌控的精鐘商專董事會，讓該校脫胎換骨活化成台灣觀光學院，拯救了這間私立學校；反觀如當前高醫董事會就算被監察院糾正違法濫權屬實，但現在的教育部也無能處理。為什麼?陳永興有感喟嘆地說：「因為沒有我這種立委。沒有真正要為私校師生解決問題的立委。」

1993年縣市長大選，陳永興撼動國民黨花蓮版圖後，雖在縣長一役落敗，但隨後在立委選戰獲勝當選立委。陳永興說：「我擔任立委後，花蓮人來跟我陳情，陳情書從地上堆疊到桌上(那麼高)公家機關回覆的公文來來去去經過十幾年，沒人有辦法處理、公務部門常會踢皮球，事不關己的心態沒人要扛的事，他都一一解決。」

黃信介「元帥東征」因國民黨作票，黃遞補花蓮立委。陳永興在花蓮縣長選戰後續留在後山服務，隨後在1995年12月2日當選立委，

陳永興擔任民進黨立法院黨團副幹事與教育委員會召集人外，在醫療與社會服務仍持續關注，並在國會通過很多重要法案，每一個會期，都被評鑑為表現傑出的立委。尤值一提的是不改社運精神，他還為民請命，要求國防部不能在社區建彈藥庫，開著宣傳車衝進國防部佳山基地…..

※完整內容上網影音與民報【專文】走過驚濤駭浪的年代-陳永興七十省思系列報導(18) (19)

https://www.peoplenews.tw/news/08490e44-6919-46a3-8b7f-4213ed7f28b9

https://www.peoplenews.tw/news/14fd0b7a-8d71-4763-8140-b11115337315

(高醫董事會-監察院糾正案)

※(高醫轉型正義透明革命/YPUTUBE民視.華視.東森.TVBS…媒體報導記錄部分資料)