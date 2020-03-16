人工智慧（AI）經過60多年的發展已取得了重大進展，但總體上還處於初級階段。智慧既具有巨大的理論與技術創新空間，也具有廣闊的應用前景。

人工智慧既是探尋智慧本質，研製出具有類人智慧的智慧機器，能夠模擬、延伸和擴展人類智慧的理論、方法、技術及應用系統。其表現形式：

會看：圖像識別、文字識別、車牌識別。

會聽：語音識別、說話人識別、機器翻譯。

會說：語音合成、人機對話。

會行動：機器人、自動駕駛汽車、無人機。

會思考：人機對弈、定理證明、醫療診斷。

會學習：機器學習、知識表示。

但人工智慧的發展現狀，總體發展水平仍處於起步階段。通用人工智慧研究與應用依然任重道遠。人的大腦是一個通用的天然智慧，能舉一反三，融會貫通，可處理視覺、聽覺、判斷、推理、學習、思考、規劃、設計等各類問題，可謂「一腦百用」。目前人工智慧距離人類的智慧水平還有差距，人工智慧還有許多不能。

可是，人工智慧與其他新興技術不同，它似乎從未消失。它永遠被談論、研究、崇敬，和恐懼。它會給機器人（Robot)分思！它們要接管人類！奴役我們！折疊我們的衣物！自20世紀中葉以來，我們一直沉迷於人工智慧，思考如何通過取代工作，來改變社會。

在這些年來，我們將在實現一般智慧（思考機器通信，學習，甚至像人類一樣）方面，取得一些重大進展，並創造越來越廣泛使用的狹義智慧應用（機器人，如開車）。

2019年是邁向2030年的第一步

研究專家對2030年的擔憂是兩個部分可以預測的。我們會更愚蠢：人類將犧牲機構，創造力和智慧，因為人工智慧工具繼續為我們做決定（想想汽車從人操到自動...並很快到無人駕駛）。我們將失去權力：渴求利潤的公司雇傭的AIs被激勵利用你的資訊來賺錢，而渴求權力的政府則被激勵進行監視。我們放棄對AI的控制越多，我們給谷歌和美聯的儲蓄就越多。

另外，我們將失去工作：將會有民粹主義的起義，因為法典將取代工作場所的人，這意味著失業，這意味著經濟鴻溝的擴大，這意味著社會動盪。是的，有一種觀點認為，AI將創造新的就業機會（例如，農民也是資料科學家，或聯合機器人外科醫生，或訓練機器進行機器學習的軟體工程師），但分歧將很大。

我們會死的：是的，沒錯！軍事級武器、錯誤資訊和宣傳的更大自主權意味著破壞。始終以積極音符結束！那麼，我們如何緩解這種未來呢？同樣，可預測的答案，但仍然至關重要。

今年會發生什麼？

致力於 AI 安全的員工人數增加。在道義上，我們必須儘早解決上述對AI的擔憂，並致力於讓更多的人，你知道，防止破壞。近年可能只是致力於政策規劃或公私合作夥伴關係的組織出現這一年，以連接客戶、政府利益相關者、開發人員和科技巨頭，並在道德 AI 開發實踐方面形成一致性。

隨著更多的資金投入開發AI，以及美中兩國繼續爭奪主導地位，道德問題將變得更加明顯（提醒：我們在2018年首次也是唯一一次自動駕駛汽車死亡）。監管機構將進行干預，人們將提高他們的聲音，AI公司將感受到壓力，以擴大他們的道德和安全努力。或者我們只是很樂觀實現「超級智慧」的突破。

AI有三個層次：你獲得了人工智慧，它比人類在特定任務中更聰明，比如國際象棋或在搜尋引擎上獲得結果。然後是人工智慧，它可以像人類一樣思考和做決定。正如一位專家指出的，這是人們傾向於將AIs擬人化的地方。

還有人工超級智慧。這就是我們所嚮往和恐懼的。這就是人工智慧超越人類智慧的地方。人類不再需要上大學，因為任何需要教育的任務都是由機器人完成的，而且隨著社會的進步，我們不必學習新的任務，因為機器人比我們學習的效率更高。

為了讓AI像人類一樣「思考」，或者實現人工智慧，它們需要大量的計算能力。如果這些機器能夠比人腦更快或更快地處理資料，我們就能實現一般智慧。計算能力越強，每秒可處理的資料就越多。

計算相當於人類腦力的計算，預計在10petaFLOPs（每秒浮點運算次數，一個PFLOPS等於每秒一千兆/一千萬億（1015）次的浮點運算）和1000PetaFLOPs之間，或每秒100億次計算和每秒10億次計算之間。沒錯。現在，你的大腦在計算，就像瘋了一樣。超級電腦已經在200petaFLOP範圍內運行，但美中兩國目前正在競相實現所謂的「超大規模計算」，即一台每秒能夠達到10億次計算的最高線標誌的電腦，即1000個PetaFLOPs，等於 1 exaFLOP（因此 exa 計算中的「exa」）。據預測，到2019年底，這個數位將翻三番，達到600個PetaFLOPs。

高科技本身沒有天使和魔鬼之分，人工智慧亦是如此。人工智慧這把雙刃劍是天使？還是魔鬼？取決於人類自身。我們應未雨綢繆，合力確保人工智慧的正面效應，確保人工智慧能造福人類。