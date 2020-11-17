2020年誠可謂多事之秋的壞年冬，年初來自中國的新冠病毒，疫情竄流全球，年末美國總統「難產」牽動各國人心，川普和拜登兩位候選人大戲方興未艾。拜登在主流媒體認證成為候任總統，各國領袖道賀，一片欣喜，暫且不表。筆者比較好奇川普總統不認輸大打法律訟戰，這堅持的底氣到底從何而來? 筆者試著從時間線找蛛絲馬跡梳理一番。

Stop the Steal 從竊票到竊國

莊子曰:「竊鈎者誅，竊國者侯」，就是諷刺小偷容易被抓而處死，篡奪政權反而能封候甚而稱帝。川普在3日勝選大勢一覺醒來，豬羊變色，馬上以「Stop the Steal」（停止偷竊）為口號，從選後至今已過11天，目前可觀察到川普對拜登陣營的控訴意旨深遠，「Steal」至少演化了三階段，從最初兩天大喊竊取選票，發展到訴訟列舉弊端，期間羅列的計票弊端令人嘆為觀止，之後計票器Dominion暗黑漏洞開始浮出檯面，接著加碼原CIA設計的錐子（Hammer）和計分卡（Scorecard）應用程式，可以瞬間竄改轉換選票，把川普改成拜登，而全美至少30多州使用，其中6個搖擺州全部使用的爭議開始起風，成為竊取選舉結果了。

直至13日川普發布緊急行政命令進入國家緊急狀態，由德州眾議員葛默特（Louie Gohmert）爆料駐德美軍早在8日抓了西班牙Scytl在德國法蘭克福分公司的伺服器，接著川普陣營兩大律師伍德（Lin Wood）證實，而律師鮑維爾 （Sidney Powell） 更是嗆言下周放大招，殺氣騰騰點名從拜登到部分州長，犯下舞弊重罪，至此「Steal」推展到「竊國」，等同「政變」。一齣壓軸大戲即將登場，選後11天的發展，川黑不信直指全是假消息，但川粉在搜索獨立自媒體和網路消息下，天天見曙光，重燃信心終於成就了14日華府DC百萬人大遊行，全美50州同步支持川普抗「竊」行動。

川普：永遠不要賭我輸

川普在13日接受媒體友人訪問時透露「永遠不要賭我輸」，川普從商一生破產4次，但身價今年至少維持25億美元，這一波四折平凡老百姓豈堪負荷。其實，川普的大起大落都是和賭場有關，所以滿口賭經不足為奇。從商業大亨做到誓言抽乾華盛頓DC沼澤的總統，不僅連兩屆讓民調落漆錯得離譜，主流媒體偏心抵死群起攻擊4年，氣死人了川普竟然還有7200多萬票。74歲的川普傳奇一生，起伏跌宕，絕不認輸，或許是他起死回生的關鍵。

所以，假如我們是川普，在商場爾虞我詐打滾多年，在2000年因為破產退出總統大選，2012年就提出郵寄選票的諸多弊端，當2016選上總統，2020尋求連任因疫情原因民主黨執政多州採取擴大郵寄選票規模，他就多次強力反對，在6月23日自己還發推文指出郵寄選票可能引進外國勢力操控的警告。以川普個性會坐以待弊嗎？這也就是11月7日前副國務卿退休情報泰斗皮塞亞克（Steve Pieczenilc）爆料川普早早計畫一個美國史上最大的「釣魚」行動，對民主黨舞弊早有防範 ，並且提前部署的消息，這重磅雖然主流有反駁不實謠言，但令川粉深信不疑。

那真的有釣到魚嗎？11天的發展，看似有些眉目，皮塞尼克曾說過FBl還有一些忠心共和黨人士。然後國防部長艾斯伯（Mark Esper）下台，換上防恐出身的米勒（Christopher Miller）代理。並且在拜登自稱已成為候任總統後，司法部長巴爾（William Barr）正式下令調查大選舞弊。川普律師陣營也在6州展開訴訟，但在主流媒體一律不報，即使拿出1萬多人宣誓證詞，234頁提告資料，主流媒體全部都沒興趣，屏蔽報導絕無此事或假新聞，而搖擺州的民主黨州長和州務卿完全不甩，似乎川普是絕對弱勢。

顯而易見不合常理，在4日凌晨由威斯康辛州和密西根州領銜主演的「拜登曲線」，還有賓州超車反轉的驚奇，明眼人都覺得怪怪的，但證據到底趴了多少，能否有結果，也只能等待進一步發展。

訴訟在前半段大多針對郵寄選票成為舞弊的溫床，選票載入計算不公為攻防重點，最具爭議是死人也投票、自動停止算票、拒絕共和黨監票員、計票員當場手撕或丢棄川普選票、選票多次投入、疑似外州運送大量選票等等，由律師朱利安尼帶隊同步展開。筆者認為前半場的訴訟雖然看似使不上力，但是已經達到團結共和黨，例如9日參院領袖麥肯納（Mitch McConnel）等官員，有志一同質疑選舉的可信度，並且為川普巨大的不公抱屈。支持共和黨者認為「 今天不站出來，以後就站不起來」湧現無比的亡國危機感。



川普2020.10於威斯康辛州的競選活動。圖／擷自川普臉書

川普梭哈該攤牌了嗎？

在賭場撲克牌遊戲有二句知名術語「梭哈」（show hand），意謂攤牌，還有「全押」（all in），賭資一柱輸嬴。川普假若真的有釣魚計畫，那麼在訴訟下半塲從16日起應該就是攤開底牌，從Dominion公司起底時，大家就以為抓到了。豈料誰還能想到後面還有一個加拿大空殼公司，在推搜到西班牙今年破產10月又復活的公司Scytl伺服器有問題，而且還活捉的是Scytl德國法蘭克福分部。若依葛默特眾議員爆料，丟失的數據已經還原，從8日抓人直到13日才放出風聲，畢竟「凡走過必留下痕跡」，眾議員所言應該不是「空穴來風」。 令人值得注意的是，逮捕有經過德國同意，ClA完全排除在外，動用的是駐德美軍，也許說明了川普不太信任ClA，連FBl也防著。目前比較信任的是軍隊。

假若8日真的收網逮到Scytl，能否成為「一錘定音」的證據，現在不得而知，但團結的共和黨似乎從9日開始紛紛掛保證。除了9日麥肯納聲援，就9日和14日副總統彭斯分別發聲，第一次推文強調會持續奮戰到每張合法選票被計算，14日在演講提及「我與總統川普會再做四年，我們早已計劃好的」，這前後訊息量轉變很大，是有信心了嗎? 還是強弩為末，讓我們繼續看下去。

還有一位重量級人物國務卿蓬佩奧，這位由川普一手提拔的大將，曾在2017年被安插擔任ClA情報局長達一年3個月，2018年4月再升擢國務卿。他自從選舉前越南訪問回美後就靜悄悄，但12日一出馬，擲地有聲，威嚴的警告全世界，美國現在只有一個總統一個政府，還明言會順利交接到第二任川普政府，附贈「台灣不是中國的一部分」，讓中國跳腳。這份發言的後蘊，威懾重量比川普還管用，總統稱讚西點軍校第一名果然名不虛傳。這言外之意，若是川普有一天能轉敗為勝，蓬佩奧以其資歷，猜測他可能就是幕後運籌為幄的主導人物。因為大勢抵定? 他準備要再出訪歐洲和中東。

如果川普總統真的有釣魚行動，16日之後的唆哈攤牌，才是訴訟的主力，至於什麼時候要all in全押，這得最好趕在12月9日州訴訟停止、或是12月14日最後選舉人投票之前，與時間在賽跑，一定比連續劇或好萊塢諜報片精彩，令人期待。至於民主美國到底會走向川普陣營一網打盡沼澤怪物、還是拜登陣營心目中的社會主義，我們正在見證歷史洪流，對錯由不得我，就交給神安排吧。

台美人因為川普總統挺台灣而有懸念，勸大家千萬不要焦慮和親友爭執傷了和氣，總統蔡英文也許早就未雨綢繆，在今年國慶演說強調「有路，咱沿路唱歌。無路，咱蹽溪過嶺」，讓我們放寬心邊看邊品味！

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