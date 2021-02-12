將「身為人，應該如何被對待」的思考深植兒童內心，讓《兒童權利公約》保障的權利在台灣社會得以落實。

國家人權館與玉山社／星月書房合作出版，邀請臺灣兒童文學的重要推手林真美老師撰文，為讀者們整理擷取《兒童權利公約》的重點概念，並集結臺灣十六位優秀圖畫書創作者，一同為孩子們齊力發聲、倡議，譬如：孩子有隱私權、受教權與表意權；我們應盡力維持孩子的健康與自尊；而每個人都有責任一起守護被捲入戰爭的孩子、失去家人的孩子……。

《我是小孩，我有話要說》文字內容改寫自《兒童權利公約》，淺白並富有力量。繪者群以文字為主軸發展的圖像創作，風格多元、細節豐富精采。全書兼具圖像藝術性和文字律動性，促使孩子利用想像的力量，打開感官、覺察文圖內涵，進一步理解與討論「兒童權」蘊含的意義和價值。

《我是小孩，我有話要說》不只是一種宣言，更是值得落實生活的原則。希望閱讀完本書，能激發孩子們意識到自我的存在是多麼獨特而重要；並引起大眾慎重思考日常與孩子的互動模式，試著改變既有概念，讓兒童不再侷限成「被照顧者」，而是讓兒童做個真正的「權利主體」。

序言

​文／陳俊宏（國家人權博物館館長 ）

2018年國家人權博物館成立以來，自許作為人權教育的中央廚房，基於不同的需求或年齡層，規劃各種人權的教學資源，提供各式各樣的教學素材，落實人權教育，向下扎根。《我是小孩，我有話要說》就是人權館邀請重要大廚們反覆嘗試下，隆重推出的重點料理。

這道料理的誕生，要從人權館規劃一系列倡議兒童權利的計畫開始談起。為充實人權教育中的「兒童專區」，2018年，國家人權博物館邀請臺灣兒童文學的重要推手林真美老師，與小大讀書會聯盟總召林以琳老師，將人權議題、兒童、閱讀三方結合，創設「繪本工作坊」。工作坊中，透過繪本說故事，並設計專屬兒童的導覽活動，讓參與者除了認識臺灣過去人權遭受侵犯的歷史，也理解自身的權利，進而提供參與者透過藝術創作的反饋與對話，希望藉由多元形式，將「身為人，應該如何被對待」這樣的思考深植兒童內心，讓人權價值的落實，不再僅為形式上的法條文字。

2019年，適逢《兒童權利公約》頒布三十週年。鑒於臺灣大眾仍對這部公約感到陌生，以及累積了工作坊活動中孩子們的生動迴響，激發我們進一步思索：當整體社會慣常將兒童定位為「被照顧者」，著眼於「兒童福利」討論之際，我們應正本清源，將兒童更精準定位為「權利主體」，進行「兒童權利」更為全面地討論與實踐。因此，我們特別規劃了「我是兒童．我有權利」特展。此外，我們邀集了十六位創作者，在會議上反覆琢磨共識，大家各自運用不同媒材、不同風格，有志一同地為「兒童權利」齊力發聲、倡議、實踐。在此深深向真美老師以及本書繪者群，願意共襄盛舉，參與這項有意義的創作計畫，表示由衷感謝。

我們期待，本書能吸引親子與師生踏進並走入國家人權博物館，帶著對人權議題的認識和思考的種子向外散播；我們也期待本書成為親子共讀、師生課堂上的素材，讓彼此有許多對話可能；當然，我們更期待本書是敲門磚，鼓舞本土創作者，用豐富的藝術觀點帶領大眾切入議題的多元討論，讓《兒童權利公約》所保障的權利，在臺灣社會得以落實。

作者簡介

林真美 國立中央大學中文系畢業。日本國立御茶之水女子大學兒童學碩士。曾當過幼教老師，也曾從事發展遲緩兒童早期療育工作，並策劃、翻譯國外繪本。數十年來以「兒童」為關鍵字，推廣繪本親子共讀，組「小大讀書會」，在大學開設兒童文學、兒童文化相關之課程。著有《繪本之眼》、《有年輪的繪本》，並與小大讀書會成員共著《在繪本中看見力量》。

繪者簡介

陳潔晧 藝術家，《不再沉默》作者，《蝴蝶朵朵》繪者。童年曾經歷性侵害，成年後透過閱讀、書寫與創作，尋找復原方向。成立「貓獅子工作室」推動兒童性侵防治、兒童權利與創傷復原。持續以各形式的藝術創作，表達對社會的關懷。

徐思寧 《蝴蝶朵朵》繪者、專欄作家。香港大學藝術學系學士，輔仁大學兒童與家庭學系碩士。曾於環保組織、人權倡議機構及兒童藝術教育機構工作。長期從事兒童性侵防治、創傷復原及兒童權利的研究。

王春子 插畫家，為了作品的一氣呵成，也接平面設計。小孩出生後開始自寫自畫繪本，日常所聞來自雜食性閱讀，喜歡在旅行中體驗各種不同的人事物。已出版的繪本創作有《媽媽在哪裡？》、《雲豹的屋頂》、《討厭的颱風》、《大家來玩躲貓貓》。另著有圖文集《一個人遠足Be strong》、《你的早晨是什麼？》、《鳥取春散策》。

陳盈帆 師大美術系，紐約SVA 插畫研究所。曾於2011 年獲義大利波隆納插畫獎。對插畫充滿著研究與創作的熱情。作品風格多變，電腦上色時用色厚重強烈，手繪水彩時偏好古典淡雅。擅長手繪結合電腦的混合媒材，圖畫中透露出溫馨與幽默。繪本作品有：《１２３轉台灣》、《好媽媽印章》、《蘋果甜蜜蜜》、《鬼門開》、《小小寶寶》以及為低幼兒設計規畫的「毛毛123」系列。

蘇雅純 曾任電視節目執行製作、廣告文案、行銷企劃，成為媽媽後，想要親手畫故事給孩子看，因此累積了一系列的故事。風格不受拘束、構圖看似簡單抽象卻有讓人驚喜的童趣與細節。著作有《我可以養小狗嗎？》、《真的有鬼嗎？》、《啊，小心！》、《我愛怪獸》、《弟弟老愛和我唱反調》。

謝璧卉 愛丁堡藝術學院碩士，主修插畫。現為平面影像獨立工作者。插畫作品有 《說好不要哭》、 《阿公草》、 《海風吹過港仔墘》、《水光鳥影三塊厝》 、 《永安仔水水的記憶》 。

鍾易真 從小在花蓮壯闊的山海間長大，形塑了喜愛大自然和美麗事物的自己！曾擔任美編，目前專職於插畫創作與教學。插畫作品有：《媽媽生我好辛苦》、《小番茄的滋味》等，並獲好書大家讀、福爾摩沙兒童圖畫書插畫優選、小綠芽全國環境優良叢書、新加坡文部省中文課外讀物入選獎項。

南君 出生於屏東長治。喜歡創作前喝杯黑咖啡，喚起靈魂後，在一個只有自己的小房間拿起畫筆開始紙上造夢。堅持手繪，喜歡水彩在畫紙上跳舞的感覺，保有只有一張「原稿」的堅持。插畫作品有：《零下十八度的願望》、《麒麟湯》、《狐狸孵蛋》等。

陶樂蒂 法律學碩士，因為喜歡畫圖而成為 「圖畫書俱樂部」的一員，開啟繪本創作生涯。曾獲第九屆陳國政兒童文學獎首獎、第十四屆信誼幼兒文學獎佳作， 繪本著作豐富， 有:《好癢！ 好癢！》、《好吃！好吃！》、《我沒有哭》、《陶樂蒂的開學日》 等等，深受大小讀者歡迎。

黃郁欽 學的是電影，1986 年開始擔任電視編劇迄今。喜歡天馬行空的幻想，自由自在的畫圖。1988 年開始創作繪本，1996 年與同好成立繪本創作團體「圖畫書俱樂部」並擔任隊長，2015 年催生台灣第一本繪本誌《大野狼》。曾於2016 年入選義大利波隆那插畫獎，著作豐富並獲獎無數，有：旅行手札《繪本感小物的旅行紀事》、《我家在這裡》、《魔幻大戲院》等。

王孟婷 插畫家。年少時，求學於法國國立高等埃蒂安納（Ecole Nationale Superieure Estienne）插畫系，現居日本的滋賀縣鄉間。作品曾入圍法國巴黎 Odeon 現代兒童插畫創作展、美國AI 插畫獎 、英國東西方藝術獎，作品散見在兒童繪本、報章雜誌、封面設計與報紙專欄等等，正在推進Another Life 個人長期創作計畫。EMAIL:w2meng2@gmail.com

黃一文 自中原大學商業設計系畢業後，跟隨劉旭恭老師的繪本課學習創作繪本，現在為自由插畫家、圖畫書創作者。曾參與國家人權博物館舉辦之第一屆「畫話：一座島的故事」人權繪本工作坊、高雄市立圖書館舉辦之第一屆「好繪芽」繪本徵選、信誼幼兒文學獎等。

達姆 專職插畫家，成功大學工業設計系、法國國立南錫美術學院造型藝術系畢業。喜愛拼貼與版畫，作品散見於副刊、雜誌與書籍封面。目前與9 隻貓1 隻狗一起生活，覺得貓是世界上最可愛的生物。

林柏廷 定居宜蘭，喜歡做菜和運動，把咖啡當水喝。喜歡和小孩互動。小時候到現在的志向都是當獸醫。擅長以蠟筆、壓克力顏料、電腦繪圖創作插畫及繪本。繪本著作豐富，作品曾獲豐子愷兒童圖畫書獎佳作、openbook 年度童書獎、「好書大家讀」年度最佳少年兒童讀物獎、信誼幼兒文學獎佳作等。

潘家欣 詩人、繪畫與文字多棲工作者。著有《妖獸》、《失語獸》、《負子獸》、《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26 位藝壇大師致敬的家常菜》，主編詩選《媽媽+1：二十首絕望與希望的媽媽之歌》；繪本《虎姑婆》、剪紙插畫《阿媽阿公講予囡仔聽的台灣故事（台語有聲書盒裝版）》、《暗夜的螃蟹》、《童言放送局：日治時期臺灣童謠讀本（2）》等。

周見信 畢業於國立臺北藝術大學造形研究所，現就讀於國立台東大學兒童文學研究所博士班。在圖像創作、美術教育與兒童文學之間遊走。曾以繪本《小白》獲得信誼幼兒文學獎圖畫書創作首獎，其他繪本出版著作有：《尋貓啟事》、《小小的大冒險》、《小松鼠與老榕樹》、《雞蛋花》、《小朱鸝》、《壹號月臺》等，亦膾炙人口，廣受歡迎。

《我是小孩，我有話要說》內文摘選



圖／玉山社提供



圖／玉山社提供



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