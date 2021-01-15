愛爾蘭民族獨立鬥爭的歷史，值得瞭解，提來檢驗咱台灣民族獨立運動，台灣人一定著加強宣揚和實踐台灣民族主義。圖為位於都柏林菲博斯波洛（Phibsboro）一座愛爾蘭獨立戰爭紀念碑。擷自維基百科，公有領域

愛爾蘭自12世紀尾期，一直遭受英國的侵犯和壓迫，土地被掠奪黑白開墾，森林被破壞黑白剉柴，若像英國的附屬國。受到美國獨立和法國大革命的鼓舞，1798年愛爾蘭和法國結盟，發動驅逐英國勢力的反抗行動，結果被英國鎮壓落去。兩冬後，愛爾蘭議會通過《1800年聯合法案》廢除愛爾蘭王國，1801年英國正式將愛爾蘭併入大不列顛王國，名義上成做英國的 一部分，實際上差不多等於是英國的殖民地，甚至愛爾蘭人的語言被打做非法，認為嘿是散赤落伍所在粗俗的語言。

愛爾蘭的語言因為英國無情的打擊幾乎被消滅，被英語取代。在這種的民族壓迫氛圍，19世紀中期，重視文化的革命份子烏李利（John O’Leary）發行報紙，鼓吹愛爾蘭獨立意識，同時推動愛爾蘭本土文學，極力鼓勵愛爾蘭青年創作和土地、民俗相關的作品，喚起民族覺醒。1923年得到諾貝爾文學獎的愛爾蘭民族詩人葉慈（William Butler Yeats），著是受著烏李利的影響。

武裝起義激發民族情緒

1916年4月愛爾蘭共和派發動復活節起義（Easter Rising），目的著是要結束英國在愛爾蘭的統治，建立一個獨立的愛爾蘭共和國。這是自1798愛爾蘭起義以來上重大的武裝起義，6日後被鎮壓來失敗，起義領袖攏送軍事法庭被處死刑。真濟獨立運動的領導者在此次起義喪命。

雖講軍事上是失敗的，復活節起義卻被認為是邁向成立愛爾蘭共和國的重要腳步。起義所激發的民族情緒，予1918年愛爾蘭在英國下議院的議員選舉，1905年才成立的新芬黨（Sinn Féin），在105席中贏著73席。

新芬黨一向將參與英國統治下的選舉，當作民族鬥爭的手段之一，採取「棄權主義政策」，著是當選議員的人攏拒絕向英國君主宣誓效忠，所以，祙當參加英國議會會議。新芬黨的參與選舉，並祙按呢被指責講：新芬黨承認英國統治愛爾蘭的合法性。

新芬黨的領袖之一，嘛是愛爾蘭共和軍的開創者嘉南（Michael Collins），常常向同志強調：咱上強的武器著是「否定」英國統治愛爾蘭的合法性和正當性。換一句話講，以愛爾蘭民族主義為核心理念，將參與英國統治體制的運作做為民族鬥爭的手段，並無理念上或立場上的矛盾。這是有堅定的民族鬥爭思想，才能當掌握的主體性邏輯。

新芬黨的當選者照原先的承諾，無去倫敦上任。總是，這擺因為贏大多數席位，有真強的民意意義，怹就去都柏林（Dublin）成立「愛爾蘭議會」，向國際社會宣示愛爾蘭獨立的決心，直接和英國統治當局形成雙重權力的對抗局面。雖然，事後英國特務大規模抓這寡「叛亂議員」入監。歷史學者將1919年1月21日「愛爾蘭議會」正式在都柏林開會彼日，訂為愛爾蘭獨立戰爭起動日。

愛爾蘭獨立運動領袖嘉南，在領導驅逐英國統治勢力的行動意志、勇氣和能力，受全世界包括英國人的佩服和尊敬。伊成功逼英國政府要求和談，在1921年12月簽《英愛條約》，予南愛爾蘭成做自由邦。予愛爾蘭人有進一步「爭取自由的自由」。



愛爾蘭獨立運動領袖嘉南，在領導驅逐英國統治勢力的行動意志、勇氣和能力，受全世界包括英國人的佩服和尊敬。圖為1920-21年愛爾蘭獨立戰爭之蒂珀雷里志願軍第3旅。擷自維基百科，公有領域

台獨運動陣營思想混亂

在咱台灣民族獨立運動，因為真濟領導者長期忽略民族主義的精神和實踐，致到獨立運動陣營思想混亂：起初，還有認識到台灣人無應該承認假「之那民國」的合法性，後來卻退步講，若參與假「之那民國」的政治運作，著是承認假「之那民國」的合法性。這種無正確掌握台灣主體性的錯亂思考邏輯，著是予有理想性的台灣民族運動，予投機的台灣人政客腐敗變質上主要的原因。

當新芬黨在選舉贏得多數席位，怹冒「叛國罪」勇敢成立「愛爾蘭議會」，向國際社會宣示愛爾蘭獨立的決心。在波羅地海，當民族主義者在愛沙尼亞最高議院佔多數，怹嘛勇敢冒「叛國罪」通過升起被蘇聯認定非法的原愛沙尼亞國旗，並且通過愛沙尼亞憲法位階高於蘇維埃憲法，最後在1991年8月20一致通過向國際社會宣布脫離蘇聯，恢復獨立的愛沙尼亞。

咱台灣人流血流目屎爭得民主化，甚至予本土的民進黨在假「之那民國」取得完全執政的「高度自治」地位，結果，車輪旗照升，三民主義照唱，蔣介石照祀，荒誕的《之那民國憲法》繼續綁架台灣社會，民進黨甘願墮落做外來體制的買辦集團，守護既得權位利益，阻礙甚至破壞台灣人邁向建立正常國家的努力。

芬蘭的民族主義者在「俄羅斯化」的強制壓力下，猶原無放棄推動「芬蘭化」，為芬蘭獨立打好堅實的社會基礎。仝款，愛爾蘭獨派民族主義者，鼓吹愛爾蘭獨立意識，推動「愛爾蘭化」擺脫「英格蘭化」，喚起民族覺醒和民族鬥爭意志，予英國政府不得不讓步。

當然，咱無可能期待敬畏赤藍的蔡英文和已經買辦化的民進黨，能當隨時有所作為。是咱自己台灣人著起來救自己的台灣，在民間推動「台灣化」來拋棄「赤藍化和之那化」，提升台灣民族獨立意識。在充滿台灣化活力的社會，咱才可能產生有堅強台灣民族主義信念的台灣管理當局，勇敢推動台灣獨立。

愛爾蘭民族獨立鬥爭的歷史，確實有值得咱去瞭解，提來檢驗咱台灣民族獨立運動。上重要的啟示，當然是：台灣人一定著加強宣揚和實踐台灣民族主義。



愛爾蘭民族獨立鬥爭的歷史，確實有值得咱去瞭解，提來檢驗咱台灣民族獨立運動。上重要的啟示，當然是：台灣人一定著加強宣揚和實踐台灣民族主義。圖為2007年4月8日台獨運動的遊行車隊。擷自維基百科，公有領域