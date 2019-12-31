時代力量新竹市立委候選人高鈺婷今（31）日發布封關民調，呼籲選民集中選票，讓第三勢力在新竹市搶下關鍵一席。圖／時代力量提供（資料照）

時代力量新竹市立委候選人高鈺婷今（31）日發布封關民調，同選區民進黨候選人鄭宏輝36.27%，高鈺婷33.89%，中國國民黨候選人鄭正鈐29.84％，高鈺婷僅差第一名鄭宏輝2.4%，再依據從12月9至今的滾動式民調顯示，與12月初相較，鄭宏輝下跌6.2%%，高鈺婷則上升3.7%，呼籲選民集中選票，讓第三勢力在新竹市搶下關鍵一席。

高鈺婷指出，從民調走勢可以看出，與中國國民黨總統候選人韓國瑜合掛看板的鄭正鈐，因受整體選情拖累，12月後民調就持續低迷，目前約維持在30%上下，略低於中國國民黨傳統鐵票基本盤；而鄭宏輝支持度則在藍營推出吳斯懷、葉毓蘭等人任不分區候選人後，一度高居第一，但過去兩週她與時代力量揭露鄭宏輝與中國國民黨林為洲聯手以非法手段炒作新竹市農地，鄭宏輝民調也立刻下跌，選票回流時代力量。

高鈺婷表示，從參選以來，她就提出扎實的居住正義、托育環境改善、科技產業轉型等政策，為的就是改善新竹市年輕族群的生活環境，讓年輕人願意留在新竹，降低大家生養小孩、照顧長輩的負擔，目前從民調看來，她的主張已獲20至40歲族群壓倒性支持，長輩支持部分也在「鄭宏輝林為洲炒地案」後持續成長，她呼籲新竹市選民這次別再含淚投票。

高鈺婷強調，不論從鄭宏輝在新竹市與林為洲聯手非法炒作土地，或從鄭宏輝以「中國台灣」名義前往中國投資，實際上與傳統藍營地方派系政治人物差異不大，新竹市這場選戰已是「一個黃色本土派，對戰兩個藍色候選人」，她呼籲新竹市民集中選票，讓第三勢力突破藍綠夾殺，為新竹市民搶下關鍵席次。

此民調由高鈺婷委託思維策略，執行時間2019年12月28日至30日，調查對象為新竹市選區範圍東區、北區、香山區，年滿20歲以上具有投票資格的民眾，本民調網路主動發放調查方式，透過資料管理平台(DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路⾏為分析帶入使⽤者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯⼀性。

同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料個正確性與可靠性。另外，針對回收有效樣本會依照內政部人口統計資料(2019.09月)進行加權調整達到比例⼀致性。回收有效樣本941份，抽樣誤差：95%信水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點以內。