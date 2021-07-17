網路科技，人手一機已成現代人生活模式「微微笑廣播網」手機APP上線！全世界無遠弗屆15間電台同步收聽。

網路科技，人手一機已成現代人生活模式「微微笑廣播網」手機APP上線！全世界無遠弗屆15間電台同步收聽。

「微微笑廣播網」周日人氣節目扁「有夢上水」與陳永興「聽醫生講看覓」接續在上午10點與11點播出，本週日7月18日《產經新聞》台北支局長矢板明夫與台大護理部前主任周照芳將擔任來賓與談，手機下載「微微笑廣播網」APP，空中放送海內外同步收聽。

（台灣最美的聲音）主持人上介讚啦！微微笑廣播網覆蓋率全國第一，每周一至周日，三、四十位名主持人分別在全國15家電台所主持節目都各自擁有廣大支持群。

「微微笑廣播網」創辦人、廣播教父石川以傳送「台灣尚水的聲音」為志業，轄下微微笑廣播網當前主要DJ主持群包括淑君、博傑、、阿君、美金、丁榮、文歌、阿宗、阿亮、秀線、大富、陳藥師、麗卿、阿賓、美人、品秀、調禮、永鴻、小鈺、瀅瀅、偉傑、明洪、香香、安華、林藥師、芊惠、麗華、李瑞英、瑪麗、安琦、文雅、潘瑞龍、陳永興與陳水扁等都擁有極高人氣。

「微微笑廣播網」當前節目主要包含：「微笑俱樂部」、「美麗人生」、「聽醫生講看覓」、「有夢上水」、「大家來約會」、「鄉親午安 / 全國新聞」、「早安鄉親」、「台灣鄉土情 / 厝邊隔壁」、「阿亮俱樂部」、「大船入港」、「健康免開錢」、「歡喜日日春 / 宜蘭鄉土情」、「阿賓俱樂部」、「歡喜相逢 / 鄉親來結緣」、「環球列車」、「台灣思想起」、「歡喜早安 / 瀅瀅來坐」、「微笑列車 / 滿面春風」、明洪「一帆風順」、「香香時間」、「快樂時光」、「彩色世界」、「鄉親您好-麗華俱樂部」、「客家風情話」與「幸福人生」…等含蓋各層面。

當前網路電商宅經濟當道，「微微笑廣播網」還有優質商品活動報你知！尤值一提的近來因應疫情防疫宅在家，還特別著重孩子用手機、平板、電腦等長時間疏忽眼睛健康的相關問題。

《微微笑廣播網 APP》

android 系統請點我下載

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ios 蘋果系統請點我下載

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