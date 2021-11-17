生產鴉片，箝制思想，推翻民國（1941～1950）

中共假抗日、真發展，導致國共合作不能持久，國民政府停發經費，共產國際的經費也減少，迫使毛澤東提出自力更生口號，開展大生產運動。其主要內容就是種植鴉片。過去中共一直隱瞞這個醜事。《炎黃春秋》2013年9月號圖文並茂詳細記載，把鴉片稱為「特種商品」或「土產」，由任弼時負責。南泥灣就是種植鴉片地區。紅歌《南泥灣》第一句「花籃的花兒香」就是「罌粟花兒香」，痞子殺人王王震就是359鴉片旅旅長。政府將鴉片收歸國營，沒收民間的鴉片，「國進民退」在那時就開始了。

中共高層對種植鴉片有爭議，陝北出身的高崗反對，但是最後還是由毛澤東拍板決定，聲稱鴉片也可以「革命」。毛澤東親手題了「自己動手，豐衣足食」八個字。的確，鴉片佔了邊區政府1942年歲入的四成，還有盈餘，做到了「豐衣足食」。毛澤東1944年所寫《為人民服務》，也就是文革要大家反覆學習背誦的「老三篇」之一紀念張思德的《為人民服務》，所謂燒炭時塌窯，就是提煉鴉片塌窯而死。1945年中共七大，任弼時躍升為5人政治局的委員之一，沒有戰功的王震在中共建國後一直得到毛澤東與鄧小平的寵愛。如今中共還大罵鴉片戰爭真是恬不知恥。

與大生產運動同時，毛澤東以整風運動整頓黨內的路線問題，徹底清除政治上對手、莫斯科最信任的王明。王明與周恩來在國統區搞統戰，毛在延安搞整風，表面上整頓三風（主觀主義即教條主義、宗派主義、黨八股），實際上打擊王明為首的國際派。毛澤東醜化知識分子，他修改的《教條和褲子》黨報社論中批判那些「紅色教授」，要他們「脫褲子」，因為「問題發生在他們的貴體下」，還因為褲子下「躲著一條尾巴，必須脫掉褲子才看得見」，而「各人尾巴粗細不等」，因此割尾巴所需「刀的大小不等，血的多少不等」。那些知識分子被嚇到屈膝。

對知識分子開刀，王實味、丁玲首當其衝。因為他們披露了共產黨號稱平等的等級制度，「食分五等，衣著三色」。毛澤東1942年最後做的《在延安文藝座談會上的講話》規定了至今未變的文藝圭臬：文藝為工農兵服務，政治標準高於藝術標準。

整風最恐怖的是後期全面的「審幹」與「搶救運動」。毛澤東說「懲前毖後，治病救人」，實際卻是「殘酷鬥爭，無情打擊」。大批投奔延安的年輕人被打成特務或自殺。王實味也被捕。1947年中共撤離延安時以節省子彈為名將他砍頭。高華的《紅太陽是怎樣升起的》對整風運動有非常翔實的描述。

這段時間毛澤東則是歌舞昇平。延安常常組織舞會，與毛澤東傳出緋聞的有英文翻譯吳廣惠（譯音）與美國記者史沫特萊。賀子珍看到毛澤東與史沫特萊相擁跳舞，打了毛澤東一巴掌，兩人用凳子椅子對打，賀被送到蘇聯精神病院，江青趁虛而入成為毛夫人，黨內為此還引起爭議。賀於1949年回國，但一直無法與毛會面。



延安時代的毛澤東與江青。圖／林保華提供

到了1944年，整風告一段落，王明、洛甫等國際派被打倒，毛澤東做了《學習與時局》的總結，中共六屆七中全會在1945年4月20日通過著名的《關於若干歷史問題的決議》統一全黨思想，對中共建黨以來的路線鬥爭做了總結，只有毛的路線是正確的，白區路線的正確代表則是劉少奇的「隱蔽精幹，長期埋伏·，積蓄力量，以待時機」。

4月23日召開「七大」，毛澤東做《論聯合政府》報告；劉少奇做修改黨章報告，提出「毛澤東思想」是一切工作的指針，是馬列主義的中國化，毛澤東成為黨的「毛主席」，劉少奇成為接班人。這時的共產黨員已經有120萬人，軍隊接近100萬。

8月6日，美國向廣島投原子彈，8月9日蘇聯出兵東北，同一天美國在長崎再投原子彈，8月15日日本無條件投降。當時中共中央立即派幹部帶領部分軍隊「跑步進入東北」，接受蘇聯從60萬日本關東軍繳獲的武器裝備甚至人員，東北成為「解放全中國」的基地。

8月底毛澤東應蔣介石邀請在美國駐中國大使赫爾利陪同下從延安飛到重慶談判，簽署雙十停戰協定，但國共美三方成立軍調處也無法履行協議，第二年爆發全面內戰。雖然1947年3月國軍攻下延安，但只是空城，胡宗南的精銳部隊在延安附近被殲滅，因為胡宗南機要秘書熊向暉是共諜。1947年12月共軍進入戰略反攻階段。1948年秋天開始舉行三大戰役：遼瀋戰役、平津戰役、淮海戰役（徐蚌會戰）。三大戰役中全都有被滲透的國軍將領「起義」。國軍貪污拉夫，士無鬥志，共軍因為土改得到農民支持，前方參軍、後方支援，士氣旺盛。數百萬國軍被殲滅。年底國民黨求和不成，毛澤東回以「將革命進行到底」，和談代表團遂全部投共。美國想與中共建交，毛澤東以「一邊倒」拒絕。1949年10月1日中華人民共和國宣告成立，立即以土改與鎮壓反革命運動殺人來鞏固統治，並且介入韓戰擴張共產陣營。



鴨片旅長王震（右）與延安勞動模範吳滿有。圖／林保華提供