俄羅斯總統普丁在年度新聞發布會上，敦促西方「立即」滿足這些要求，並列舉了對烏克蘭和北約的一連串不滿。圖／擷自公視新聞影片

在烏克蘭附近大規模部署俄羅斯軍隊的緊張局勢加劇之際，俄羅斯總統普丁表示，如果西方無法滿足莫斯科的安全保障要求，他將考慮各種選擇。本月早些時候，莫斯科提交了一份安全文件草案，要求停止北約向東擴張以及與烏克蘭和格魯吉亞等國的軍事合作。

在上週的年度新聞發布會上，普丁敦促西方「立即」滿足這些要求，列舉了對烏克蘭和北約的一連串不滿。

他警告說，如果西方繼續其「在我們家門口」的「侵略性」路線，莫斯科將不得不採取適當措施。當被問及莫斯科的具體回應時，他在12月26日俄羅斯國家電視台播出的評論中說，「可能會有多種多樣，」並補充說：「這將取決於我們的軍事專家向我提交了什麼樣的建議。」

他沒有詳細說明。

美國官員公開表示，他們願意就俄羅斯的要求舉行會談。然而，華盛頓和其他地方的官員私下表示，一些要求要麼行不通，要麼根本不可能，要麼根本與西方價值觀背道而馳。

然而，美國及其盟國已同意下個月與莫斯科展開安全會談，討論其關切。

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格決定在1月12日召開北約-俄羅斯理事會會議，北約正在就此事與俄羅斯進行接觸。俄羅斯外交部表示，該提議仍在考慮之中，具體形式和時間需要澄清。

這將是兩年半以來該理事會的第一次會議。

基輔及其西方支持者指責俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結了約10萬軍隊，這可能是入侵的前奏。美國和歐盟威脅莫斯科，一旦軍事升級，後果將十分嚴重。

俄羅斯否認有意發動入侵。

2014年3月，莫斯科非法吞併了烏克蘭的克里米亞半島，隨後不久，莫斯科支持分離主義分子在烏克蘭東部與烏克蘭政府軍交戰，自2014年4月以來，這場衝突已造成13200多人死亡。

俄羅斯國防部12月25日宣布，1萬多名士兵已經在烏克蘭附近完成了為期一個月的演習，參與演習的士兵將返回他們的永久基地。

國防部在一份聲明中說，南部軍區部隊的演習在俄羅斯南部的許多地區進行，如羅斯托夫和克拉斯諾達爾，以及更遠的地區，包括斯塔夫羅波爾、阿斯特拉罕和北高加索。

戰鬥訓練課程也在俄羅斯的盟友亞美尼亞、被佔領的克里米亞以及格魯吉亞的分離地區阿布哈茲和南奧塞梯舉行。