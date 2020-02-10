中國武漢肺炎疫情擴散全境，依舊不忘對台灣文攻武嚇，連二日派共軍繞台(圖為昨日我國軍派軍機扮飛)，今天也透過官媒批台灣，趁疫打劫。(圖/國防部提供)

中國武漢肺炎疫情擴散全境，防疫當頭，中國依舊不忘對台灣文攻武嚇，日前透過官媒批台灣故意延宕武漢包機返台，今日又透過人民日報發了千字文指責台灣對中國疫情肆虐「見獵心喜」、「趁疫打劫」，還連二日派出軍機繞台威嚇。對此，陸委會強調，中共一再誤判情勢、藉口轉移其對臺工作失誤焦點，在此時刻並非明智之舉。同時正告對岸，立刻停止武力對抗，切勿藉煽動內部民族主義情緒、轉移焦點，終將得不償失！

共軍殲11、空警500、轟6等型機昨(9)日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練，在此期間，國軍依戰備規定運用空中偵巡機及防空部隊適切應處；而空軍F-16也掛載實彈緊急升空伴飛。

未料，今天又偵搜到共機循昨日模式出海，穿越巴士海峽執行遠海長航訓練。國防部已全面掌握情況。面對各種敵情威脅，國軍均能全程掌握，全力依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請國人放心。

陸委會今天則對中共解放軍近日對臺針對性的武力挑釁行動，及其外交部、國臺辦等批評我政府的惡劣言論，表達嚴正抗議。陸委會表示，臺灣有權與各國及國際社會正常合作交流，我2,300萬人民無懼威脅、堅定捍衛中華民國主權與臺灣民主。中共一再誤判情勢、藉口轉移其對臺工作失誤焦點，在此時刻並非明智之舉。

陸委會強調，當前中國大陸肺炎疫情蔓延，社會充滿不安情緒，中共處置能力正面臨嚴峻挑戰，當務之急應著力疫情防控與照顧民眾需求。陸委會表示，近年來共軍機艦頻繁出沒臺海周邊、企圖藉武逼統，種種挑釁行徑已嚴重破壞臺海現狀，更升高區域緊張情勢。面對兩岸情勢變化及防疫關頭，北京當局應集中防止疫情向外擴散，雙方應合作溝通。我們更正告對岸立刻停止武力對抗，切勿藉煽動內部民族主義情緒、轉移焦點，終將得不償失！

除了派出共軍繞台外，中國今天也透過人民日報再度批評台灣找藉口不接回武漢台胞。人民日報稱，我方對中國被肺炎疫情肆虐之際，本著見獵心喜之態，藉故推延就是「以疫謀獨」、「仇中反陸」，無視人民性命，根本就是「趁疫打劫」。