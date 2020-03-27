淡水河才是兩岸一家親，我們是希望台灣和中國可以海峽兩岸兩家和；兩岸事務是中央的權責，不需要直轄市長越俎代庖。

其實台北市不需要和中國的城市舉辦雙城論壇，昨天新北台北的雙城論壇比台北和上海的雙城論壇更加務實；眼前最重要的工作當然是兩市之間防疫工作的整合和協調，但這只是治標性的頭痛醫頭和腳痛醫腳；最有效的是雙北要儘速合併，只有一個市政府就不用左手協調右手，才是釜底抽薪的解決辦法；未來如果新北台北合併的話，雙城論壇根本就是多餘的；雙北合併才是治本之道。

雙北是共同生活圈難切割

沒有人會否認雙北是共同生活圈，雙北其實已經到了唇亡齒寒的程度，更應該彼此坦誠合作、資源共享、政策一致，並且雙北齊心抗疫。

但是在台灣，枱面上的政治人物舌燦蓮花，私下想的都是自己的權位。

2022雙北合併選一個市長即可，民意調查結果顯示幾乎絕大多數的基隆民眾一面倒希望也合併進來，北北基合併成一座700萬人口的國際中大型城市。

雙北合併才應該是雙城論壇最重要的議題和共識；合併之後的行政區宜適度整併，譬如中和永和可以合併成雙和區，蘆洲可以併入三重區，汐止可以併入南港區，深坑可以併入文山區等，都是可以討論的；民主社會貴在集思廣益，民眾的集體智慧一定可以找出最適合的方案。

雙北合併一定可以雙北雙贏、雙北合作、資源共享、政策一致；淡水河才應該兩岸一家親，並且愈快愈好！