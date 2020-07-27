立法院最近為了進行監察院長及委員提名表決，國民黨大鬧立法院殿堂，國、民兩黨大打羣架。國民黨現在是：「在反他們以前所做的」，而民進黨現在是：「在做他們以前所反的」。民進黨忘了「廢掉監、考兩院」的理念，掉進「權利輪迴」的漩渦。圖／擷自國會頻道

立法院最近（7月17日）為了進行監察院長及委員提名表決，國民黨大鬧立法院殿堂，國、民兩黨大打羣架，國民黨則霸佔主席台、毀損講台、砸毀並移走票匭，這樣混亂歐鬥的場景，尤如昨日，似曾相識，真是世事的無常，更是歷史的反諷也是照妖鏡！

國民黨現在是：「在反他們以前所做的」，而民進黨現在是：「在做他們以前所反的」，現在是執政的民進黨立委在立法院過半，只要其蔡總統兼黨主席一聲令下，他們那管什麼過去的理念是要「廢掉監、考兩院」，他們更忘了當時大鬧立院，甚至掙鬥占多數席次國民黨立委的那份勇氣與堅持，當然所有提名即使是有爭議性的人選，也就全數通過了！如果這不是「權利輪迴」，那麼什麼才是「權利輪迴」呢？

而前高雄市長陳菊說：她要先擔任監察院長，才能終結或是廢除監察院！我們真的是希望如此！但如果真的要發揮監察院「打老虎」的真正功能，即監督彈劾不管任何層級違法失職的政府官員，如此才有存在的必要！

我們也要請問蔡總統，適合監察院的人選很多，而這個職務，必須是有正義、有清廉、有擔當、敢言敢行及有執行能力的人擔任，如：陳師孟、陳永興、黃國昌、游盈隆...等多人，為什麼是陳菊呢？況且她與蔡總統及民進黨的新潮流派系過於親密，當然會被質疑她是否公正及適任院長？

民主政治停留在黨國專制時代

看看台灣民主政治的發展，怎麼還停留在黨國專制的時代呢？國民黨如果痛改前非，理應執行其立法委員的職權，好好質詢這些提名人選，問到好問到滿？國民黨甚至可以訴諸「民進黨過去廢除監、考兩院」的主張，反將民進黨一軍，好好制定新憲法，如此更能博得台灣人民的認同及支持，以健全台灣的民主制度的體質，建立立法、司法、行政三權分立及互相監督制衡而更完善的制度！

的確是，這也驗證了：權力容易使人腐化，而利益讓人拋棄理念價值，這根本是人性的弱點與貪婪吧！而權力能使人著魔，也使人精神錯亂，更使人突變，甚至讓人喪心病狂，這真是現實、虛幻、難料的人生啊！

但民意如流水，又有誰會知道這現實無常的明天呢？