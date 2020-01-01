中國武漢市傳出數名不明原因肺炎病例，中國媒體報導，武漢市衛生健康委員會通報，目前已發現27例病例，其中7例病情嚴重；華南海鮮市場今（1）日起休市整治。

新京報報導，武漢市衛健委發佈《市衛生健康委關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知》，通知表示，武漢市華南海鮮市場陸續出現不明原因肺炎病人，據武漢市衛健委後續通報，目前已發現27例病例，其中7例病情嚴重，有2例病情好轉，多例肺炎病例與華南海鮮市場有關聯，目前所有病例均已隔離治療，調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染，目前對病原的檢測及感染原因的調查正在進行中。

武漢市衛健委通報表示，病例臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶。

報導指出，華南海鮮市場門口張貼武漢市江漢區市場監督管理局和江漢區衛生健康局聯合發佈的「關於休市整治的公告」，公告指出，根據中國國務院《突發公共衛生事件應急條例》等法規條例的規定，及武漢市衛生健康委關於當前該市肺炎疫情的情況通報，經研究，決定對華南海鮮批發市場實行休市，進行環境衛生整治，請廣大商戶積極配合，開市時間另行通知，落款時間為1月1日。

報導提及，大量市場商戶老闆上午聚集在華南海鮮市場門口，雖然商戶仍可進出，但不能進行營業，一位商販表示，是剛剛看到通知後才知道要休市；一位負責值守的監管人員說，通知是早晨5點多貼的，商戶事前並不知情，商戶老闆很多都提前進貨了。

據央視新聞消息，衛健委專家組12月31日上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作，《人民日報》報導，武漢多位元醫院人士稱，目前病因尚未明確，不能斷定是否為SARS病毒。