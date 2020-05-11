越南人民民主共和國自2009年起開始實現地方官員與民代直選制度。滿十八歲有選舉權，二十一歲有被選權。真正落實人民當家作主的國家，與同樣是共產國家的中國截然不同。圖為越南西貢市景象。圖／Pixabay

據報導，越南人民民主共和國自2009年起開始實現地方官員與民代直選制度。

其實越南一直有分權傳統，政策佈局推行「四駕馬車」制度，主旨為「屬於人民、經由人民，為了人民」，和美國林肯的「民有、民治、民享」口號類似。滿十八歲有選舉權，二十一歲有被選權。真正落實人民當家作主的國家，與同樣是共產國家的中國截然不同。

越南國會，屬於國家立法機構，國會議員，由500名成員代表組成，均由全民普選直選產生，任期五年，議會所有提案的辯論，均在全部電視直播，各個民選代表要向選民表明自己觀點，和美歐非常相似。

2016年5月，越南進行全民選舉，5月22日上午7點開始，越南全國91476個投票站同時開始投票，全國近7000萬名有投票權的公民進行全國選舉投票，選出任期從2016---2021年國民議會議員和人民議會議員，在第十四屆國會會議上，選出國家領導人。

民代努力兌現競選承諾

選舉制度規定，候選人支持率必須過半，否則會直接被淘汰，選舉的議員提出明確競選口號，拿出渾身解數，去討好選民，當選之後，議員們都會兌現競選承諾，對選民負責，為選民謀求福利。所有選舉候選人的電話號碼和住址全部公開，任何選民都可以打電話、上門找他們尋求幫助，讓人民感覺受到尊重。

選舉當天，人民穿上最漂亮的衣服前往投票，每個投票所都有經查維持秩序，任何人不得過問或干預選民的投票意向，讓越南真正成為符合「人民民主」的國家，人人覺得十分光榮。

其實不只越南可以，比中國更貧窮的印度與大部分的東南亞國家，也都早已實施選舉制度，亞洲可能只剩下中國與北韓沒有。若沒有選舉制度，能算是以「人民當家作主」的國家嗎？

總之，中國的鄰居如阿富汗、印度、緬甸、越南、哈薩克與蒙古等許多國都可以，為何比他們有錢、知識水準與科技更高的中國不行？中國那麼沒有自信嗎？這樣如何要求台灣統一？