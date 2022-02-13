2020年春節前夕，突然來的疫情改變我們的生活，挑戰機構工作人員的應變能力，當然也衝擊住在機構內的服務對象。2021年5月15日國內疫情嚴峻進入三級警戒，全日型住宿機構亦必須調整原有的服務方式，進入分艙分流模式，當然也打亂原有的生活節奏，疫情後生活與服務方式的改變，考驗著工作人員，需要思考如何在變化的生活中讓服務對象安定，又要調適自己的身心狀況與注意防疫的細節，因此更需要不斷的適應與更新策略，以求在防疫的過程中找出平衡的生活方式。

心智障礙者面對生活的改變，往往需要時間去適應，無法調適時會藉由情緒行為等方式來抒發，或是從身體的症狀來表現，如失眠、食慾不佳、血壓不穩定等。故機構進入分艙分流的服務模式中，除配合疫情指揮中心的指引落實防疫措施，更要兼顧到服務對象身心健康與生活品質，規劃多元防疫的支持措施，以期能在疫情緊張的氛圍下，服務對象仍能健康快樂生活。

分艙分流的期間所有的活動規劃中一定要加入防疫措施，包含動線分流、活動前後的環境的清潔與消毒，工作人員的防護裝備，指導服務對象戴口罩、手部清潔等，而活動的設計仍要以生活品質的八大領域作為參考指引，生活品質的八大領域分為生理福祉、情緒福祉、物質福祉、人際關係、社會融合、權利、個人發展、自我決策等八項，主要是幫助工作人員能檢視活動的設計內容是否能減少服務對象的焦慮不安感，帶給服務對象健康與快樂，對生活品質的提升是有幫助的。另工作人員會每日紀錄及回饋服務對象生活與身心的狀況，提供的活動及支持措施亦會依據服務對象的反應與需求做調整與修正，如因為無法進入到社區活動，工作人員設計行動購物車，採取分流方式讓服務對象體驗購物樂趣，購買自己喜歡的零食、飲料，設計仿夜市活動，讓服務對象在艙流中也能套圈圈、釣金魚、抽抽樂。雖然工作人員很努力籌劃豐富的活動，但疫情造成的生活改變仍有少數服務對象不適應，進而出現較嚴重的情緒行為，如大聲哭鬧、攻擊他人等，此時備援的工作人員扮演重要角色，需要介入提供個別化的支持，緩和服務對象當下的情緒，藉由溝通圖卡協助服務對象表達自己的心情並給予服務對象回饋與支持。

線上學習、視訊互動成為服務對象新的體驗，特別是視訊互動讓服務對象與家人間有情感的連結，透過視訊了解家人是愛他的，並藉由視訊表達想念之情，當然也分享在機構的生活點滴讓家人放心，另透過視訊與社區的朋友一起聊天，分享自己的心情，增進友誼。線上學習也是有趣的體驗，「Fitforce」闖關體驗運動遊戲，就是許多服務對象喜愛的遊戲，工作同仁也利用「運動i台灣」線上有氧課程帶領服務對象一起做運動，讓生活豐富不單調。

一場疫情改變全世界，改變原有的生活，我們都在學習如何面對疫情下的新生活。對機構來說，這個改變讓機構承擔更大的責任與壓力，疫情嚴峻使得外界資源減少，但服務不能打折，機構仍要堅守服務品質，照護與守護好每位服務對象的身心健康。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台