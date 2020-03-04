內政部長徐國勇今天受訪時強調，橫濱模式沒有問題，政府都準備好了，現在卡關都卡在中國那邊，不是我們的問題。圖/徐國勇視察機場防疫，擷取自徐國勇臉書

滯留中國武漢的台商因中國遲遲不顧及我方對防疫的要求，至今回不了家，傳出揚言要告總統蔡英文違憲，內政部長徐國勇今天受訪時強調，橫濱模式沒有問題，政府都準備好了，現在卡關都卡在中國那邊，不是我們的問題。

首批武漢返台包機造成防疫破口問題，我方堅持「橫濱模式」，因中國遲遲不放行，滯留湖北的台灣人著急，先前希望以「化整為零」的「散客」模式回台，政府擔心恐造成防疫破口，移民署已對1600百多名滯留台人註記，要求航空業者除專案包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台。散客模式無法成行，滯留湖北的台灣人揚言「提告蔡英文政府違憲」，限制人身自由，剝奪他們回家權利。

對此，我方透過管道與對岸聯繫，主張北京既然接受香港政府及澳門政府都能夠比照「橫濱模式」，以專機加上防疫人員的方式接回滯留武漢的民眾，我方應該也能與比照相同模式合作，至今，中國依舊不放行。

內政部長徐國勇今天赴立院備詢前被問到此事，他說，如果用橫濱模式沒有問題，政府都準備好了，現在卡關都卡在中國那邊，不是我們的問題，自己的同胞應該要了解政府愛護他們的立場，以及希望把他們接回來的立場沒有任何改變。

徐國勇指出，雖然台商稱憲法賦予人民有遷徙自由，《憲法》第23條與相關的《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》來講，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之；若詳細分析這4個要件，也通通合乎，「當然可以限制」。「他們要告政府的官司，以我長期從事法律工作的角度來講，我認為他們不會贏」。

徐國勇認為，滯留武漢台人更好的做法是，大家集體起來配合政府、支持政府，請中國政府要配合橫濱模式，這才是消弭武漢肺炎最重要的做法。

行政院長蘇貞昌昨天在立法院答詢也強調，第一批包機中國堅持要以東方航空搭載，送來的人卻不是原始名單，跑出很多原本沒有的人，還有確診乘客，讓同機乘客、隔離檢疫工作都大受影響。

蘇貞昌說，現在滯留武漢的台灣人已經鎖定，要回來就要包機，不可能化整為零，現在「卡關就是卡在中國！」