寶藏巖國際藝術村的公共空間牆上塗了藝術家的作品，現在成為打卡拍照熱點。圖／郭文宏

寶藏巖坐落於台北市中正區汀州路三段230巷，創建於17世紀，是一座佛道兼容的觀音亭，又稱「觀音巖仔」。依傍著虎空山的小山坡而建，主奉觀音菩薩，為福建泉州安溪移民的信仰中心。

寶藏巖於2004年正式被登錄為歷史建築，以聚落活化的形態保存。從2006年底，由臺北市政府文化局開始進行聚落修繕的工程。

2010年10月2日，「寶藏巖國際藝術村」正式營運，以「聚落共生」概念引入「寶藏家園」、「駐村計畫」與「青年會所」等計劃，用藝、居共構的做法活化保存寶藏巖，創造聚落多元豐富的樣貌。「寶藏巖國際藝術村」其歷史軸線除了包含市定古蹟的寶藏巖寺，更泛指從此廟附近延伸出的歷史聚落，此聚落主要由六〇及七〇年代所興建的違章建築所形成。這些建築依山傍水而建，蜿蜒錯落且複雜，呈現台灣特殊的聚落樣貌。



寶藏巖建築依山傍水而建，蜿蜒錯落且複雜，呈現台灣特殊的聚落樣貌。圖／郭文宏



台北市政府於1997年8月5日公告指定「寶藏巖」為市定古蹟。圖／郭文宏



寶村標誌。圖／郭文宏



寶藏巖聚落主要由六〇及七〇年代所興建的違章建築所形成。圖／郭文宏



寶藏巖國際藝術村內的塗鴉牆創作。圖／郭文宏

目前寶藏巖國際藝術村內設有14間藝術家工作室，是國、內外駐村藝術家工作及生活的空間。在寶藏巖國際藝術村內，有多處公共空間牆上呈現出藝術家的作品，目前已是民眾打卡的熱點。



寶藏巖國際藝術村內的塗鴉牆創作。圖／郭文宏



寶藏巖國際藝術村內的塗鴉牆創作。圖／郭文宏



懷舊聚落的古式路燈。圖／郭文宏