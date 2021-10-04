剛當選國民黨主席的朱立倫，為了邀功，把罷免台獨的基進黨立委，視為主席上任第一任務，一來可以為明年地方選舉操兵，作為台灣國最大在野黨，國民黨已經淪為罷免黨和打架黨，黨格越來越低下，這批拿人民俸祿的立委，不會傻到相信打架可以得天下，在國會作亂，只是給習近平投名狀而已。

真要比立委操守，國民黨內應該被罷免的打架立委，至少有三十位，必需排在陳柏惟前面，明眼人都知道：朱立倫為了反台灣而戰？如今，把國會殿堂搞成拳擊場，降低民主社會格調，最高興當然是獨裁者習近平。

朱立倫過去被視為親美派，為了選票，已經被黨內紅統綁架，竟然宣佈聯共反台言論，把中台關係惡化，歸咎執政黨，為了護主子，配合朱立倫，藍營統派學者一日內多文齊發，把中台關係惡化，解析為民進黨自己製造的危機，完全扭曲印太地區不穩定的因素，與中國關係不睦的鄰近國家，絕對不只是台灣而已，日、韓、澳洲，以及河川供水，被中共控制的中南半島諸國，面對中共只是敢怒不敢言，不能說關係良好，而有著歷史邊界爭議的印度，已經用武力直接和中共開打，甚至更遠的南海海權爭端，被影響的馬來西亞、菲律賓、印尼，也是恨在心裡，中國霸權凌人，戰狼遍佈全球，台灣只是被霸凌較直接的國家，中台兩國關係惡化必然，把這種惡化說成台灣自己製造危機，不敢譴責中共，反而棒打台灣，根本是欲加之罪，蛋頭學者的投機，用心狠辣可見一斑。

中國為印太不安的源頭

印太不安的因素，說穿了，就是「一個中國」出問題，中國在明朝之前，稱霸亞印，已經當慣老大位子，雖然晚清被洋人打一頓，清國被民國顛覆，但是老共奪權後，靠洗腦中國人，欺騙洋人，逐漸崛起，成為一方惡霸，如今時代不同了，中共卻還野心勃勃，想回到從前，妄想四海臣服。

「一個中國」，是天無二日的天朝帝王觀，帝王比賽誰偉大，必需亮出雄心壯志，1914年，清朝、西藏、英國、印度四國為邊界定界，英國派出亨利·麥克馬洪與會，所簽的中印藏邊界線，稱為麥克馬洪邊界線，以棒山口為界，大清被民國推翻，中國依舊承認這條邊界線，但是，等到中共政權取代民國，毛澤東自認比老蔣偉大，就不認了；1959年，老共突然殺入西藏，破壞邊界條約，達賴喇嘛出逃印度，得到印度政治庇護，毛澤東火大，為了報復印度，偷偷修建高原公路，作為軍事補給，1962年，對印度發動閃電攻擊，駐守棒山口的印度騎兵，十三人在砲擊中死亡，十七人被俘，解放軍佔領達旺，直下阿薩姆地區，並砲轟拉達克，佔領班公錯，空客山，這次突擊印度，印度被殺得措手不及，種下中印歷史仇恨，中印在高原衝突至今無解，一則為了邊界，二來是為了仇恨。

習近平也學毛澤東，以為明朝把南海視為內海，現在也打出歷史戲碼的十二段線，但是菲律賓不服，提出控訴，2017年，國際法庭判決南海不是中國內海。

對於台灣，更是「一個中國」的極致演出。

其實，毛澤東是充滿帝王思想的梟雄，崇拜天無二日，過去，中國歷史上的王朝興末，說明皇帝只能一個，否則天下就亂，沒料到，老蔣在1927年清黨後，把共產黨掃地出門，結果和毛澤東結下仇恨，說來，老蔣也是帝王思想擁抱者，國共內鬥結局，出乎意料，老蔣輸了，卻九死一生，帶著殘兵遊勇離開中國，居然在台灣變成打不死的蟑螂，這下子才麻煩。

為了擺平舊中國政府和紅色中國爭端，聯合國成了戰場，毛蔣兩位獨裁者，都是一個中國信奉者，這兩人一生扮演「是漢也是賊」角色，內心就害怕成者為王，敗者為寇，卻不為苦難眾生多想想。

1971年，聯合國戰場決戰，美國希望新舊中國都在聯合國並存，如此天下太平，毛蔣兩位獨裁者都不點頭，後來，老蔣理智萌芽，心想勢不如人，在周圍親信勸告下，轉念願意接受兩國中國，可惜時機稍縱即逝，終於留下被逐出聯合國遺憾。

五十年如一日，歲月不饒人，中台兩國，還被老舊的一個中國捆綁，習近平眼睛更瞎，眼下台灣從日治五十年到舊中國政府治理七十五年，認真算，已經台獨125年，老共每天反台獨，還有藍色人跟著喊，真的有病，可憐啊！



1914年，清朝、西藏、英國、印度四國為邊界定界，英國派出亨利·麥克馬洪與會，所簽的中印藏邊界線，稱為「麥克馬洪線」，1962年，中國對印度發動閃電攻擊，印度被殺得措手不及，種下中印歷史仇恨。示意圖／擷自維基百科，公有領域