佩洛西2021.4.19透過視訊參與總部設在華盛頓的香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council, 簡稱HKDC）政策年會。佩洛西在會上強調，美國支持香港的行動將包括持續推動立法工作、強化與國際社會合作、繼續大力為中國人權發聲。圖／擷自HKDC推特

美國國會眾議院週一（4月19日）通過決議案，譴責北京破壞香港的自由和法治。國會參眾兩院跨黨派領袖不約而同先後發聲，表示將持續支持香港爭取民主的努力和訴求。「美國將如激光聚焦於追究中國的責任，支持香港維護法治和自由的努力，」眾議院議長佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA）說。

「在國會，香港的民主一直是獲得兩黨、兩院支持的，眾議院和參議院，民主黨和共和黨都是如此，」佩洛西周一透過視訊參與總部設在華盛頓的香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council, 簡稱HKDC）政策年會時說。

佩洛西說，「美國將如激光聚焦於追究中國的責任，並支持香港維持法治和言論自由的努力。我也一再的向一位又一位的總統傳達了這樣的信息，香港是國會兩院兩黨的共識。」

為期三天的香港民主委員會政策年會從周一開始，邀請了多位流亡海外的知名香港活動人士參與討論。作為活動首日的嘉賓，佩洛西在會上強調，美國支持香港的行動將包括持續推動立法工作、強化與國際社會合作、繼續大力為中國人權發聲。

就在同一天，國會眾議院通過了一項決議案，譴責北京當局和香港政府對香港的自由和法治進行持續性的破壞。決議案還鼓勵拜登政府繼續對中國有關部門和官員施加製裁，並為害怕受到迫害的香港居民提供保護等措施。

編號130的決議案週一以418票贊成、1票反對的壓倒性結果在眾議院獲得通過。佩洛西在院會進行表決前發言說，「如果我們因為商業利益而不為中國的人權發聲，那我們就失去了所有為世界任何地方人權發聲的道德權威性。」

「我們不能讓經濟利益蒙蔽了我們的道德和正義，」曾多次為香港爭取民主訴求的活動人士發聲的佩洛西繼續說，「我支持壓倒性的表決通過這項決議案，顯示國會持續的以兩黨兩院的努力，支持香港人民，作為對北京濫用法律的回應。」

黨派立場分歧的華盛頓政壇裡，國會兩黨在與中國有關的議題上凝聚了高度的共識。眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）在佩洛西後緊接著發言，他呼應了佩洛西的說法。

「中國共產黨對香港人民肆無忌憚的壓迫不是共和黨或民主黨的問題。作為美國人，我們團結在一起與香港人並肩，」麥考爾在院會致詞說，「香港支持民主的運動啟發了世界各地的人們爭取自由，反對暴政。」

麥考爾進一步嚴厲批評北京和香港當局去年強行通過並推行的「港版國安法」。

「去年6月，中國共產黨利用其虛假的立法機構在香港實施了反烏托邦的『國家安全法』，」麥考爾說，「這部法律將基本公民自由定為犯罪，違反了中國的條約承諾，摧毀了香港的一國兩制自治模式，並將中國共產黨作為警察國家植入香港，鎮壓異見人士。自法律通過後，中國共產黨清除了政府中的民主派議員，同時消滅了中國共產黨的政敵。」

上週五（4月16日）包括82歲有香港「民主之父」稱號的民主黨創黨主席李柱銘和72歲的壹傳媒創辦人黎智英等九名香港主要的民主倡導者被判刑，刑期為8至18個月不等。李柱銘、吳靄儀及何俊仁3名法律界人士獲緩刑兩年；前立法會議員梁耀忠緩刑一年。

美國和歐盟隨後接連就此發表聲明譴責。聯合國秘書長的發言人也強調，在21世紀不應該有良心犯。

美國國務卿布林肯在判決結果出爐當日立刻發表書面聲明，譴責香港法庭當天對包括壹傳媒創辦人黎智英和民主黨創黨主席李柱銘等在內的民主派人士判刑。他說，這些控罪是出於「政治動機」。

「北京和香港當局將目標對準香港人，因為他們只不過是在行使受保護的權利和基本自由，包括和平集會自由和言論自由，」他在聲明中說。

歐盟也在聲明中指出，香港的這些事態發展損害了信任，影響到歐盟與中國的關係，並使人懷疑中國是否有履行其國際承諾的意願。

美國國會參議院少數黨領袖麥康奈爾（Senate Minority Leader Mitch McConnell, R-KY）週一在院會致詞時，特地就香港的判決結果發表講話。

「香港最致力於民主運動的倡導者中有九人被判處重刑，他們的罪行是什麼？是在2019年8月鼓勵100多萬人走上街頭和平抗議，支持基本自由，」麥康奈爾說。

「這不是對批評極度敏感的北京獨裁者第一次打擊香港人民，很不幸的，這也不會是最後一次。」

麥康奈爾還指責北京強調的「愛國者治港」搞錯了對象。

「是的，中國共產黨說對了，真正的愛國者應該要發聲並領導香港，只是他們搞錯了誰才是真正的愛國者，」麥康奈爾在院會接著說。

「香港真正的愛國者是我的朋友黎智英和李柱銘，他們冒著自身安危捍衛民主。真正的愛國者是數萬名和平抗議者，儘管他們的同胞夥伴已被監禁，他們仍繼續奮戰。」

麥康奈爾呼籲拜登政府在與中國交涉時採取更加嚴厲的立場，「同時向香港的朋友保證我們會支持他們」。

除此之外，各界所關注的為香港居民提供避難保護的立法措施預計將在本週進行參議院委員會審議。《香港安全港法》將為受到壓迫和威脅的香港居民提供難民庇護，該法案將於週三包含在《戰略競爭法案》中以修正案的形式一併納入討論。