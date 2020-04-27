台灣日前捐贈60萬片口罩給荷蘭，荷蘭今（27）日空運鬱金香來台表達謝意，陳時中一時口誤為玫瑰花，隨後笑稱好像有一首歌....，眼睛都笑瞇了。圖／擷自疾管署youtube

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情延燒全球，台灣日前捐贈60萬片口罩給荷蘭，荷蘭今（27）日也空運鬱金香來台表達謝意，中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，桌上就放了橘色鬱金香花束，指揮官陳時中說，「感謝荷蘭送了我們3999朵玫瑰花」，後來發現講錯了，笑著說，「喔，是鬱金香」，眼睛都笑瞇了。

台灣日前捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重的國家，而送給荷蘭的60萬片口罩是少見的「橘色口罩」，因荷蘭的國花鬱金香是橘色的，且據悉，荷蘭皇室家族姓氏為Oranje（Orange），就是荷蘭文的橘色，橘色也成了荷蘭的代表色。

荷蘭貿易暨投資辦事處今天透過臉書粉專感謝台灣，今天是荷蘭的國慶日國王節，但因為全球疫情嚴峻，荷蘭不如以往慶祝，而是用專程空運來台的3,999朵荷蘭國花鬱金香，象徵很多個「長長久久」，表達對台灣第一線醫護人員的謝意；並準備橘色鬱金香，綁上荷蘭國旗三色的緞帶和特製卡片，搭配荷蘭焦糖煎餅，送到流行疫情指揮中心、指定收治重症患者與部分市轄醫院，以及桃園國際機場等35個單位，感謝他們堅毅的奉獻、慷慨的分享、嚴謹的把關，成就了另一個台灣奇蹟，也加深了台荷的友誼。

陳時中在記者會上表示，今天荷蘭送來3999朵玫瑰花，「喔，是鬱金香」，隨後笑著說「好像有一首歌是玫瑰花，不過我也不會唱，不過常常聽人家唱玫瑰花」，他說，這代表著兩邊的友誼，荷蘭感謝我們捐贈口罩，所以特別表達謝意，前2天也收到德國衛生部長對台灣的感謝。