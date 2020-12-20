故事中老張的經歷也是多數醫療人員的故事，這樣的過程幫助我們更有同理心，當我們回到醫療現場，就更能為患者提供更妥善的協助。圖／Pixabay

身為醫療人員，我的朋友大多來自醫療領域，老張藥師就是其中一位，就和一般人一樣，隨著年齡增長，65歲的老張尿尿時沒有那麼順了，反而有斷斷續續的現象。老張心想這也許就是俗稱的每個男人老了都會遇到的攝護腺肥大的問題。

一開始老張也和大家一樣選擇靠藥物治療，但狀況沒有改善，不但解尿不順、甚至還發燒了，老張下腹部腫脹到難以忍受，快速往急診室求助，這次他嘗到人生中第一次被插導尿管的滋味，靠導尿排出了體內累積高達一千cc的尿液。

即使面對這樣的狀況，老張百般猶豫後還是選擇不開刀，回歸倚賴保守的藥物治療來應對攝護腺肥大的問題，離開急診室時，他尿管被順利移除了，他期望就靠藥物繼續維持現狀就好。很可惜的，一個多月後，下腹腫脹的感覺再次出現，老張直覺應該是老問題了，馬上乖乖的到急診室報到，果然又是泌尿道感染，再次靠著尿管排出一千多cc的尿。這次出院時，老張是帶著尿管回家的，和醫師約好了14天後要回到醫院開刀解決攝護腺肥大的問題。

老張心想自己當藥師當了一輩子，回家後也有兒子會幫忙清理累積在尿袋裡的尿，所以即使自己要跟這個不熟悉的身體延伸物相處兩星期，應該也是沒問題的。沒想到回家的第一天半夜就被驚醒，立刻聞到房間充斥著可怕的尿騷味，老張快快把兒子叫醒，開燈一看後發現是尿袋破了，所以滿地都是尿，慌張的父子倆立刻回到急診室，經護理師換完尿袋才回到家。

事後老張很感慨的跟我說：「我現在知道了，原來尿袋在半滿的時候就要倒掉，可是，睡覺時的我怎麼會知道哪時候是半滿了、要來倒尿了？所以我開始睡得不安穩，頻頻一直醒來，重複性的去檢查看尿袋裡的尿離半滿還有多少空間，一直怕尿袋會不會又突然破掉？平常在我們眼中看來沒什麼的尿管與尿袋，竟然可以讓我如此不安，不安到兒子願意搬到我房間內來陪著睡以後，我才終於可以安心的睡覺。」

老張繼續感慨的說：「雖然我已經65歲，但我還是要工作，那麼我要怎麼帶著這個尿管穿衣外出去上班？從沒有人教我怎麼處理，我也不想提著一個尿袋走路啊。」老張上網搜尋很久後找到了方法，就是穿寬鬆的褲子、把尿袋藏在小腿裡面。幸好這個過程只有14天，老張就回醫院手術了。開刀後的狀況也算順利，幾天治療後，終於順利拔除尿管。老張原本開心著可以脫離尿管的生活了，沒想到卻是漏尿現象的開始。醫師勸他：「穿尿布總比要插尿管好，過一段時間也許就會改善。」

出院後的老張持續回診，當醫生問起來最近身體還好嗎，他想說只是會漏尿、似乎也持續改善中，於是就很客氣地說還好，醫生聽來覺得沒問題就讓他回家了。但是，很快的，解尿困難的老問題又出現了，老張再次回到急診，一查之下是膀胱內有血塊阻礙了尿液的排出，於是老張再一次住院、再一次插上尿管沖洗膀胱。

事後老張的女兒生氣的問他「那時候你尿尿是咖啡色的，就代表裡面有血啊！你怎麼都不跟醫師說？」。老張恍然大悟：「原來，什麼都要跟醫師說。原來，看病就是不需要『客氣』和『不好意思』的。」

老張的經歷也是多數醫療人員的故事，即使我們從事醫療專業，但我們也會因年齡增長而開始歷經所有人都要面對的衰老問題，當那個時候到來，身為醫療人員的身分並不一定會對自己的醫療過程有所幫助，更多時候我們還可能因為身分上的包袱而自我侷限，不懂得示弱或開口求助。

但於此同時，這樣的過程反倒可以幫助我們更有同理心，畢竟感同身受，當我們回到醫療現場，就更能為患者提供更妥善的協助。例如在老張的故事裡，我們就能看懂不是每個插尿管的人都是臥床或坐著輪椅，甚至從此都蝸居在家不出門的，所以當高齡化社會到來，愈來愈多高齡者持續出外工作或者進行日常活動，我們要理解每個長輩的心願都是「即使帶尿管、還是外表美觀的出門」，那麼我們就會多想一點、多教一點，幫助他們減少因尿管而來的適應問題。

這般的體貼對高齡者來說特別重要，因為長輩年紀大了，過往的教育、身分上的矜持或者愛護晚輩的溫暖心態，常會讓他們在就診時不好意思把自己發生的症狀和疑問都說出來，在他們看來這似乎是對醫師專業的質問，卻忘了不說清楚往往會延誤診斷。所以讓從事醫療的我們記得要多點耐心，面對高齡者凡事多問一點、多想一步，這樣的態度不只是為了當今的年長患者，更是期望這樣的風氣能延續下去，那麼當我們老去需要高齡照護時，所有人都因此受惠。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台

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