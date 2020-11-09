編者序

全面迎戰群魔亂舞／張恆豪

李筱峰教授又有文集要出版了，這是令人振奮的訊息。2020年自開春以來，即是不平靜的一年。先是中國的武漢肺炎蔓延全球；再來是香港問題仍不斷延燒；起自2018年的美中貿易戰、科技戰，卻是如火如荼愈演愈烈；影響所及，美國川普總統拉幫結派以圍堵中共；更以新制令掐斷華為從第三方拿到晶片；美中在南海、臺海的戰爭則有一觸即發的態勢……。

而對於臺灣的影響，在美中關係陷入交惡的冰點，臺美關係反而漸次加溫，尤其美國衛生部長阿札爾率團訪臺，更是突破1979年臺美斷交以來的外交困境。總之，這是變動與突破的一年，李筱峰的新書在此時此刻出版，雖說是巧合，但也有深意。

身為歷史學者與政論高手的李筱峰，從年輕即積極參與臺灣的民主運動。若說1970年代中葉的《臺灣政論》、《八十年代》、《美麗島》等雜誌的崛起，顯示的是臺灣本土民主化運動的先聲，則青年時代的李筱峰，已在《八十年代》、《亞洲》、《暖流》……等雜誌撰文寫稿嶄露頭角了。

李筱峰具有豐厚的歷史及人物的專業知識，他憑其銳利的觀察、深邃的思考、清晰的邏輯，講求事實和根據，來議論時事，評斷人物，他始終堅持在野的立場，不僅以臺灣主體意識，迎擊大中國意識，更以民主、自由、人權、公義的觀點，批判中共的專制霸權，評論國民黨的意識形態，針砭統派人士的言論行徑，因其用筆的亦莊亦諧，既精采又幽默，無不令人有鞭辟入裡、痛快淋漓之感。

李筱峰不喜歡掉書袋或引用西方理論，不愛老氣橫秋地長篇大論，而是用短論、用橋段、用對話，或用寓言，以反諷揶揄的口吻，以幽默風趣的文筆，左右開弓，縱橫揮灑，正因如此，更增加了他政論的說服力和感染性，可說是風格鮮明，別具一格。無怪乎文學家宋澤萊、應鳳凰都不約而同說道：李筱峰的政論是文學政論，也是政論文學，此真是探驪之言。

在本書〈狂想〉的這類散文，李筱峰對於世俗人們視之為可殺進食的豬與雞，則抱以悲憫之心。他深感萬物有靈，豈可輕言殺生？他以豬與雞的自述和對話來諷世，希望人類能將心比心，心存一念之仁，反思愚蠢的殺生之舉，由此可見在李筱峰疾惡如讎的性格，另藏有悲憫柔情的一面。

此外，〈狂想〉、〈夢話、對話、笑話〉、〈似假是真的散文〉此三類，綜合觀之，最能看出李筱峰另一方面的創作才華。思路是如此敏捷銳利，想像又是如此縱橫恣肆，語言則是如此生猛風趣，在表面嬉笑怒罵中，內裡則是閃爍著真知灼見，堪言是頗具個人風格的寓言文學、幽默文學和諷世文學。

至於書名《屈原不投江》，則是李筱峰以春秋戰國屈原的心志和精神來自況，本書裡〈如果屈原活在當下的臺灣〉，反映的正是他的見解。而我個人以為李筱峰的人格及實踐，也頗近似希臘哲學家蘇格拉底，在書中他也以大家熟知的蘇格拉底與雞的故事，來肯定這位哲學大師以身殉道的精神。說起我所認識的李筱峰，從青年至今，他信仰並且堅持其道，始終如一，矢志不悔。在戒嚴統治時代，他不畏國民黨的威權，在兩岸對峙年代，他不懼中共的霸權。憑其知識良心和道德勇氣，諤諤其言，指摘時弊，撥亂反正。在大時代的洪流，始終是覺醒者、吹哨者和戰鬥者。

在國際局勢瞬息萬變的2020年，李筱峰的新書適時出版，洵別具意義。

面對著中共的文攻武嚇，處心積慮想併吞臺灣。

環視著國內基於這個理由或那個原因，而媚共、懼共、舔共的群魔亂舞。

為了捍衛我們得來不易的民主自由的臺灣。

在價值混淆的階段，在理想迷茫的時刻。

李筱峰的銳筆，總是愈戰愈勇。

喚醒並激勵著我們一代又一代的臺灣青年！

——2020年8月於臺北

作者簡介

李筱峰 1952年生於台南麻豆。曾任世新大學專任教授、國立台北教育大學台灣文化研究所專任教授。現為國立台北教育大學名譽教授、吳三連台灣史料基金會董事。

主要著作有《台灣戰後初期的民意代表》、《台灣民主運動40年》、《台灣革命僧林秋梧》、《二二八消失的台灣菁英》、《林茂生‧陳炘和他們的時代》、《台灣史100件大事》、《解讀二二八》、《快讀二二八》、《進出歷史》、《台灣—我的選擇》、《統獨十四辯》、《台灣史》、《60分鐘快讀台灣史》、《台灣人應該認識的蔣介石》、《與馬英九論台灣史》、《228前後中國知識人的見證》、《戰後台灣變遷史略》、《台灣近現代史論集》、《台灣史101問》、《台灣之「國」》、《以地名認識台灣》等。以及政論集《我的覺醒》《李筱峰專欄》等十餘冊。



2020.11.8新書發表會於台北三民書局復北店。圖／HC CHEN



2020.11.8新書發表會全體與會者。圖／遠景出版社