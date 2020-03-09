義大利武漢肺炎疫情持續惡化，確診數在過去24小時內爆增1429例，死亡數飆升133人，累計確診已達7375例，共366人死亡。圖／Pixabay

義大利武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情持續惡化，義大利民防保護局8日表示，境內確診數在過去24小時內爆增1429例，死亡數飆升133人，截至目前，全國累計確診已達7375例，共366人死亡。

義大利民防保護局（Civil Protection Agency）指出，全國有622名患者已完全治癒，但約有650名重症患者仍在加護病房接受治療。

法新社報導，義大利民防保護局還提到，大多數死亡病例都在北部的倫巴底大區（Lombardy），為了遏止武漢肺炎疫情擴散，義大利當局正訂購2200萬片外科口罩。

由於義大利疫情惡化，總理孔蒂（Giuseppe Conte）周日凌晨表示，他已經簽署緊急法令，從今天開始封鎖金融中心米蘭（Milan）和觀光勝地威尼斯（Venice）等地，實施隔離措施至少到4月3日。

根據這項法令，民眾不得隨意出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy）和另外4區中的14個省，封城範圍涵蓋帕爾瑪（Parma）與里米尼（Rimini）等城市所在的區域，約1600萬人受影響。

義大利是歐洲武漢肺炎疫情重災區，在全球僅次於中國，根據中國當局通報，境內累計確診8萬695例、死亡數3097人；而確診數排名全球第3多的韓國，目前累計確診7313例，死亡數50人。