推動重要作家楊逵之文學價值重見𥌓光的楊建先生，於2月3日辭世。楊建透過一生的努力，讓這個世代得以了解一段重要的臺灣歷史、文學意義。曾受惠楊建先生捐贈大量楊逵文物的國立臺灣文學館，對此表示感謝與悼念。

楊建生於1936年，是楊逵的次子、促轉會代理主委楊翠之父、白色恐怖受難者家屬，深知歷史文獻保存的意義，因此，在1998年即大力支持文建會文資中心籌備處提出、中央研究院文哲所執行《楊逵全集》的編纂計畫，帶領全家族蒐集散落的手稿、文物等資料，提供全集之撰述參考。更難能可貴的是，在全集出版後，他將該批文物全數捐給國立臺灣文學館，促成了「楊逵文物數位博物館」成為臺文館首批數位典藏博物館的資料。

楊建無私捐贈文物，具有高度的視野。其實在臺南新化出生地已有「楊逵文學紀念館」之籌議，但他認為重要史料應由國家級設備典藏保管，以助研究、展覽與推廣，因此沒有私心地捐贈給國立臺灣文學館。而臺文館也回應楊建的心意，花費2年時間將楊逵手稿全數複製，提供紀念館展示之用，為中央與地方館舍資源共享做了重要示範。

他長年奔走在楊逵的生長地新化、奮鬥地高雄、中晚年生活地臺中3座城市，勠力保存楊逵的歷史記憶，他很清楚，其所保存的不是楊逵單一作家的作品集，而是跨語兩個時代的人權史。楊逵與葉陶夫妻在那個時代留下的創傷，也在楊建的歲月裡烙下深刻的傷痕，因此承繼父母堅韌的意志，將這一切黑暗翻轉、攤開在陽光之下。

楊建極盡所能地參與文化工作，總是活力無限。自大甲高工教職退休之後，經常自行駕車南來中往，對於訪問者知無不言，言無不盡。這位清瘦的長者，時而靦腆，時而開懷地笑、嚴肅地說，談楊逵的人道主義、葉陶的機智，談父母的社會運動。但他卻很少談論自己，不論是被時局壓迫的人生、困苦不自由的生活。他總是沉靜少語，並對身邊親近的人說：楊逵的文物是公共財，楊家樂於分享。國立臺灣文學館十分感念這位長者，誠如其父命名的願望，「重新建立和平快樂的新樂園」，楊建透過一生的努力，讓這個世代得以了解一段重要的臺灣歷史、文學意義。