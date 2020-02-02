在「武漢肺炎」在國際蔓延的今天，蔡政府應更積極凸顯台灣欲參加世界衛生大會（WHA）的決心。圖／取自世界衛生組織（資料照）

今年大選結果清楚顯示，大多數的國人「不願意被中國統治」，希望「台灣跟中國是一邊一國」。

但是，台灣長期法治教育不足，讓大家以為我們現狀就是一個獨立國家，即使名字叫「中華民國」或「中華民國台灣」。大家不知道，雖然我們擁有「國家」要素的「人民、土地、政府、對內主權」，但如果我們的國名還包含「中華民國」四個字，就無法擁有國際主權，就不是一個獨立國家，就會跟中國糾纏不清。

例如，新型冠狀病毒肺炎在武漢爆發流行，WHO在1月22日公佈的疫情報告，將台灣通報的確診病例寫成「Taiwan, China」，放在China統計下。我外交部隨即指示駐日內瓦辦事處向WHO幹事長表達嚴正抗議，並要求WHO予以更正。結果呢？到現在台灣通報的10例還是全部放在China統計項目內。

再如，1月31日義大利為防「武漢肺炎」，停止來往中港澳台航班至4月29日。泰國病例數比台灣還多，為什麼不禁？對此，我外交部表示，這是義大利政府基於錯誤認知所作成的錯誤決定，外交部正透過雙邊管道，向義大利政府尋求進一步澄清與了解，希望義大利政府能更正相關措施。不知道結果會怎樣？

希望我們外交部的抗議、作為，不要只是為了產生一則新聞，給國人看看：「我們已經有反應、處理了」。如果這樣，蔡英文政府將對不起投票給她的817萬人民。

就在「武漢肺炎」在國際蔓延的今天，已有重要國際友人（如日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道）相繼表態力挺台灣入WHO或以觀察員身分出席世衛組織會議。本人非常贊成聯合國協進會理事長蔡明憲的主張，蔡政府「應更積極凸顯台灣欲參加世界衛生大會（WHA）的決心」；「新國會能儘快通過全院決議案，向國際表達台灣欲受邀參與世衛大會的心聲。」

台灣國家正常化的工程，就從參與世界衛生組織大會、進入世界衛生組織開始！