首批從武漢包機返台的247名台商，扣除1名確診及4名就醫者外，242名台商歷經14天隔離後，今(18)天上午正式解除隔離。被安置在檢疫所台商們心情愉快，著急著返家，檢疫所工作人員也在出發前一刻，再度叮嚀後續自主健康管理細節。歷經14天的隔離生活，台商們都受到良好的照護，也對政府及一線防疫工作人員表達感謝。

首批包機返台的247名台商，除了1名確診在醫院治療、4名送醫之外，其餘242名分別接送至不同的檢疫所隔離，其中28人被安置在烏來檢疫所，145人則被安排到林口檢疫所，69位台商安排在台中檢疫所。

14天的隔離生活今天解禁，儘管清晨氣溫非常寒冷，上午6點不到，台商們各個等不及準備好要出關，有的台商由親屬接回，有的則搭乘政府單位準備好的遊覽車前往車站或捷運站返家。檢疫所工作人員依舊不敢大意，在台商返家前，仔細叮囑返家後的自主健康管理細節。

有的台商談及隔離期間的生活狀況，非常謝謝政府對他們很照顧，回到台灣很安心；至於遭隔離多日的年輕孩子也興奮地睡不著，直呼返家第一件事就是睡個回籠覺。

中央流行疫情指揮中心表示，這些台商在離開前，會再量體溫，並要求他們戴上口罩，到家前都不要把口罩拿下來。返家後，台商們都要繼續做自主健康管理，盡量不要出入人多地方，不得已要出門則希望他們戴上口罩，有症狀或有不舒服要立即回報就醫，告知病史。