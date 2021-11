美國網路時事雜誌《外交家》(The Diplomat)在11月初9登一篇作者毛春三(Mu Chunshan)的評論,《啥人愛台灣有戰爭?》(Who Wants to See a War Over Taiwan?)。

作者的答案列出三種族群:希望透過戰爭阻止支那發展的,一寡美國、歐洲、日本和東南亞國家中間,積極幫助台灣的人士;對台灣前途尚過理想化,認為台灣獨立建國有長遠利益,支那共產黨綁匪會因為戰爭代價尚大,呣敢發動侵略的台獨派;以及,天真閣被仇恨支配,不惜一切代價要征服台灣的支那愛國主義者。

在遮,作者直接犯一個錯誤,既然伊認為,台獨派認定支共綁匪呣敢動武,按怎竟然大主大意黑白斷定,台獨派愛台灣有戰爭哩?這篇文章顯然有替支共綁匪做統戰的意圖,事實上全文攏在替支共綁匪掩蓋其擴張主義的野心和展強權的野蠻。

全文的目的,真清楚是要騙讀者相信:支共綁匪的決策方式和西方政府真接近,愈來愈民主化,注重一般民眾的態度和忍受度,並呣是完全習近平獨裁;支共綁匪發展軍力呣是愛戰爭,真濟看起來若像準備對台灣動武的行動和政策,咁哪是要對台灣「極度施壓」(maximum pressure),阻止台灣和挺台灣的西方國家,有踏過北京底線的風險;維持現狀對各方上有利。

作者假仙呣知:美國自1969開始推動和援助支共綁匪的錯誤政策,「聯支制蘇」是原初的起點,冷戰結束後,在天真的親支氣氛下,產生幻想:支那若經濟發展,中產階級著會壯大,著會影響社會民主化,民主國家互相祙有戰爭,世界著有和平。自尼克森時代到歐巴馬政府,一直是美國政府部門重要的支那問題資深顧問白邦瑞(Michael Pillsbury),在伊2015出版的《支那的百年馬拉松》(The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)指出,美國一廂情願對支那的援助,到2009才發現支共綁匪不但無可能民主化,閣肖想到2049要取代美國的霸權地位。美國的覺醒,才帶動美國倒轉來亞洲的布局,和後壁起來的印太戰略。這位作者竟然企圖偷渡欺人自欺的支共綁匪民主化。

到今仔日,不斷欺騙和煽動支那人講「台灣是支那的一部分」,閣「統一」是神聖責任的,是支共綁匪和在台灣的赤藍權貴。今仔日,若支共綁匪願意尊重國際法和現實國際秩序,根本著無本文的戰爭議題。作者呣敢面對問題焦點,卻製造「支那人民會逼支共綁匪侵略台灣」的歪論。

「維持現狀」符合中共利益

我印象還真深刻,我的指導教授,一位呣願順服匈牙利共產黨統治,致到受迫害的出名數學家,伊給我講:在文明落伍的威權社會,統治者今仔日若向人民講「黑板是白的」,人民著隨著吼「黑板是白的」,明仔哉若改講「黑板是紅的」,人民隨時著改吼「黑板是紅的」,人民一點仔著無困難適應。

咱大家只要觀察「論文門」騙局下的台灣社會,當蔡英文擲出一本拖屎連的垃圾雜記,拗做博士論文,整個台灣社會,除了極少數幾個硬骨的彭文正教授、賀德芬教授等,無人敢公開嗆「蔡英文無穿衫褲」,幾個祙見笑求升官發財的教授,甚至出來幫助蔡英文瞞騙台灣人,捧講:「蔡英文歸身軀是穿LSE名牌」。文明水準相對地比支那加逐高的台灣社會著遐乖,何況支共綁匪專政統治下的支那。

支共綁匪若真正愛和平,怹有真強真正當的理由說服支那人,支持台灣獨立避免戰爭,因為支那共產黨發展的過程中,黨和毛澤東、周恩來攏曾經公開表示支持台灣獨立。

作者推銷的「維持現狀」,正正是當前支共綁匪的上好選擇,因為現在怹根本無能力對台灣發動可靠的軍事侵犯行動。若庫呆的台灣人繼續支持蔡英文反台獨集團掌權,到2027了後,支共綁匪面拉下來,憑拳頭母大粒逼台灣管理當局簽投降協議,台灣人將面臨閣較困難的處境。

台灣是台灣人的台灣,台灣人著自立自強,不斷掌握有利的情勢,創造彼位作者在文章內底透露的,支共綁匪上擔心的,著是台灣人不斷開創有利推動台灣獨立的實質環境,按呢,咱才能當掌握自己的命運,實現建立新閣獨立的國家!



作者強調,台灣人要不斷開創有利推動台灣獨立的實質環境,才能掌握自己的命運!示意圖/民報資料照,張家銘攝