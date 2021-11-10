美國《外交家》（The Diplomat）雜誌刊登毛春三（Mu Chunshan）的評論，《啥人愛台灣有戰爭？》企圖誤導讀者。圖／擷自The Diplomat網頁

美國網路時事雜誌《外交家》（The Diplomat）在11月初9登一篇作者毛春三（Mu Chunshan）的評論，《啥人愛台灣有戰爭？》（Who Wants to See a War Over Taiwan?）。

作者的答案列出三種族群：希望透過戰爭阻止支那發展的，一寡美國、歐洲、日本和東南亞國家中間，積極幫助台灣的人士；對台灣前途尚過理想化，認為台灣獨立建國有長遠利益，支那共產黨綁匪會因為戰爭代價尚大，呣敢發動侵略的台獨派；以及，天真閣被仇恨支配，不惜一切代價要征服台灣的支那愛國主義者。

在遮，作者直接犯一個錯誤，既然伊認為，台獨派認定支共綁匪呣敢動武，按怎竟然大主大意黑白斷定，台獨派愛台灣有戰爭哩？這篇文章顯然有替支共綁匪做統戰的意圖，事實上全文攏在替支共綁匪掩蓋其擴張主義的野心和展強權的野蠻。

全文的目的，真清楚是要騙讀者相信：支共綁匪的決策方式和西方政府真接近，愈來愈民主化，注重一般民眾的態度和忍受度，並呣是完全習近平獨裁；支共綁匪發展軍力呣是愛戰爭，真濟看起來若像準備對台灣動武的行動和政策，咁哪是要對台灣「極度施壓」（maximum pressure），阻止台灣和挺台灣的西方國家，有踏過北京底線的風險；維持現狀對各方上有利。

作者假仙呣知：美國自1969開始推動和援助支共綁匪的錯誤政策，「聯支制蘇」是原初的起點，冷戰結束後，在天真的親支氣氛下，產生幻想：支那若經濟發展，中產階級著會壯大，著會影響社會民主化，民主國家互相祙有戰爭，世界著有和平。自尼克森時代到歐巴馬政府，一直是美國政府部門重要的支那問題資深顧問白邦瑞（Michael Pillsbury），在伊2015出版的《支那的百年馬拉松》（The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower）指出，美國一廂情願對支那的援助，到2009才發現支共綁匪不但無可能民主化，閣肖想到2049要取代美國的霸權地位。美國的覺醒，才帶動美國倒轉來亞洲的布局，和後壁起來的印太戰略。這位作者竟然企圖偷渡欺人自欺的支共綁匪民主化。

到今仔日，不斷欺騙和煽動支那人講「台灣是支那的一部分」，閣「統一」是神聖責任的，是支共綁匪和在台灣的赤藍權貴。今仔日，若支共綁匪願意尊重國際法和現實國際秩序，根本著無本文的戰爭議題。作者呣敢面對問題焦點，卻製造「支那人民會逼支共綁匪侵略台灣」的歪論。

「維持現狀」符合中共利益

我印象還真深刻，我的指導教授，一位呣願順服匈牙利共產黨統治，致到受迫害的出名數學家，伊給我講：在文明落伍的威權社會，統治者今仔日若向人民講「黑板是白的」，人民著隨著吼「黑板是白的」，明仔哉若改講「黑板是紅的」，人民隨時著改吼「黑板是紅的」，人民一點仔著無困難適應。

咱大家只要觀察「論文門」騙局下的台灣社會，當蔡英文擲出一本拖屎連的垃圾雜記，拗做博士論文，整個台灣社會，除了極少數幾個硬骨的彭文正教授、賀德芬教授等，無人敢公開嗆「蔡英文無穿衫褲」，幾個祙見笑求升官發財的教授，甚至出來幫助蔡英文瞞騙台灣人，捧講：「蔡英文歸身軀是穿LSE名牌」。文明水準相對地比支那加逐高的台灣社會著遐乖，何況支共綁匪專政統治下的支那。

支共綁匪若真正愛和平，怹有真強真正當的理由說服支那人，支持台灣獨立避免戰爭，因為支那共產黨發展的過程中，黨和毛澤東、周恩來攏曾經公開表示支持台灣獨立。

作者推銷的「維持現狀」，正正是當前支共綁匪的上好選擇，因為現在怹根本無能力對台灣發動可靠的軍事侵犯行動。若庫呆的台灣人繼續支持蔡英文反台獨集團掌權，到2027了後，支共綁匪面拉下來，憑拳頭母大粒逼台灣管理當局簽投降協議，台灣人將面臨閣較困難的處境。

台灣是台灣人的台灣，台灣人著自立自強，不斷掌握有利的情勢，創造彼位作者在文章內底透露的，支共綁匪上擔心的，著是台灣人不斷開創有利推動台灣獨立的實質環境，按呢，咱才能當掌握自己的命運，實現建立新閣獨立的國家！



作者強調，台灣人要不斷開創有利推動台灣獨立的實質環境，才能掌握自己的命運！示意圖／民報資料照，張家銘攝