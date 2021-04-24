黃朝生，1904年生於日治時代台南的下營，自幼成績優異，畢業於州立台中一中，後考進台灣總督府台北醫專，讀書時寄宿於學長蔣渭水在大稻埕開設的大安醫院樓上，當時的大安醫院是抗日運動的大本營，黃朝生也加入了由蔣渭水領導的台灣文化協會，經常與友人關心時事批評日本政府，曾因抗日言論和活動而遭日警逮捕。
黃朝生從台北醫專畢業後，進入台北紅十字醫院服務，後曾回台南下營開業，1936年他又遷居台北市開「安生堂醫院」服務病患，他同情窮苦病患常不收費並經常舉辦義診，同時又與友人王添灯、王萬得、楊元丁、蔣渭川、張邦傑等組成「台灣民眾協會」，在蔣渭水過世後曾發起募款繼續經營大安醫院。「台灣民眾協會」後來改組為「台灣省政治建設協會」，於二次戰後提倡地方自治鼓勵民眾參與公共事務，黃朝生並於1946年3月參加台北市延平區的參議員選舉，並以最高票當選台北市參議員。而黃朝生的妻子陳招治也出任戰後「台北市初級女子商業職業學校」的第一任校長，該校於1946年改名為「台北市立女子初級中學」即為今之「台北市立金華國中」。
1947年228事件爆發時，黃朝生擔任「228事件處理委員會」委員，負責維護治安，他和妻子都曾幫助一些外省籍老師躲藏到親友住處，並呼籲不要針對外省人衝突，而是要用民主的方式來解決紛爭，要反對的是陳儀政府的貪汙腐化。3月3日改組擴充的處理委員會於中山堂開會，會中建請政府軍隊撤回軍營，由憲警和學生青年組成治安服務隊維持地方治安，3月5日處理委員會擬派代表王添灯、陳逸松、黃朝生、吳春霖四名代表，要前往南京向中央政府陳情說明事件真相。但陳儀向228事件處理委員會說謊，保證不會請求蔣介石派兵鎮壓，並答應委員會提出的32條改革要求，其實是暗中電報蔣介石說台人叛亂，請求中央派兵鎮壓。
3月8日國軍21師與憲兵部隊一萬三千人奉蔣介石命令自上海抵台展開鎮壓，3月10日陳儀宣布「228事件處理委員會」為非法組織，並向蔣介石呈報要犯名單20人，黃朝生名列其中。軍隊從基隆上岸一路槍聲大作展開大屠殺，進入台北市除對市民掃射，也針對處理委員會列名要犯對象大事搜捕，黃朝生被抓走之後一去不回，未經審判即遭殺害且屍首下落不明，在228事件當中像他這樣並未參與暴力行動的台籍菁英，含冤莫白遇害的不在少數，黃朝生一代名醫就此枉死於祖國槍下！
※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集
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