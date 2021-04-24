黃朝生，1904年生於日治時代台南的下營，畢業於州立台中一中，後考進台灣總督府台北醫專，讀書時寄宿於學長蔣渭水在大稻埕開設的大安醫院樓上，也加入了由蔣渭水領導的台灣文化協會。

黃朝生從台北醫專畢業後，進入台北紅十字醫院服務，後曾回台南下營開業，1936年他又遷居台北市開「安生堂醫院」服務病患，他同情窮苦病患常不收費並經常舉辦義診，同時又與友人王添灯、王萬得、楊元丁、蔣渭川、張邦傑等組成「台灣民眾協會」，在蔣渭水過世後曾發起募款繼續經營大安醫院。

1947年228事件爆發時，黃朝生擔任「228事件處理委員會」委員，負責維護治安，他和妻子都曾幫助一些外省籍老師躲藏到親友住處，並呼籲不要針對外省人衝突，3月8日國軍21師與憲兵部隊一萬三千人奉蔣介石命令自上海抵台展開鎮壓，3月10日陳儀宣布「228事件處理委員會」為非法組織，並向蔣介石呈報要犯名單20人，黃朝生名列其中。在228事件當中像他這樣並未參與暴力行動的台籍菁英，含冤莫白遇害的不在少數，黃朝生一代名醫就此枉死於祖國槍下！