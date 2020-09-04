德國是中國外長王毅（左）繼訪問義大利、荷蘭、挪威、法國之後，歐洲之行的最後一站，圖為9月1日在柏林的記者招待會，圖右為德國外長馬斯。圖／田牧提供

德國是中國外長王毅繼訪問義大利、荷蘭、挪威、法國之後，歐洲之行的最後一站，也是最讓他「暴怒」的一次。9月1日在柏林的記者招待會上，棋逢對手，戰狼外長跟德國最大的花邊新聞《圖片報》（BILD）惡狠狠地對上了。記者對王某窮追不捨提出（對中國而言的）「敏感」問題，像是一把把小匕首直刺外長心窩。結果引發王大人一瀉千里，滔滔不絕，直接裹腳布發言14分鐘，最後說：「我們很知道《圖片報》，你們關於中國的報導充滿了偏見，你現在提出的問題就是明擺著的。」這還不夠，外長說：我要你們報社到中國來，親自張開眼睛看看真相。記者很樂意接受，屆時會好好瞧瞧那裡的「人權」狀況。

《圖片報》記者Björn Strizel很詳實地紀錄了當時的場景：

第一把匕首：新冠病毒爆發於中國，中國欺騙全世界，遲報、堵住醫生揭露真相的嘴，不跟世衛合作。

王毅的紙盾：中國做的都是正確的，並充分跟世衛組織合作。

事實是：世衛的頭頭譚德賽是中國扶持上去的，到1月14日，譚某還依北京畫葫蘆說，病毒不會人傳人。1月23號時說這不是國際上嚴重的健康案例，並感謝中國的「合作與透明」。

第二把匕首：千萬維吾爾人被關在改造營中，被拿來做醫學實驗，受到酷刑。

王毅的紙盾：直接就否定事實，說維吾爾人在中國生活美滿，只是到「訓練中心」接受培訓，以便能賺更多錢。

事實是：有超過一百萬的維族人被關在集中營中，其中包括專家、教師、科學家，他們不必接受培訓，進入營區就跟家人分開，被迫接受漢人的習俗和飲食習慣，虐待侮辱日日有之。為何不讓國際組織去參觀考察？



發言者為瑪格麗特.鮑斯，綠黨議員，一貫支持維吾爾和香港人的示威活動。圖／田牧提供

第三把匕首：香港被強加「國安法」，作何解釋？

王毅的紙盾：港人並不受到「國安法」公佈的影響，不回答民主人士被捕的事實。（王大人的氣似乎愈來愈短了。）

事實是：中國開始對香港下狠手，媒體被控制，民主人士被抓捕，選舉被推遲。歐盟和歐洲各國都譴責中國的作法，德法兩國也取消了跟香港之間的引渡條約。

德國外長馬斯去年接見民主青年黃之鋒，中國暴怒。現今中國再次「警告」挪威，不可以把諾貝爾和平獎頒給香港的民主運動。一個諾獎得主劉曉波已經把他們折騰夠了，畢竟眾目睽睽之下，殺人滅口的事不好重演，何況抗議的港人如此多，何處下手？馬斯外長說，中國應當撤回對香港的「國安法」。

第四把匕首：捷克議長韋德齊（Milos Vystrcil）到台灣去也！

王毅從紙盾後面衝將出來，大吼道：韋德齊去台灣，他（或許捷克）要為此付出沈重的代價！誰不尊重中國對台灣的擁有權，那就是與14億中國人民為敵！

事實是：馬斯外長站出來為他的同事捷克外長辯護，擋住了王大人的攻擊。馬斯說：「歐盟有著比肩的外交政策，彼此之間相互尊重，我們希望對方也如此，威脅是不合時宜的。」

王毅這次歐洲的「遊說」之旅，想要拉攏歐盟，離間歐洲和美國的關係，沒想到卻四處碰壁，走到那裡，西方政要都要摸那阿Q頭上的瘌痢——香港國安法、維吾爾集中營、武漢病毒、台灣主權國，各地西方和華人及維族人都抗議。事實擺在那裡，王毅雖然指鹿為馬，顛倒黑白，祭出中共的口頭禪：「別干涉中國內政」，然而文明世界擁有普世價值，人權、民主、法治、人性尊嚴是沒有國界的，關起門來打狗、打孩子都是不允許的，鄰人都要干涉的。戰狼王毅的狂吠毫無用處，徒惹世人的譏笑。



德國《圖片報》關於王毅訪德國的記者會，標題是王毅憤怒邀請《圖片報》記者訪問北京。圖／擷自《圖片報》網站