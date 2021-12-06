2021年11月29日（星期一）自由時報揭露兩大新聞，第一就是提到台灣大學某系期中考試，學生集體作弊；第二件大事就是台大醫院腦神經外科退休名醫杜永光教授的「祖孫輩不倫戀」法院判杜教授應賠償女方新台幣460萬元。

台灣大學自從管爺入選為台大校長之後，就一直淪陷在「上樑不正下樑歪」的氛圍之下，因為管校長的遴選過程，形同是校長遴選委員會的「集體作弊」的產物，在遴選的過程中，管爺資料的不實登錄就已經蒙蔽了遴選委員會的程序正義，而由前校長陳維昭召集的「校長遴選委員會」裝聾作啞又把管爺遴選為「第一順位準當選人」，硬送給教育部，教育部在葉俊榮「有溫度的考量」之下，「勉於同意」聘管爺為最高學術殿堂台灣大學的校長，種下了目前這樣「上樑不正下樑歪」的慘狀。今天僅發生台大「某系」的期中考學生集體作弊是「剛好而已！」，也許不久之後，會有台大「某學院」的期末考，發生全體作弊？那還得了！

再次印證『有其校長 ，就會有其學生』， 真理名言一點也不假。還好，管爺自己宣布:「只當完第一任期的台大校長，不尋求連任。」慶幸！真慶幸！上天有眼，此乃台大之福！

再說台大醫院名牌退休醫師發生不倫不類的婚外情，這也不是一件驚人的新鮮事。事實上，早在前台大校長楊泮池當台大校長的時候，台大「醫學院」就曾經發生過論文研究「集體造假」的醜事，論文造假事情最後靜悄悄的落幕了，如今從台大「醫院」退休的老牌教授卻又發生「阿公輩的婚外情」，師道蕩然無存！何以領導學生呢？真的「悲哀極了！」

功利主義盛行， 男盜女娼!

社會善良風氣蕩然無存，天下為公離我們遠去!

人非聖人，誰能無過。知過能改，善莫大焉。

有過不改，死路一條！