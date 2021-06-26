國民黨要強迫政府經過「上海復星醫藥集團」才能取得BNT疫苗，就是逼台灣成為中國「附庸」的陰謀詭計，台灣人不需要自甘墮落，予以附會。示意圖／擷自網路，民報合成

（一）

中國播散的「武漢肺炎」禍害全球，德國BNT疫苗被認定是一種預防的疫苗。但德國BNT疫苗對澳門、香港、台灣等地的疫苗買賣，竟然授權給中國「上海復星醫藥集團」。

此行為不但構成全球疫情擴散的圍堵與捕滅速度的減緩，也幫助向全國全球擴散流行病毒的中國「以疫謀富」發了大財。

其次，復星集團背後是國台辦在指揮，阻擋台灣取得疫苗，該行為不論是對台灣人和在台灣認同習近平政權的中國人，發動「生化戰」企圖達成「以疫謀統」與「以疫謀霸」的目的，當然不會把在台的中國人的生命看在眼裡。

（二）

說到這裡，暫且先回溯台、中交涉的窗口問題。台灣的陸委會、海基會是當時李登輝總統突破國民黨的禁忌，先設立對中國的窗口，促成中共政權不得不跟進，設立國台辦與海協會。雙方設置的目的，不是處理政治性的問題，而是處理台、中之間的事務性問題，例如大陸人思鄉，鼓動探親、返鄉定居，或罪犯引渡等等問題，皆是事務性的問題。

但是中國國民黨是從中國「舶來」的政黨，蔣介石的「反共親美」政策因「人亡政息」，而現在的中國國民黨受到中國共產黨的引誘、收買已經是長久以來的情形，其高層的「利權」早已不能撼動，故製造「九二共識」、「一中各表」作為長期性的一貫政策， 企圖從本來是事務性的處理方針硬要導向政治談判，造成數十年來台灣國內的紛擾。

「九二共識」的解釋自從馬英九時代不論洪秀柱、吳敦義、朱立倫與黃復興黨部等，都早已自動放棄解釋的主導權，隨手舉一個例子，洪秀柱說：「不能說中華民國的存在」（ 見2015年7月3日的自由時報）；更早在2005年4月，連戰以中國國民黨主席身份去見胡錦濤，公開說要「聯共制台」。

現在的中國國民黨主席江啟臣對沒有國內市場的九二共識想修正說法，但是立即受到馬英九的掣肘。國台辦公然批評江啟臣，謂「九二共識」的核心是一個中國，不得曖昧，也不允許改變。中國國民黨已經成為中國共產黨對台灣施壓的工具。在這種情況下，台灣人應該覺醒，趕快退出中國的國民黨，不要成為漢奸、賣台集團的成員。

目前國民黨要強迫政府經過「上海復星醫藥集團」才能取得BNT疫苗，就是逼台灣成為中國「附庸」的陰謀詭計，台灣人不需要自甘墮落，予以附會。

（三）

話說回來，中國阻擋德國的BNT疫苗賣給台灣，國台辦宣傳台灣政府不顧台灣人民的死活。如上所說的，德國的B NT疫苗對台、港、澳的買賣要受制於上海復星集團，顯然自由民主國家已經陷入中國設定的「大中華勢力圈」，為虎作倀。換一句話說，就是幫助中國或者承認中國劃定的「勢力範圍」，用現在中國的常用語言是「核心利益」或是「戰略邊疆」。

台灣民族不是「中華民族」；目前被列入中華民族的維吾爾族民族、圖博民族、蒙古民族等，其民族與固有文化正面臨消滅（genocide）。西方民主國家應該糾正因為蔣介石集團佔領台灣所造成的陳腐觀念，即在心理上還存在台灣是中國的一部分的觀念。台灣不屬於中國。

台灣就是台灣！



台灣不屬於中國。台灣就是台灣！圖／擷自Taiwan in Geneva臉書影片