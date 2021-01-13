美國副總統彭斯星期二（1月12日）致函國會表示將不會援引憲法第25修正案第4條款採取行動免除川普總統職務。這也意味著國會將於星期三推動表決民主黨人提出的彈劾條款，正式啟動對川普總統的二度彈劾。

眾議院星期二晚間以223票贊成205票反對的結果通過決議案，要求副總統彭斯援引憲法第25修正案第4條款免除現任總統川普的職務。

根據該條款，副總統和內閣多數成員若認為總統身體上或精神上狀態不佳，得以總統「無法履行其權力和職責」為由，暫時或永久解除總統職務。

「事實是非常清楚的，總統呼籲了這一煽動企圖，」眾議院議長佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA）在院會表決前發言說，「現在，總統說他沒有責任，他煽動暴力是完全適當的。他的行動表明，他完全沒有能力履行其職務中最基本和最根本的權力和職責。因此，總統必須立即被免職。」

彭斯副總統星期二在表決前致函眾議院議長佩洛西，表示不會應國會要求採取行動將總統職務解除。彭斯還向佩洛西喊話，呼籲讓雙方沸騰的情緒「降溫」。

「我不認為這樣的行動符合我們國家的最佳利益，也不符合憲法，」彭斯在給佩洛西的信中說，「上個星期，我沒有屈服於壓力超越憲法授權來決定選舉結果，現在我也不會屈服於眾議院的努力，在我們國家面臨如此重大時刻時玩政治遊戲。」

「我敦促你和每一位國會成員避免採取行動進一步分化和點燃當前民眾高漲的激情。在我們準備為當選總統喬.拜登就職成為下一任美國總統之際，與我們一起合作降溫，團結我們的國家。」

彭斯的回應意味著眾議院將於星期三繼續推進由民主黨議員提出的彈劾川普總統的條款草案。眾議院民主黨人星期一推出一份長達四頁的彈劾條款。內容提到，「如果允許川普繼續執政，他將繼續對國家安全、民主和憲法構成威脅，其行為方式與自治和法治嚴重不符。」

彈劾條款中列舉了川普毫無根據地指責自己因選票和計票違規而被騙走第二個四年任期；他向南部喬治亞州的選舉官員施壓，要求他們為他「找到」11,000多張選票，以超過拜登在該州的得票；以及他在上週三的一次集會上發表聲明，敦促數千名支持者前往國會大廈遊行，向立法者施壓，要求推翻選舉結果。

總共有218名民主黨人在這項決議案上簽名，確保在435人的眾議院中所有共和黨人都反對的情況下仍然擁有過半多數。預計，決議案將獲得眾議院通過，使得川普成為美國史上首位被國會彈劾兩次的總統。

不過，部分民主黨參議員對於眾議院是否應在該決議案通過後立即送交參議院審理提出質疑。有民主黨人擔心，對彈劾案進行審議可能將影響甚至阻礙拜登政府上台後的議程，包括人事確認以及新冠疫情的紓困方案等。

有鑑於川普的總統任期剩下不到8天的時間，目前尚不清楚參議院方面是否將在未來一周的時間內對眾議院的彈劾案做出回應。不過，如果參議院在川普卸任後確認對他的彈劾，可能使得他未來無法再擔任聯邦公職。

「如果他（川普）不辭職，副總統和內閣不啟動第25修正案，那他就會被眾議院彈劾。按照法律要求，再由參議院審判，」參議院少數黨領袖舒默（Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-NY）星期二在紐約對記者表示。

上周剛贏得特別選舉的喬治亞州新科議員沃爾納克（Raphael Warnock）和奧索夫（Jon Ossoff）在這個月稍後宣誓就任後，舒默將成為新國會的參議院多數黨領袖。

舒默還提到，他認為必要的話參議院多數黨領袖麥康奈爾（Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-KY）可以召回參議院，動用緊急權力迅速進行審判。

川普總統星期二表示，推動對他的彈劾將引發巨大的憤怒。他說自己此前在集會上的講話是合適的，但表示不希望發生暴力。

川普星期二啟程前往德州阿拉莫視察邊境牆前在白宮對記者說：「彈劾將會引起巨大的憤怒，而他們正在這樣做，這是非常可怕的。」他說，國會民主黨人以煽動衝擊國會的指控對他發起彈劾是針對他的「獵巫」行動的延續。