作者指出，「台海戰事」並不僅局限於美中台三方，德國與歐盟也是重要的國際力量，千萬不可忽略。本圖拍攝於2019.3.26。習近平（左2）、馬克宏（右2）、梅克爾（右1）。圖／擷自DW新聞影片

「台海危機」切莫忽略德國與歐盟的態度

「台海戰事」並不僅局限於美中台三方，德國與歐盟也是重要的國際力量，千萬不可忽略。

美中在貿易、外交、科技、香港、台灣和人權牌方面的對決與博弈，不僅僅是美中對決的陣地戰，而是東西方價值觀理念的決鬥。外界應該關注到一個顯赫的事實，德國、法國與歐盟，逐漸地也在參與和站隊，在香港的《國安法》問題、維吾爾的人權問題、華為的5G問題上，等等，它們都進入了堅持民主價值觀的角色，有以下幾點為證：

1、9月14日，歐盟輪值主席德國梅克爾總理、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），與中國國家主席習近平共同會晤，會晤以視頻方式舉行。會後披露：原本是商談「投資總協定」，結果梅克爾總理沒給習近平面子，提出了香港與維吾爾等人權問題，習近平很不高興，拒絕接受這樣的「教師爺」指責，希望各自管好自己的人權問題。原定四小時的會議，結果兩小時後草草收場。梅克爾與習近平鬧得不高興，這還是破天荒的第一遭。

2、10月1日，柏林中國大使館前，自民黨（FDP）德國聯邦議員、聯邦議院人權與人道主義援助委員會主席吉德•詹森（Gyde Jensen），德國聯邦議會自民黨（FDP）議員彼得·海特（Peter Heidt）參加了「抵抗中國，還我自由——『十一』示威抗議活動」，為示威隊伍聲援與站台，而且德國執政黨基民盟議員米夏埃爾·布蘭德（Michael Brand）也參加了公開抗議活動，讀者千萬別小看了這一舉動。中國已故總理周恩來說，「外交無小事」。德國政界人士的這一動作，可說是驚天動地，不僅開啟了國際外交政治的首例，而且是直接迎面痛擊了中共臉面。中國人講究外交形象，講究面子工程，這下德中外交的甜酸苦辣，可夠中國喝一壺的了。歐盟的領頭羊與中共直接對撞，國際局勢變化可想而知。

3、上個月初，德國公佈了「印太行為準則」，其實就是德國版的「印太戰略」，無論從印太戰略地位來說，還是從印太的德國、歐洲利益來說，對手、朋友與敵人的關係同樣是一目了然的。

台灣駐德國代表處謝志偉大使認為：德國的「印太準則」，一是繼美國「印太戰略」後，戰略「再平衡」上升到了多國參與的國際平台；二是從以往策士們只是對這一區域戰略地位與利益的分析與揣測，進入到將會建立和制定「安全與平衡的國際準則」的實際進程；三是這一區域參與的國際集團與國家越多，安全、制約與平衡的環境，才會逐漸形成，才會互相制衡，才會得到保障。四是德國馬斯外長特別在前言中明確指出，此準則基本上是在和法國有密切聯繫的情況下出爐的，同時，將會推動讓此「印太準則」成為歐盟的「印太準則」。

4、梅克爾一直重申，歐洲與美國的關係，建立在傳統的價值觀基礎之上，德國、美國等民主國家始終是站在一起的。美中關係決裂，主要是側重於人權民主的價值觀。美國是德國、歐盟的同盟國，無論從價值觀來講，還是從現實同盟利益來看，德國與歐盟都會選擇站在美國一邊，這一點毋庸置疑。本次75屆聯合國大會上，德國與中國的一再對沖，就是東西方價值觀的碰撞。這標誌著德國的「綏靖政策」失敗，同樣也粉碎了梅克爾的「人權務虛，經濟務實」政策，德國欲向何處去？德國在美中之間究竟如何選擇？

答案很清晰：台海若有戰事，台灣遭遇危機，南中國海和太平洋地區的衝突，會損害該地區的安全與穩定，也將對德國產生直接影響。歐盟的價值，在歐盟以外同樣有效。你說德國法國與歐盟會不會站出來說話？應該是毫無疑問的，德國的「印太準則」，難道不是「勿謂言之不預也」？國際社會千萬不能忽略！



2020.9.14歐、中視訊峰會，習近平親自出馬拉攏歐洲。原本是商談「投資總協定」，結果梅克爾總理沒給習近平面子，提出了香港與維吾爾等人權問題。圖／擷自公視新聞影片

美國大選不會改變中國的壓力

美國大選後，無論是川普繼續總統生涯，還是拜登入主白宮，美國對華政策的持續延伸，是毋庸置疑的，比如：1、美國對華的強硬政策，在外交、貿易、科技、軍事方面等，會繼續採取遏制、打壓與限制，這是兩黨的共識，不會改變。2、在人權價值觀上，香港的國安法問題、維吾爾人權問題，更是美國民主黨的長項。特別是維護台灣安全，繼續開放對台軍售等，是民主黨奧巴馬首先開啟了「亞太再平衡戰略」，這與「印太戰略」的目標與目的是一致的，這也決定了台海的安全局勢，由不得中共政府作主與擺布。

若拜登勝選總統，就會有相應的調整。1、美國與同盟國關係會適時修正與恢復，在國際政治領域，重新開啟民主價值觀的治世理念，恢復與回到「二戰」後美國帶領建立的國際秩序上來，想必會重組國際政治力量，共同對付崛起的中共，這是一場價值觀理念的對弈與爭雄。2、國家治理千頭萬緒，但眼下各國都會把解決疫情與經濟放在首要位置，眼下整個世界，疫情再次泛濫，地球人需要搶救、修復、休養生息，減輕人民負擔，安定生活，恢復元氣。



作者認為，美國大選後，無論是川普繼續總統生涯，還是拜登入主白宮，美國對華政策的持續延伸。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

德國與歐盟也將參與到亞洲與東盟的國際合作中來。聯邦德國出台「印太政策」文件，表明了德國在該地區的態度，從而也將會加強與該地區國家的合作，包括中國、印度、日本等，同時也將在該地區的安全政策方面，展開全面的合作。亞太地區，爭議的南海諸國，包括台海兩岸，必須保持溝通，和平相處，不動用武力，避免造成世界的戰亂，每個國家必須承擔責任，維護世界和平。台灣的問題，只能採取和平理性的唯一方法解決，相信德國與歐盟不會同意該地區發生和平以外的手段與衝突。

所以，任何時候，台海無戰事，是維護世界和平的基礎與要求。

習近平「南巡」展示中國未來走向

人們常說「春江水暖鴨先知」，全世界正處於新冠疫情大回潮的災難中。梅克爾總理沈重地告白：「德國的經濟，承受不起第二波疫情的浪潮。」她嚴肅地警示：這是「世紀的挑戰」。梅克爾總理呼籲公民在這個「決定性和關鍵性階段的自覺自律」。其實已無需「鴨先知」了，誰都清晰，誰都知曉，人類眼下最應該幹什麽？怎麽幹？近日來，習近平「南巡」廣東、深圳，提出「改革不停頓，開放不止步」，凸現了什麽？意味著什麽？

1、中國是否在調整政策。近年來中國外交四處頂撞與碰壁，陷入四面楚歌境地，中國的韜晦策略遭遇破局。有跡象表明，中國也在學美國的「戰略模糊」，如今甘脆裝糊塗，不給答案。比如：據媒體報道：9月的中德第16次「人權對話」，中方沒有表達出就具體案例和程序與德方討論的意願。事後，中國外交部也未發布新聞稿，甚至中國媒體對於相關內容隻字未提。還比如：對於蔡英文總統「雙十節」講話的「和平對話呼籲」，中共高層繼續裝著不聞不問。

2、習近平「南巡」，中國政策傾向性端倪初露，中國回到埋頭苦幹、一門心思搞發展，回到一頭扎進經濟恢復進程中。中國著名媒體人指出：「中共在國際上強橫與霸淩，被民主國家孤立，在國內對異議人士、民主人士殘酷打壓，改革開放的內外條件已不復存在。」但是，中國仍孤注一擲地重啟改革開放之路，專心致志抓住兩個基本點：一是科技自主，二是內外雙循環，似乎是在一門心思地減少與縮短與美國的差距。

「台海無戰事」，取決於各方的理智與冷靜。當今本已不太平的世界：疫情泛濫、經濟崩潰、區域烽火硝煙，社會騷動不斷等，切不可再燃台海烽火！一旦台海啟動戰事，戰爭決不可能僅限於台海兩岸，而將會波及整個世界，危及人類和平！

雖說，習近平在10月13日前往廣東潮州，視察海軍陸戰隊時提出：「全部心思放在備戰打仗上」，這是他一擔任總書記時，便要求軍人「隨時準備打仗」。相信中國高層作出了正確決定，工作重點回到了經濟改革開放上來。



2020.10.13習近平南巡，在汕頭對民眾說話。圖／擷自中國人民網

開啟台海戰爭，對中國來說，決不是好事，俄羅斯的克里米亞半島是前車之鑒，普丁雖然不動槍炮地強制接管了克里米亞，但6年以來，美歐對俄羅斯的經濟制裁與封鎖持續不斷，嚴重影響與拖住了俄羅斯本身的經濟發展，可說是得不償失。

「台海無戰事」，海峽兩岸維持現狀，對中國與台灣的未來發展有利，為雙方增添了新的希望與更大的空間。