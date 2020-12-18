科技部及國防部16日宣布，將於未來5年投入50億元，在幾所大學校院成立「學研中心」，以培育相關人才，不只可以落實國機、國艦國造，甚至開發更多先進國防裝備及系統，進一步帶動台灣產業升級。科技部吳部長指出，國防產業的發展一定要有後繼人才不斷進來，1980年代推動的國防自主，奠定後來三彈一機發展的基礎。蔡總統也宣示國防與戰略產業是6大核心產業之1，學研中心的成立，就是要透過學界發展國防科技、人才。其實，學術研究的應用層面至為廣泛，倘能加強應用在國防產業，不只可降低對他國的依賴，甚且，遇有精良的創新或發明，也能對國際做出貢獻，並彰顯台灣的國力。

高教歸併科技部可與時伹俱進

其次，近日，適有立委提案主張，要將教育部改制為「國民教育部」，高等教育則歸併於科技部，這項變革肇因於高等教育與科技部的關係較為密切，大學倘能改由科技部支持，將更能與時俱進，培育人才，例如：科技部的前身國科會，即設有：自然、工程、生物、人文、科教等五個學術處，處長概由大學借調學有專精的學者擔任，處以下又分設多個學門，以對應大學、學院、系所的學術專業領域。2014年起國科會改制為科技部，但五個學術處仍保留原來的規模與功能。所以，一個大學的茁壯成長、教師專業的養成，以及大學、碩博士生的人才培育，在在皆與國科會有很高的關聯性。再以學術內涵而言，國科會（科技部）對於大學、教師的協助，以及對於全球科研趨勢的掌握，遠比教育部來的精確與到位。當然，教育部改制為「國民教育部」以後，中小學的教育較能獲得足夠的資源，也能提升國民教育的效果，可謂互蒙其利。

另外，為解決半導體產業人才荒，行政院於11月26日已通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案，國立大學可與企業合作設立半導體等國家重點領域研究學院，引入產業資源，以創新專法鬆綁組織、人事、財務、財產、人才培育及採購，突破現行人才培育機制困境，預計明年開始招生。至於國家重點領域，未來將由政府代表、學者、專家及產業代表組成審議會，約9至15人，審議國家重點領域的擇定，包括半導體、AI、循環經濟、智慧機械、新農業、金融等產業都有可能入列。

美國科學促進學會功在世人

綜合上述，「學研中心」與「半導體學院」的設置皆是為因應國家發展所需的尖端人才培育，大體上，皆係由科技部、國防部、教育部、業界與大學共同參與，以收到統合的效果。然而，每隔數年，當發現人才短缺時，政府就急就章的推出大計畫，既缺乏永續發展的營運，也降低持續精進的績效，亟需改善。以成立於1848年的美國科學促進學會（AAAS）為例，它是美國最大的科學組織，足以涵蓋所有的科學領域，其宗旨為「促進科學家的工作發展，並增進科學對於提升人類福祉的影響力。」因其能集合許多菁英的經驗與智慧，遂能經常對社會或政府部門提出建言。1985年公布的《2061計畫－全民科學》(Project 2061, Science for All Americans)，即是AAAS的一項卓越貢獻，不僅推動了美國科學教育改革的熱潮，也影響到許多的國家。



美國科學促進會總部，創建於1848年9月20日，是世界最大的非營利科學組織，下設21個專業分會。圖／擷自維基百科，公有領域