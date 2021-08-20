國民黨執政會「連中抗美日」，台灣有被赤化之虞。台灣人再不喜歡民進黨，也不得不「含淚投票」。左起：江啟臣、卓伯源、朱立倫。圖／擷自三位候選人臉書，民報合成

距離2024年的總統大選還有將近3年的時間，不過大家對大選的結果似乎已有定見。中國國民黨在2020年的大選慘敗，近期各項民調也顯示，即使民進黨因武漢肺炎疫情及天災嚴重受創，中國國民黨獲益仍有限，該黨沒有包袱，民調卻輸給民進黨一大段距離，讓不少藍營支持者感到悲觀。不過，名嘴陳揮文於17日在節目上「掐指一算」，驚覺2024年的大選，中國國民黨只要達成2項條件，仍有機會險勝。

陳揮文用簡單的數學計算，中國國民黨2024年要贏須有兩項條件，第一是要將2020年投給中國國民黨的38%選票穩住，第二是再拉到10%選票，就能達到48%；同時，若民進黨2020年得票被拉走10%，就只剩下47%選票，「國民黨贏了1％！」陳揮文強調，2024年大選中國國民黨若要贏，就要再爭取10%選票、也就是150萬票。

人性不能用簡單的數學來計算，有朋友詢問，「喜歡不喜歡民進黨」，筆者回答「不喜歡」，對方再問，「既然不喜歡，為何票投民進黨？」「擔心中國國民黨引中共進台灣」。中共併吞台灣是既定的政策，沒有人可以改變，對岸雖然口口聲聲的說，「兩岸一家親」，「血濃於水」等肉麻言論，可是從未將台灣人當作自己的同胞，時時刻刻都在打壓台灣，與政治無關的事務都不例外。顯然的，有人並不喜歡民進黨，但還是不會票投中國國民黨，這一點是陳揮文沒有算到的。

蔣家的中國國民黨佔據台灣初期，也是告訴台灣人說，大家都是中國人，可是並沒有將台灣人當作自己的同胞，台灣人與中國人完全不平等，台灣人面對外來政權打壓。中國共產黨與中國國民黨是兄弟黨，對台灣人的態度都一樣，台灣人不希望再出現一次「二二八」，所以積極「拒共」，但台灣的國防武力有限，必須結合國際社會「拒共」，因而主張「連美日拒共」。

統派「連中抗美」 選民含淚挺綠

中國國民黨內的統派不認同台灣，卻不願意回歸祖國，要在台灣掌握政權，但抗拒政權本土化，他們只認同中國法統，因而主張台灣是中國的一部分，不能建立本土化的政權，所以他們推動「連中抗美日」。美國從阿富汗撤軍時，統派立刻發出今日的阿富汗就是明日的台灣之呼聲，要台灣切割美國。這也很奇怪，美國放棄了阿富汗及以前的南越、中國國民黨政權，為何沒有人懷疑美國是否放棄面對強敵朝鮮的韓國？因為韓國並沒有像前述幾個國家的腐化。統派並非理性看待國家前途，為了維護中國法統，想辦法切割美日，以達到「連中抗美日」的目標。

黨外人士組民進黨初期，支持民眾還不到一成，現在可以超過五成，可見大部分政治人物及支持民眾乃來自中國國民黨，在中國國民黨時腐化，轉到民進黨就脫胎換骨，這完全不合邏輯，顯然的，民進黨與中國國民黨的同質性很高，長期執政的中國國民黨會腐化，民進黨必然也一樣。

民進黨若長期執政必然腐化，因而必須推動政黨輪政。問題是不認同台灣的統派有能力左右中國國民黨，只要該黨執政，就會「連中抗美日」，進而是台灣赤化，台灣人再不喜歡民進黨，也不得不「含淚投票」， 只是這種日子要拖到甚麼時候？



中國國民黨內的統派不認同台灣，只認同中國法統，因而主張台灣是中國的一部分，中國共產黨與中國國民黨是兄弟黨，對台灣人的態度都一樣，但台灣人不希望再出現一次「二二八」，所以積極「拒共」。示意圖／擷自網路，民報合成