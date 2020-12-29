美國總統當選人拜登（Joe Biden）星期一（12月28日）表示，在美國與中國競爭並究責其貿易、科技與人權侵犯作為之際，聯合理念相近夥伴捍衛共同利益與價值，將使美國處於更強而有力的位置。

拜登是在聽取國安與外交專家簡報之後發表了以上談話，他還說：「面對當今最艱鉅的威脅需要美國的參與及領導，如果只有美國單打獨鬥將無法解決相關威脅。」

即將於明年1月20日就職的拜登還指出，美國只佔全球經濟的25%，如果與民主夥伴站在一起，將能加倍經濟談判的籌碼。

拜登強調，任何攸關美中關係的議題，不論是推動為中產階級打造的外交政策，包括能保護美國勞工、知識產權及環境的貿易經濟計劃，或是確保印太地區的安全與繁榮、捍衛人權等，當我們身邊圍繞著對世界有相同願景的國家，我們將能更強壯，也更能有效地達成目標。

面對氣候變遷議題，拜登指出，美國占全球碳排放量不到15%，如果其他85%的排放國欠缺清楚共同應對的方案，世界只會繼續暖化，氣候變遷也會持續威脅著人們的生命財產、公共衛生與經濟，以及地球的生存。

拜登還談到，美國今年也上了慘痛的一課，也就是沒有準備好面對能在不同國界移動、在全球傳播的大流行病，將會付出什麼代價。

拜登說：「如果我們不投資世界上的伙伴，協助其強化衛生體系，將削弱我們擊敗新冠病毒的能力，也讓我們無力面對下一場致命的疫情。」