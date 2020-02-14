政府因防疫考量撤回中配子女入境許可，引起前總統馬英九不滿，對此，行政院院長蘇貞昌今天強調，政府對國人百分百照顧，呼籲政治人物不要說風涼話。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今(14)天視察口罩機台製造廠權和機械，被問及前總統馬英九在臉書發文，希望政府撤回中配子女返台的禁令，籲政府不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道一事，行政院長蘇貞強調，政府絕對沒有任何歧視，對同胞是百分百關心，就算千里送藥都希望做到。蘇揆點名曾是執政者應該更清楚協調有多辛苦，希望這些政治人物多體諒，「不要講風涼話」。

蘇貞昌上午確定政府購置的60部機台順利製造，明天首批機台將會上線，蘇貞昌表示，經濟部動員工研院、工具機公會與相關業者等將機具匯集並組裝，政府購置60台機具，原需要半年時間才能交機，大幅縮短至1個月內。明天第1批機台送出後，2月底、3月初產能可增加600萬片，日達1000萬片目標，台灣將躍升為世界第2大口罩生產國。

蘇貞昌表示，政府第一時間決定限制出口，統一徵用、統一調度、統一價格，連日本也開始管制出口，且台灣的實名制成功，讓國民可以5元價格買到口罩。

關於滯留武漢國人能否再以包機形式回台，蘇貞昌也重申，台灣對於同胞的關心絕對是百分之百，但第一架回來有確診病例，台灣仍維持弱勢優先、防疫優先原則。

至於媒體問及，前總統馬英九在臉書發文，不接中配子女返台有違「兒童權利公約施行法」，希望政府

不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道，不要讓小孩流浪街頭一事，蘇貞昌說，政府為國人把關，窮盡一切之力，不希望防疫有漏洞，絕對沒有任何歧視，國境之內，就算非台灣人也是公平對待，但船沉了沒有任何人可以活，就失去救人的意義。

蘇貞昌反酸馬英九是掌握過國家機器的人，應該清楚要管理好一個國家，各方面都辛苦，「不要講風涼話」。當初批評口罩禁止出口的人，現在卻說口罩不夠，「自己做表率」，讓國人健康、正確使用口罩。