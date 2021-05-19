美國疾病控制與預防中心（CDC）主任羅謝爾·瓦倫斯基（Rochelle Walensky）星期二（5月18日）說，美國看起來正走在擺脫大流行病的道路上。她指出，最近七天平均新增新冠病例和死亡人數是疫情開始以來最低的。

瓦倫斯基在白宮新冠疫情響應團隊舉行的一次新聞簡報會上說，最近的數字顯示「我們都應抱持審慎的樂觀」。

白宮新冠疫情高級顧問安迪·斯拉維特也為這個好消息作了補充。他提到，過去一個星期來的病例數字在所有50州都有下降，這是疫情期間的第一次。

雖然疫苗接種速度慢了下來，但是瓦倫斯基說，美國仍繼續每天為150萬到200萬人接種疫苗。她說，自從美國食品藥品管理局（FDA）和美國疾控中心批准並建議對12歲以上少年接種輝瑞疫苗后，有超過60萬的少年人接種了疫苗。

瓦倫斯基還提到，全美18歲及以上的人有60%至少接種了一劑疫苗，這是一個良好的跡象，表明美國將很容易達到拜登總統設立的在7月4日之前讓70%的成年人口至少接種一劑疫苗的目標。

在同一場新聞簡報會上，白宮高級醫學顧問安東尼·弗契試圖讓美國人對新冠疫苗的有效性感到放心。他展示了最近的研究，這些研究顯示，美國現有的疫苗正在被證明能夠防範病毒變種，包括最初在印度發現的B.1.6.7毒株。

瓦倫斯基說，疾控中心正在為美國學齡少兒今年何時可以返校或在今後幾個月內何時可以參加夏令營制定指導原則。她說，這些指導原則將基於今後幾個月內接種疫苗的少兒人數，所以仍在制定過程之中。