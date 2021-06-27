方懷仁（Sr.M.Hilda Meier）修女，1911年出生於德國，父母都是虔誠的天主教徒，所以她從小就立志長大了要當修女並到遙遠的亞洲地區傳福音，為了完成這個心願，她先到美國的喬治・華盛頓大學醫學院就讀，接受完整的外科訓練並取得醫師執照，之後她向美國的「聖功修女會」提出申請，希望前往當時醫療衛生還相當貧乏的中國去服務，1941年教會通過她的申請後，她被差派和修會的其他修女一起去到中國的天津，當時中日戰爭已爆發，許多傷患及受到戰火波及的災民沒能得到照顧，1945年「聖功修女會」就在天津開設了「樂仁醫院」展開救人的工作，醫院由她負責每天忙著醫治傷患，還幫忙婦女接生忙得不可開交，但也處於戰爭的動盪不安和危險之中。沒想到二次大戰結束，中國又爆發國共內戰，共產黨佔領東北後，下令驅逐所有外籍傳教士，並關閉所有教會設立的學校和醫院，甚至迫害抓捕外國牧師、神父和修女，所以1948年「聖功修女會」只好黯然從中國撤退到台灣，1949年方懷仁修女找到高雄愛河旁邊一塊土地，將「樂仁醫院」恢復運作，她擔任院長展開了為台灣民眾長達30年的奉獻服務。

二次戰後的高雄民眾都知道這台灣第一家有名的「天主教醫院」坐落在愛河邊，教堂建築和醫院幾乎成了高雄的旅遊地標，當時台灣的醫療資源和公共衛生都還落後的時代，由於樂仁醫院有許多從外國募集來的藥品、醫療設備、生活用品、奶粉等物資，民眾對醫院的療效十分肯定，尤其方修女本身不只外科手術高超、動作敏捷，甚至婦產科接生（她接生的嬰兒超過3000個），小兒科、內科的病人也都看，幾乎就是全科包辦來者不拒的全能醫師，大家攜老扶幼有病就要找這位「阿都仔」修女，而她對於窮苦病人不僅免費醫治有時還會關心家屬的生活困境而給予幫忙，所以幾乎從早到晚她都忙個不停，常到三更半夜才有時間吃一碗簡單的白麵裹腹，許多病人過意不去，就帶來自家種的蕃薯、蘿蔔、雞蛋送她聊表謝意，她也滿心歡喜收下分享給工作人員和修女們。她的睡眠時間很少，睡在醫院內，急診病人一到她早已換好手術衣準備救人，在病房中走動也是行動迅速充滿活力，所以樂仁醫院的員工和病患都戲稱她叫「旋風醫師」！

樂仁醫院當時還有一台引人注目的外國進口救護車，造型和設備都很先進，當時方修女常帶著救護人員遠征各地進行義診，甚至翻山越嶺進入交通不便的南投信義、仁愛鄉去救護原住民，有時還遠至桃園大溪、復興鄉去服務，所以樂仁醫院的名聲不只限於高雄，名聲更廣佈全台灣。此外越戰期間，美軍在高雄港進出很多，只要有生病的都會跑到樂仁醫院求醫，因為美軍都知道「樂仁」有會說英語的修女醫師能夠幫忙。1978年樂仁醫院遷移至建國一路改名為「聖功醫院」，擴建新的病房和設備，更重要是設有「安寧專區」和「護理之家」，目前在高雄長照和安寧服務最有名、作得最好的就是「聖功」。而方懷仁修女也在圓滿的服務奉獻了三十年後，決定將醫療傳道的棒子交給年輕一代的修女，她回到了德國的家鄉養老，2003年她獲頒台灣「醫療奉獻獎」，同年蒙主恩召，安息主懷，她留給台灣人永遠的懷念！



2003年方懷仁（左）獲得醫療奉獻獎。圖／擷自「聖功醫院」影片

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集