剛拿到《走出森林：鱷魚和阿青的尋家之旅》的時候，很容易就會被書的封面吸引，配色與配圖都十分讓人喜歡，但也因為這樣，會把它當作一般的繪本來開始閱讀，但是，開始讀了之後，就會發現它絕不是一般的繪本。

首先，故事中的角色很多！通常繪本的讀者年齡較低，所以故事中的角色不會有太多，也故事情節也不會太過複雜，但是這本很不一樣，主角雖然是阿青跟鱷魚兩個，但是其他的角色就多達了八個，這八個角色穿插在阿青與鱷魚的「尋家之旅」中出現，但每個角色的出現也不占太多的篇幅；除此之外，整本書還有另一個故事軸線，就是參加平權比賽的兩個學生，他們為參加比賽而寫出了《走出森林》這個劇本。光是這樣的兩個軸線互相穿插，加上眾多的角色與人物登場，就讓這本繪本增加了許多閱讀上的困難。

再來，文字也是有難度的。不僅閱讀起來不容易，其中還有許多的暗喻也讓人在閱讀時很不容易理解；另外在閱讀時，畫面中又包含了離開故事軸線的資料，更增加閱讀的困難，因為，讀者不僅要在已經不容易閱讀的文字中讀懂故事，還要分神去看畫面中穿插的資訊，真的是難上加難；而那些資訊都是在同志文學史上的文學作家寫過的文字，以及作品中的角色人物，又更加深這本書的難度，因為他已經不只是一個單純的兩個學生寫的劇本故事，而是承載了一個世代文學作品的濃縮養分，這些十分龐大的資訊，且是具有歷史性的龐大資訊，卻又想要簡單扼要地在一本繪本裡呈現，老實說，這真不是件容易的事，對於閱讀者來說十分不容易，但同時可以想像對於作者來說更是一件超級艱難的任務。

這確實不是一本容易念的繪本，文字多，包含的訊息也多，暗喻更多，但是，誰說繪本只能是簡單的呢？只能傳遞簡單的訊息呢？

繪本的第一頁，從圖片上就暗示了這是源自紀大偉教授的《正面與背面：台灣同志文學簡史》而改編的繪本，那也就不難理解為何這本繪本的閱讀是不容易的，比起我們身邊的繪本要難上許多，因為，它不只是要傳達一個概念，而是把一個文學史編寫在裡面，先不論究竟這樣安排好不好？但是，不得不說這本書把一般成人可能都很少看過的文學書籍，以及文學史類的專書，用較簡單易懂的童書繪本的形式表現，借此讓比較少機會接觸到專書類的讀者，有不同地接觸的機會，這是很難能可貴的。

這一代的孩子看過這本繪本裡提的同志文學的機會並不多，大多只有耳聞，透過這本繪本的整理，孩子確實可以清楚地知道過去有哪些書寫同志的文學書籍，而過去的文學書籍，不僅是閱讀文學而已，透過文字呈現當時人物的生活以及社會氛圍，它既是文學又是真實記錄歷史的某一個面向的真實，那個真實雖然不是官方的歷史，但卻是也是生活在當時的市井小民的現實。

或許，在看這本繪本的時候，我們會想著：這本書小孩看得了嗎？小孩能夠理解嗎？就如同家長在閱讀時也會一起討論：為何主角是鱷魚呢？又為何是一隻青鳥和鱷魚一起「尋家」呢？尋家的路上，遇到的女學生、紅衣男孩，以及席得進這個畫家的作品又為何在書裡出現呢？在看過之後，我們會慢慢背書引導而知道，關於這些疑問，都是有緣由的，「鱷魚」代表的作品來自于《鱷魚手記》，「阿青」代表的是重要同志文學《孽子》裡的其中一個角色；這是一本適合陪伴一起閱讀的書，透過閱讀之後，如果有機會讓每一個世代的孩子都有機會去接觸，以及去翻找過往台灣同志文學的那些書籍，那麼這本《走出森林》看似是一本繪本，而實際上絕不是一本繪本而已！而是一個重要的橋樑，對台灣過往那些同志文學作家作品接觸的橋樑，也是了解台灣過往歷史的橋樑。

書的最後，提及了台灣一個里程碑，就是「台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家」，用這一個歷史上的重要時刻，作為一個改編同志文學史的繪本故事的結束，感覺相得益彰，互相呼應，在台灣同志運動史上的進程寫下一個階段性的篇章。

書名：走出森林：鱷魚和阿青的尋家之旅

作者：鄭若珣

繪者：周見信

出版時間：2019年12月

出版社：玉山社出版公司